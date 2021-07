Šest lidí z převráceného raftu na Sázavě skončilo v nemocnici, sedmý zemřel

Tragické následky měla dnešní nehoda raftu na řece Sázavě u Českého Šternberka na Benešovsku. U jezu se převrátil člun se šesti lidmi, mezi nimi byli i nezletilí. Muž z jiného raftu pro ně skočil do vody, ale již nevyplaval a policisté ho později našli mrtvého. Posádku převráceného raftu se podařilo zachránit, zdravotníci je přepravili do nemocnic, vyplynulo z informací policie a záchranné služby.

Událost byla hlášena krátce před 11:30. Podle policejní mluvčí Barbory Schneeweissové se vodáci s plavidlem zřejmě netrefili do propustě u jezu a člun se poté převrátil. Na místo vyjeli policisté, hasiči i záchranáři, zasahovaly tam tři vrtulníky.

"Muž z vedlejšího raftu se bohužel nevynořil, byl pohřešovaný a pátrali jsme po něm. Šest osob z převráceného raftu policisté, hasiči a záchranáři vytáhli na břeh," uvedla Schneeweissová. "O hodinu později jsme dostali oznámení, že policisté našli tělo muže, ročník 1992, bohužel bez známek života. Jednalo se o muže, který skočil do vody a snažil se ostatní zachránit," dodala.

Vrtulníky přepravily dvě zraněné ženy do nemocnic, zbytek odvezly sanitky. "Jedna žena byla letecky transportována do Fakultní nemocnice v Praze Motole ve stavu po resuscitaci. Další žena byla transportována letecky do jihlavské nemocnice, byla při vědomí a stabilizovaná," řekla mluvčí středočeské záchranné služby Petra Homolová. Zbývající čtyři lidi, z toho tři ženy a jednoho muže, sanitky převezly do benešovské nemocnice. Příčinu a okolnosti neštěstí budou policisté dál zjišťovat.

Podle Asociace vodní turistiky a sportů zemřelo loni v Česku při nehodách spojených s vodáctvím osm lidí. Proti roku 2019 je to o šest utonutí více a proti roku 2018 o sedm více. Za nárůstem počtu tragických vodáckých nehod byly zvýšené průtoky v řekách kvůli deštivému létu.

Mluvčí vodních záchranářů Daniel Vičan v souvislosti s dnešní nehodou na Sázavě upozornil na to, že vodáci by si měli vybírat takovou řeku, na kterou stačí jejich schopnosti. "Je důležité vědět, že obtížnost jednotlivých toků se mění v závislosti na aktuálním průtoku vody," dodal.