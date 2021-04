Před 76 lety se Brno dočkalo osvobození. Těžké boje a nálety poškodily třetinu domů

Historik Řepa upozorňuje, že součástí 2. ukrajinského frontu, který Brno osvobodil, nebyli ti nejlepší vojáci, naopak řada z nich měla problém s disciplínou, však také někteří byli trestanci. Po osvobození moravského města se tak někteří dopouštěli násilí vůči zdejšímu obyvatelstvu. „Měli větší sklony k takovým excesům, ale je pravda, že sovětští důstojníci se to snažili držet v přijatelných mezích. Svým vojákům kladli na srdce, že jsme spřízněný národ, že nás osvobozují a my nejsme jejich nepřátelé. Apelovali rovněž – dnes nám to může přijít jako klišé – na slovanskou vzájemnost,“ popisuje Řepa.

I přes snahu sovětských důstojníků však k některým případům násilí docházelo, zvlášť když se vojáci posilnili alkoholem. „A oni se napili rádi. Přestože tu ve většině případů zůstali jen několik málo dnů, tak jsou známé případy, kdy Češi vyčlenili svoje lidi, aby hlídali nějaký byt, kde shromáždili místní ženy. Hrozilo totiž, že kdyby na ně sovětští vojáci narazili, tak je znásilní. Bohužel to někdy bylo více než pravděpodobné,“ říká historik.

Mnohem běžnější než násilnosti byly však krádeže. „Už tradičně kradli hodinky, protože to bylo něco, co sami nemívali. Byla to pro ně rarita a cennost. Po místních je často chtěli a lidé se s nimi nechtěli dohadovat, tak jim je dali. Samozřejmě to nepůsobí dobře, když vás někdo zachrání a osvobodí a následně vás okrade o hodinky, ale většina lidí to nebrala jako nějaké trauma,“ popisuje historik.