Praha se nebrání spolupráci se soukromníky u stavby metra D. Projekt s Pentou odmítá

Vedení Prahy se nebrání spolupráci se soukromými firmami při výstavbě nových stanic metra D. V projektu tzv. společného podniku s firmou Penta v podobě, jak byl plánován minulým vedením města, ale pokračovat nebude. Smlouvy dopravního podniku (DPP) se soukromníky včetně Penty prověří právníci a teprve poté se vedení města rozhodne, zda a kde by případně se soukromým sektorem spolupracovalo.

Podle náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) je v budoucnu finančně neudržitelné, aby se město prostřednictvím DPP staralo o fungujících 61 stanic plus následně o další desítku na trase D. Navíc je prý třeba rekonstruovat dvě stanice ročně. "Společné podniky proto, myslím, že budou vznikat. Je ale důležité, aby vznikaly tak, aby byly oboustranně výhodné pro město i potenciálního partnera," řekl Scheinherr.

Podle plánu minulého vedení Prahy měla mít u metra D Penta ve společném podniku podíl 51 procent. Uváděným důvodem bylo, že by tak podnik mohl vykupovat nutné pozemky jako soukromá firma a nemusel dodržovat pravidla veřejných subjektů. Podle kritiků ale nebylo dostatečně transparentní a nezaručovalo, že Praha z podniku nevyjde se ztrátou. "Nedopustíme projekt s Pentou tak, jak to bylo navrženo minulým vedením," řekl Scheinherr.

O konkrétní podobě spolupráce se soukromým sektorem město teprve rozhodne. Jedním z aspektů pro to bude výsledek analýz a kontrol všech existujících smluv, společných podniků a projektů. Jako první začala být prověřována spolupráce v případě obnovy stanice metra C Nádraží Holešovice a připravováno je podle Scheinherra prověření také stanice metra B Českomoravská.

Metro D má odlehčit trase C a propojit sídliště na jihu Prahy s centrem. V první fázi výstavby má vzniknout úsek Pankrác - Olbrachtova. Následně bude stavba prodloužena do plánované zastávky Nové Dvory a pak do konečné Depo Písnice. Kromě úseku z Pankráce do Písnice má vést metro D také z Pankráce na náměstí Míru. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče. Náklady jsou odhadovány v řádu několika desítkách miliard.

