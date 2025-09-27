Pozor, výluka. Podstatná část metra linky A je o víkendu mimo provoz

Pro cesty v centru metropole mohou cestující využít náhradní tramvaje XA ze zastávky Nádraží Podbaba do stanice Nové Strašnice. Pražský dopravní podnik také posílil provoz tramvajové linky číslo 26.
Podnik ve stanicích na trase A modernizuje vlakové zabezpečovače od roku 2022, dokončením stanic Náměstí Míru a Jiřího z Poděbrad o tomto víkendu bude projekt podle Řehkové hotov. Obdobně podnik modernizuje také linku C.
Linku A nahradí o tomto víkendu v centru metropole tramvaje XA. Pojedou v trase Nádraží Podbaba - Vítězné náměstí - Hradčanská - Malostranská - Staroměstská - Národní třída - Karlovo náměstí - I. P. Pavlova - Náměstí Míru - Vinohradská vodárna - Flora - Želivského - Nové Strašnice.
Tramvaje 26 pojedou v úseku mezi Dědinou a Strašnicemi dvakrát častěji než o běžném víkendu. Pro dopravu na letiště, kam standardně jezdí trolejbusy od stanice metra A Nádraží Veleslavín, doporučuje dopravní podnik využít posílenou autobusovou linku 100 jezdící od stanice metra B Zličín.