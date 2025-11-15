Domácí

Před katedrálou svatého Víta čekají desítky lidí na pohřeb kardinála Duky

ČTK ČTK
před 21 minutami
Před vstupem do chrámu svatého Víta na Pražském hradě čekají dnes od rána kvůli pohřbu kardinála Dominika Duky desítky lidí. První se objevili již okolo 8:30. Katedrála, ve které se bude rozloučení konat, se otevře v 09:45, lidé do ní budou moci vstupovat do 10:45.
Poslední rozloučení s kardinálem Dominikem Dukou.
Poslední rozloučení s kardinálem Dominikem Dukou. | Foto: Profimedia.cz

Fronta v oploceném koridoru pod lešením se táhne z Vikářské ulice. Jedna z prvních čekajících je žena, která se s bývalým arcibiskupem přijela podle svých slov rozloučit až z Valašského Meziříčí. Mezi čekající se však připletlo i několik turistů, kteří chtěli na běžnou prohlídku katedrály. V okolí chrámu zatím turisté nad věřícími početně převažují.

Po uzavření katedrály pro veřejnost vyjde z Arcibiskupského paláce liturgický průvod biskupů, kněží a ministrantů po nádvoří Pražského hradu do chrámu, kde v 11:00 začne mše.

Poslední rozloučení s kardinálem Dominikem Dukou.
Poslední rozloučení s kardinálem Dominikem Dukou. | Foto: Profimedia.cz

Bohoslužbu s kázáním povede pražský arcibiskup Jan Graubner. Spolu s ním ji budou sloužit další čeští a moravští biskupové a také dominikáni, jejichž členem Duka byl. Obřady posledního rozloučení s přenesením Dukovy rakve do Arcibiskupské kaple katedrály povede apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo.

Posledního rozloučení s kardinálem Dominikem Dukou se zúčastní prezident Petr Pavel a jeho předchůdci Miloš Zeman a Václav Klaus. Přijedou také církevní delegace ze sousedních zemí. Ze zahraničních hostů se očekává slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár, delegace slovenských biskupů v čele s košickým arcibiskupem Bernardem Boberem. Z Polska přijede kardinál Stanislaw Dziwisz, někdejší tajemník papeže Jana Pavla II. Dorazí také maďarský kardinál Péter Erdö a dále asi 30 biskupů z okolních zemí, z Ukrajiny i z Islandu.

Obřadu se má rovněž zúčastnit mimo jiné předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS), další zákonodárci či ministři dosluhující vlády Petra Fialy (ODS).

Související

Modlitby za Duku. Lidé se mohou na Pražský hrad přijít rozloučit s kardinálem

Dominik Duka

Na bohoslužbě zazní Requiem b-moll Antonína Dvořáka, úryvek z Bible přečte režisér Jiří Strach. Vystoupí rovněž houslista Jaroslav Svěcený a na závěr obřadu promluví exprezident Václav Klaus. Obřadu se může zúčastnit i veřejnost. Je možné, že poprvé veřejně zazní nové varhany.

Duka zemřel 4. listopadu ve věku 82 let.

 
Mohlo by vás zajímat

Kupka začal sbírat podporu do čela ODS. Stranu chce otevřít, plánuje stínovou vládu

Kupka začal sbírat podporu do čela ODS. Stranu chce otevřít, plánuje stínovou vládu

Počet cizinců v Česku vzrostl – tvoří deset procent populace

Počet cizinců v Česku vzrostl – tvoří deset procent populace

Rajchl není zdaleka jediný. Kdo další z českých politiků má choulostivá videa?

Rajchl není zdaleka jediný. Kdo další z českých politiků má choulostivá videa?

Foltýn burcuje. Proč zbrojovky nejedou na plný plyn? Viník je překvapivý

Foltýn burcuje. Proč zbrojovky nejedou na plný plyn? Viník je překvapivý
1:22
domácí Aktuálně.cz Obsah Dominik Duka pohřeb katedrála svatého Víta fronta

Právě se děje

před 21 minutami
Před katedrálou svatého Víta čekají desítky lidí na pohřeb kardinála Duky

Před katedrálou svatého Víta čekají desítky lidí na pohřeb kardinála Duky

Fronta v oploceném koridoru pod lešením se táhne z Vikářské ulice.
před 22 minutami
"Neobvyklá nehoda." Klubu NHL se při týmové večeři zranila největší hvězda

"Neobvyklá nehoda." Klubu NHL se při týmové večeři zranila největší hvězda

Tým New Jersey přišel na nespecifikovanou dobu o svého nejproduktivnějšího hráče a nejlepšího střelce Jacka Hughese.
Aktualizováno před 56 minutami
Bitvu českých brankářů ovládl Rittich. Hronek dostal loktem do hlavy a nedohrál

Bitvu českých brankářů ovládl Rittich. Hronek dostal loktem do hlavy a nedohrál

David Rittich byl vyhlášen jako třetí hvězda zápasu proti Utahu. Filip Hronek odstoupil po úderu loktem od Andreje Svečnikova.
před 1 hodinou
V Boleslavi zažil Rivalda, dnes vozí vzorky. Ve čtyři už jsem za volantem, líčí Holub

V Boleslavi zažil Rivalda, dnes vozí vzorky. Ve čtyři už jsem za volantem, líčí Holub

Když se Petra Čecha ptali, čí zakončení se nejhůře čte, řekl jméno Radim Holub. Šikovný útočník oslavil padesátku a ohlíží se za pestrou kariérou.
před 1 hodinou
KVÍZ: Okurka, žehlička i matrjoška. Rozpoznáte slavné stavby jen podle jejich obrysů?
Infografika

KVÍZ: Okurka, žehlička i matrjoška. Rozpoznáte slavné stavby jen podle jejich obrysů?

Poznáte slavné světové stavby jen podle obrysu? Otestujte se v kvízu s „okurkou“, „žehličkou“ i „matrjoškou“.
před 1 hodinou
Kupka začal sbírat podporu do čela ODS. Stranu chce otevřít, plánuje stínovou vládu

Kupka začal sbírat podporu do čela ODS. Stranu chce otevřít, plánuje stínovou vládu

Programově chce Kupka oslovit nejen pravicové voliče, ale i ty ve středu politického spektra.
před 2 hodinami
Počet cizinců v Česku vzrostl – tvoří deset procent populace

Počet cizinců v Česku vzrostl – tvoří deset procent populace

Nejvíce cizinců žije v Praze, nejméně ve Zlínském kraji.
Další zprávy