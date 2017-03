Fotky: Premiér, důchodce, prezident. 27 let s Milošem Zemanem, který chce přidat dalších pět

před 1 hodinou

Spolu s předchozími prezidenty Václavem Havlem a Václavem Klausem patří Miloš Zeman do trojice nejvýraznějších českých polistopadových politiků, kteří nejvíce ovlivňovali dění v zemi. Ekonom a prognostik Zeman působil aktivně v politice od 90. let a působil v řadě nejvyšších funkcí, ať již jako poslanec, předseda ČSSD, či předseda vlády. Do vrcholné politiky se dostal opět v roce 2013, kdy vyhrál druhé kolo prvních přímých prezidentských voleb nad tehdejším ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem. Nyní potvrdil, že bude znovu kandidovat na prezidentský post. Podívejte se na vybrané momenty politické kariéry Miloše Zemana na vybraných archivních snímcích.

autoři: Radek Bartoníček, Obrazová sekce