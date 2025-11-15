Před katedrálou svatého Víta čekají desítky lidí na pohřeb kardinála Duky

Fronta v oploceném koridoru pod lešením se táhne z Vikářské ulice. Jedna z prvních čekajících je žena, která se s bývalým arcibiskupem přijela podle svých slov rozloučit až z Valašského Meziříčí. Mezi čekající se však připletlo i několik turistů, kteří chtěli na běžnou prohlídku katedrály. V okolí chrámu zatím turisté nad věřícími početně převažují.
Po uzavření katedrály pro veřejnost vyjde z Arcibiskupského paláce liturgický průvod biskupů, kněží a ministrantů po nádvoří Pražského hradu do chrámu, kde v 11:00 začne mše.
Bohoslužbu s kázáním povede pražský arcibiskup Jan Graubner. Spolu s ním ji budou sloužit další čeští a moravští biskupové a také dominikáni, jejichž členem Duka byl. Obřady posledního rozloučení s přenesením Dukovy rakve do Arcibiskupské kaple katedrály povede apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo.
Posledního rozloučení s kardinálem Dominikem Dukou se zúčastní prezident Petr Pavel a jeho předchůdci Miloš Zeman a Václav Klaus. Přijedou také církevní delegace ze sousedních zemí. Ze zahraničních hostů se očekává slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár, delegace slovenských biskupů v čele s košickým arcibiskupem Bernardem Boberem. Z Polska přijede kardinál Stanislaw Dziwisz, někdejší tajemník papeže Jana Pavla II. Dorazí také maďarský kardinál Péter Erdö a dále asi 30 biskupů z okolních zemí, z Ukrajiny i z Islandu.
Obřadu se má rovněž zúčastnit mimo jiné předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS), další zákonodárci či ministři dosluhující vlády Petra Fialy (ODS).
Na bohoslužbě zazní Requiem b-moll Antonína Dvořáka, úryvek z Bible přečte režisér Jiří Strach. Vystoupí rovněž houslista Jaroslav Svěcený a na závěr obřadu promluví exprezident Václav Klaus. Obřadu se může zúčastnit i veřejnost. Je možné, že poprvé veřejně zazní nové varhany.
Duka zemřel 4. listopadu ve věku 82 let.