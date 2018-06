Zeman jmenoval Babiše podruhé premiérem. Snad tentokrát vybere lepší ministry, vzkázal Filip

Zeman se odmítl vyjádřit na otázku ČT, zda stále odmítá jmenovat ministrem zahraničí sociálního demokrata Miroslava Pocheho.

Praha - Prezident Miloš Zeman ve středu podruhé jmenoval šéfa hnutí ANO Andreje Babiše předsedou vlády. Slib složil dosavadní premiér v demisi ve 14:00 na Pražském hradě.

"Žádám vás, abyste v přiměřené době mně předložil návrh složení své vlády, tak abych se mohl s jejími členy seznámit," řekl Zeman.

"Slibuji, že budu dodržovat ústavu a zákony naší země. Slibuji, že budu bojovat za české národní zájmy na půdě Evropské unie. Slibuji, že budu úřad vykonávat s maximálním nasazením, s péčí řádného hospodáře, budu bojovat proti korupci, proti plýtvání a za efektivní stát. Budu naslouchat občanům a bojovat za jejich lepší život. A budu plnit předvolební sliby," prohlásil po jmenování premiér.

Babiš musí čekat na výsledek referenda sociální demokracie, ve kterém členové ČSSD rozhodují o účasti své strany ve vládě. Zeman jmenoval poprvé Babiše premiérem před půl rokem. Navržená vláda ale nedokázala získat důvěru poslanců. Zeman Babišovi přesto slíbil i druhý pokus a jeho kabinet nechal vládnout v demisi.

Do dvou dnů od vyhlášení výsledků referenda ČSSD se Babiš setká s prezidentem v Lánech. Chce, aby dohodu podepsali všichni poslanci sociální demokracie.

Zeman se odmítl vyjádřit na otázku ČT, zda stále odmítá jmenovat ministrem zahraničí sociálního demokrata Miroslava Pocheho, veřejnoprávní televizi zároveň v odpovědi napadl. "To nejhorší, co by se mohlo stát, je probírat personálie v očích naší mediální scény, z níž nejhorší je Česká televize," řekl prezident. Premiér nechtěl Pocheho jméno komentovat.

Babiš novinářům řekl, že počká na výsledky referenda ČSSD a pak chce jednat rychle. Premiér také hájil to, že jeho vládu mají podporovat komunisté. "Ano, KSČM umožní vznik vlády. Všichni vědí, že my jsme tři dny po volbách řekli, že máme s ODS 103 poslanců, bohužel jsme nedospěli k žádné dohodě," řekl Babiš.

"Od revoluce byl s podporou komunistů zvolen pan Havel i Klaus, a dokonce i pan Kalousek s nimi chtěl dělat vládu," sdělil premiér.

"My s nimi máme podepsat dohodu, která je skutečně volná z obou stran. Jsme rádi, že jsou ochotni podpořit vznik vlády, protože naše země potřebuje stabilní vládu. Doufejme, že druhý pokus dopadne pozitivně," uzavřel Babiš.

Filip už gratuloval

Předseda KSČM Vojtěch Filip Babišovi pogratuloval. "Doufám, že bude mít šťastnější ruku při výběru ministrů do nové vlády a bude možné ji do budoucna podpořit," dodal.

Opakované jmenování Babiše kritizují opoziční politici. "Druhé jmenování Andreje Babiše premiérem je především výsměchem členům ČSSD, kteří v současné době v referendu rozhodují o tom, zda jejich strana má vstoupit do vlády s ANO. Je evidentní, že na jejich názoru Miloši Zemanovi a Andreji Babišovi nezáleží. Buď se v referendu rozhodnou pro vládu s ANO a KSČM, nebo vznikne koalice ANO, SPD a KSČM," napsal předseda ODS Petr Fiala.

"Andrej Babiš a Miloš Zeman dali zemi v roce, kdy si připomínáme 100. výročí založení svobodného Československa, polokomunistickou vládu. To je jejich ostuda a jejich odpovědnost," dodal.

"Třeba to napodruhé prezidentovi vyjde, když už nechce jako dřív podpisy poslanců ani nečeká na referendum ČSSD. Nebo budeme mít další měsíce další vládu bez důvěry poslanců? Ale jasně, hlavně že budou ministři makat…" reagoval šéf STAN Petr Gazdík.