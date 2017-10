Předražená zakázka na právní služby zůstala bez trestu. Podmínku pro úředníky vnitra soud zrušil

před 1 hodinou

Vrchní soud v Praze zrušil tresty pro dvojici bývalých vysoce postavených úředníků ministerstva vnitra, kteří dál objednávali právní služby, i když byl vysoutěžený limit už dávno překročen.

Praha - Vrchní soud v Praze očistil dva vysoce postavené úředníky ministerstva vnitra, kteří objednali právní služby za více než dvacet milionů. Vysoutěžená suma byla přitom necelých sedm milionů korun.

Prvoinstanční Městský soud v Praze bývalému náměstkovi ministra Jaroslavu Chýlkovi a exřediteli sekce rozvoje Jindřichu Kolářovi udělil za překročení limitů a tedy porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podmíněné tresty.

Podle předsedy senátu vrchního soudu Pavla Zelenky ale první instance porušila princip zásady "v pochybnostech ve prospěch obžalovaného". "Důkazům vkládá význam, který zjevně neměly. V případě, kdy důkazy umožňovaly dvojí výklad, vybral vždy možnost, která vypovídala v neprospěch obžalovaných," uvedl Zelenka s tím, že některé důkazy soud prvního stupně dezinterpretoval nebo zkreslil.

Ty rady nám nestačí, potřebujeme další

Vše souviselo s vytvořením základních registrů veřejné správy, což bylo jedno z hlavních témat tehdejšího ministra vnitra Ivana Langera (ODS). Registry měly zefektivnit fungování státu a podle Langera ušetřit stamiliony ročně.

Na přípravě obří zakázky na zbudování čtyř registrů v celkovém objemu zhruba 1,5 miliardy korun se podílela advokátní kancelář Weinhold Legal. Ta vyhrála výběrové řízení na poradenství s nabídkou 6,5 milionu korun. Nakonec si ale naúčtovala více než trojnásobek. A to na základě dalších objednávek, kterými si Chýlek s Kolářem vyžádali dodatečné rady.

Zelenka dal zapravdu obhajobě obou úředníků, že v té době neměli o překročení limitu k dispozici žádné informace. Tvrdili například, že firma jim tehdy nepředložila faktury. Na ministerstvu se podle nich sešly až během následujícího roku. Firma prý navíc měla úředníky na vyčerpání limitu upozornit.

Ministerstvo odmítlo zaplatit

Ke škodě nakonec prakticky nedošlo, protože ministerstvo odmítlo drtivou většinu sumy, přesahující limit, vyplatit.

Když se pak advokátní kancelář obrátila na soud a podala žalobu na vyplacení zbylých 14 milionů korun, ten její žalobu smetl s tím, že zaplatit více peněz než bylo vysoutěžených 6,5 milionu korun by bylo v rozporu s dobrými mravy. A znamenalo by to bezdůvodné obohacení.

Weinhold Legal se odvolal, ale marně. Městský soud v Praze letos v dubnu zamítnutí žaloby potvrdil.

Ministerstvo vnitra po úřednících žádá ještě dva miliony korun, které už nad rámec objednaných 6,5 milionu korun zaplatilo. Soudce Zelenka - který se nejvíce proslavil loni na podzim, když vrátil na začátek kauzu Rath - ale ministerstvo odkázal na civilní řízení.

Ani jeden z mužů už na ministerstvu řadu let nepracuje. Chýlek odešel již v roce 2010 spolu s tehdejším ministrem vnitra Martinem Pecinou, který si jej na úřad přivedl. A stal se vzápětí radním ve Frýdku Místku, nyní tam působí jako zastupitel za ČSSD. Kolář odešel nedlouho po něm a nastoupil jako vedoucí informatiky Ministerstva životního prostředí.