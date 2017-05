Zeman se ohání Ústavou a otálí s odvoláním Babiše. Ústavní právníci jsou ovšem na Sobotkově straně

před 1 hodinou

Prezident Miloš Zeman se v pondělí podle dřívějších vyjádření Hradu podrobně seznámí s návrhem na odvolání ministra financí Andreje Babiše (ANO) z vlády. Rozhodnutí ale plánuje až po návratu z návštěvy Číny po 18. květnu, uvedl již dříve mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Odvolání navrhl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) kvůli Babišovým kauzám týkajícím se možného ovlivňování médií a neodvádění daní.

Praha - Prezident Miloš Zeman otálí s odvoláním ministra financí Andreje Babiše, navrženém premiérem Bohuslavem Sobotkou. Hrad platnost návrhu na odvolání Babiše zpochybňuje, protože obsahuje konkrétní datum odvolání. "Ústava ČR nedává premiérovi možnost dávat závazné lhůty, datum odvolání vždy bylo výsledkem dohody," uvedl v neděli na twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Podle ústavních právníků však ústava nedává Zemanovi příliš možností Babiše neodvolat a měl by postupovat bez zbytečných odkladů. Podle premiéra by se tak mělo stát v řádu několika pracovních dnů. Sobotka v neděli řekl televizi Prima, že prezident opustil nadstranický přístup a straní hnutí ANO. Pokud Zeman Babiše neodvolá, premiér se kvůli dalšímu postupu sejde s ústavními experty.

Sobotka v minulých dnech oznámil, že podá demisi, aby otevřel cestu k řešení situace kolem Babiše. Podle premiéra je Babiš zatížen podezřeními, že neodváděl daně a úkoloval novináře v médiích, která dříve vlastnil, jak mají psát. Babiš v neděli označil nahrávky, na nichž hovoří s novinářem svého bývalého deníku o článcích namířených proti politickým rivalům ANO, za spiknutí, za nímž stojí podsvětí i Sobotka. Prezident prohlásil, že by měl z vlády odejít pouze premiér. To by ale podle Sobotky nevyřešilo příčinu krize, a proto v pátek oznámil, že demisi nepodá, a poslal Zemanovi návrh na Babišovo odvolání.

V pátek vydala třetina senátorů prohlášení, ve kterém Zemana kritizují za znevažování ústavy v souvislosti s přístupem Zemana a Hradu k demisi a návrhu na odvolání Babiše. Sdělili, že jsou připraveni konat. Ze zákona může Senát navrhnout ústavní žalobu na prezidenta. Prohlášení podepsalo 27 senátorů. K přijetí návrhu žaloby na prezidenta je třeba souhlas třípětinové většiny senátorů přítomných na dané schůzi. Celkem je senátorů 81.