Poslance obviněné v kauze ROP Severozápad sněmovna nejspíš vydá ke stíhání, rozhodne o tom ve středu

Poslance Josefa Novotného (ČSSD) a Jaroslava Borku (KSČM), obviněné v kauze ROP Severozápad, by Poslanecká sněmovna měla vydat k trestnímu stíhání. Uvedla to předsedkyně mandátového a imunitního výboru Miroslava Němcová. Finální rozhodnutí padne ve sněmovně ve středu. Poslanci jsou podezřelí z machinací s evropskými dotacemi, při nichž zvýhodňovali některé subjekty ve veřejných zakázkách. Oba muži svou vinu popírají a podle nich je proces vykonstruovaný.

Praha - Sněmovna by měla vydat Josefa Novotného (za ČSSD) a Jaroslava Borku (KSČM) k trestnímu stíhání. Plénu to v úterý doporučil mandátový a imunitní výbor, řekla novinářům jeho předsedkyně Miroslava Němcová (ODS). Policie chce oba poslance obvinit v případu machinací s dotacemi z Regionálního operačního programu Severozápad. Dolní komora by mohla o vydání rozhodnout podle informací Němcové ve středu.

Borka a Novotný jsou podezřelí z poškození finančních zájmů Evropské unie a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Jednoho z nich policie podezírá také ze zneužití pravomoci úřední osoby a účasti na organizované zločinecké skupině.

Činnost obou poslanců, kvůli níž je chce policie stíhat, podle místopředsedy výboru Martina Plíška (TOP 09) nesouvisí s jejich poslaneckým mandátem a v případu nejde o politický boj. "Je zřejmé, že o vině a trestu by měl rozhodovat nezávislý soud. Skutky, které jsou kladeny za vinu, jsou poměrně vážné," řekl Plíšek.

Na jednání výboru v úterý dorazil státní zástupce Tomáš Minx a také zástupce policie. Se členy výboru debatovali rovněž o tom, nakolik je správné, že státní zastupitelství zveřejnilo usnesení o stíhání ještě před rozhodnutím Sněmovny o vydání. "Dospěli jsme k názoru, že to je padesát na padesát," uvedl místopředseda výboru Matěj Fichtner (ANO). Podle Plíška by policie měla do budoucna usnesení o stíhání vydávat až po verdiktu pléna.

Minx se k věci vyjádřil jen stručně, jednání výboru bylo podle něho věcné. "Všechny otázky z naší strany byly zodpovězeny," řekl.

Novotný už dřív označil případ za vykonstruovaný a účelový. Borka nevnímá záležitost jako politickou, je nutné ji podle něho prověřit. Novotný ani Borka ale nebudou Sněmovně sdělovat, zda by je měla vydat, nebo ne. Oba poslanci nechají rozhodnutí na plénu.

Kauza ROP Severozápad se týká evropských dotací v Ústeckém a Karlovarském kraji. V případu je nyní obviněno 24 lidí, mezi nimiž jsou politici, vysocí úředníci a podnikatelé. Podle Plíška má kauza vnitřní souvislosti a nebylo by správné z ní dva aktéry vyjmout. V posledních letech již bylo několik lidí kvůli ovlivňování rozdělování dotací v tomto operačním programu odsouzeno.

Sněmovna rozhodovala v nynějším volebním období zatím o pěti poslancích, které chtěla policie stíhat. V jednom případě byl verdikt záporný.