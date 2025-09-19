Prchal: S Babišem se pracovalo hezky. Rád bych dělal s Decroix, ale teď mě vytočila

Pro obyčejného voliče je typické, že politickou situaci příliš nesleduje. Všímá si hlavně věcí, jako jsou ceny potravin nebo energií, a důležitý je pro něj příběh kandidáta. "To, co ztělesňuje celým svým životem - jaký je, co v životě dělal, na čem mu záleží," vysvětluje host Matyáše Zrna.
Zkušený politický marketér uznává, že s Andrejem Babišem se mu spolupracovalo dobře, a vzpomíná třeba na jeho covidový projev, který viděly asi čtyři miliony lidí.
Prchal prý rád pracuje s ženami a i proto by rád spolupracoval třeba s Evou Decroix. Rozčílilo ho ale, jak nedávno na síti X komentovala bitcoinovou kauzu. "V tom příspěvku bylo dvakrát spojení 'celá bitcoinová kauza'," kritizuje političku a podotýká, že mezi občanskými demokraty panuje zásadní nepochopení toho, čím bitcoinová kauza pro stranu vlastně je.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-06:00 Jak vnímá volební kampaň? Volil strany, kterým dělal kampaň? Podle čeho se na poslední chvíli rozhodují běžní voliči?
06:00-11:57 Jaký příběh může nabídnout Petr Fiala? Je "lidový" Babiš autentický?
11:57-15:49 Jak ochotně si politici nechávají radit od marketérů? Co říká na to, že se Andrej Babiš při natáčení nechává detailně řídit svým týmem?
15:49-21:03 Jak moc rozhodují povahové rysy kandidáta? Co Marka Prchala v letošních kampaních nejvíc zaujalo?
21:03-24:17 Proč Fialovi "nákupní" video nevyšlo, zatímco Babišovi fungovalo? Proč voličům projde Babišova dovolená, ale Fialovi se vyčítá?
24:17-33:26 Co ho zaujalo na kampani SPD nebo Stačilo!? Proč Piráti rostou a STAN spíš ztrácí?
33:26-36:34 Mají iniciativy typu Milion chvilek nebo Štít demokracie stále reálný vliv?