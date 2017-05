Poslanec Lank opustil Úsvit, míří k Realistům. Bude pro nás posilou, slibuje si šéf strany Robejšek

před 1 hodinou

Hnutí Úsvit - Národní koalice opouští poslanec Martin Lank. Nově se stane členem politické strany Realisté. Lank se chce distancovat od případného spojení Úsvitu s dalšími takzvaně vlasteneckými stranami. Šéf Realistů Petr Robejšek vyjádřil přesvědčení, že Lank bude pro jeho stranu posilou. Podle něj jsou si názory Lanka a Realistů blízké a příchod poslance, který se specializoval na bezpečnostní problematiku, bude pro stranu přínosem.

Praha - Poslanec Martin Lank opustil hnutí Úsvit, protože mu vadí návrhy na spojování s takzvanými vlasteneckými stranami. Stal se členem politické strany Realisté, která má podle něj blízko prioritám, s nimiž šel do politiky. Za uskupení kolem politologa Petra Robejška by rád kandidoval do sněmovny na Vysočině, kde byl zvolen už v současném volebním období. O Lankově přesné pozici na kandidátce musí Realisté ještě rozhodnout.

"Ve mně už delší dobu sílí přesvědčení, že moje doposud mateřská strana, tedy Úsvit - Národní koalice, se ubírá poněkud jinou cestou, než po které já bych chtěl jít," řekl Lank na tiskové konferenci. Kritizoval rozhodnutí Úsvitu nekandidovat v podzimních volbách a doporučení, aby se členové zařadili na kandidátky jiných subjektů.

"Pro mě bylo pověstnou poslední kapkou zvažované spojení s dalšími takzvaně vlasteneckými stranami, a to včetně Národní demokracie, jejíž vedení nechvalně proslulo trestním stíháním a otevřeně antisemitskými postoji. Od toho já se osobně rozhodně a jasně distancuji," zdůvodnil Lank svůj odchod od Úsvitu.

Předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš byl v lednu obžalován, za podněcování nenávisti, hanobení národa a popírání a schvalování genocidy mnu hrozí až tři roky vězení. V obžalobě čelí mimo jiné tomu, že vyvracel existenci plynových komor v nacistických koncentračních táborech. Podle obžaloby také tvrdil, že Židé nadsazují počet židovských obětí usmrcených během druhé světové války.

Lank prohlásil, že po vystoupení z Úsvitu se stal členem Realistů. "Realisté mají v základních bodech prakticky identický program, se kterým jsem šel do voleb i já. Pro mě proto představují možnost, jak pokračovat v práci," řekl. "Navíc to zcela evidentně není strana jednoho muže, s čímž mám osobně poměrně neblahou zkušenost," doplnil. Hnutí Úsvit kandidovalo v roce 2013 do voleb pod vedením Tomia Okamury, s nímž se ale strana rozešla. Okamura teď vede stranu Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Robejšek vyjádřil přesvědčení, že Lank bude pro Realisty posilou. Podle něj jsou si názory Lanka a Realistů blízké a příchod poslance, který se specializoval na bezpečnostní problematiku, bude znamenat pro stranu přínos.

Strana Realisté vznikla loni kolem Robejška, finančně ji podporuje ze soukromých zdrojů i spolumajitel skupiny Penta Marek Dospiva. V programu zveřejněném před měsícem strana klade důraz na národní zájmy, když chce nadřadit českou ústavu mezinárodním smlouvám a chce zcela zakázat nelegální migraci do země. V současnosti se podpora Realistů pohybuje pod pětiprocentní hranicí, kterou je nutné překonat pro vstup do sněmovny.