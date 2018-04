ČSSD chce, aby Babiš v případě odsouzení skončil ve vládě. Není to pro mě téma, odmítá premiér

před 2 hodinami

Andrej Babiš nadále trvá na tom, že jeho stíhaní je politicky motivované a nesmyslné.

Praha. - Premiér a šéf ANO Andrej Babiš zatím reaguje velmi zdrženlivě na jeden ze zásadních požadavků ČSSD, který může hodně ovlivnit výsledek jednání. Jako podmínku pro spolupráci po Babišovi chtějí, aby se zavázal k odchodu z vlády, pokud jej prvoinstanční soud uzná vinným z porušení zákona.

Když měl trestně stíhaný premiér v demisi v pondělí dopoledne po jednání vlády odpovědět, jak na tento požadavek předsedy ČSSD Jana Hamáčka, reagoval spíše podrážděně a negativně.

"Už jsem alergický na to, když slyším třistakrát, že jsem trestně stíhaný. Myslím, že každý rozumný člověk ví, že to je účelová záležitost, politická záležitost," odpověděl nejdříve s tím, že by jej v nadsázce zajímalo, co se stane, když bude jeho stíhání zastaveno. "Odejdou členové ČSSD z vlády? Asi ne. Takže pro mě to není téma," řekl a víc se k této věci nevyjádřil.

Pokud ale s návrhem ČSSD nebude souhlasit, mohl by způsobit to, že vláda vůbec nevznikne. Řada sociálních demokratů nechce, aby strana šla do vlády s trestně stíhaným politikem. Proto jejich předseda Jan Hamáček zkouší kompromis, ať Babiš v čele vlády zůstane, ale ať se v případě odsouzení zaváže k odchodu. Jestliže to neudělá, naroste počet členů ČSSD, kteří v referendu budou proti účasti ve vládě.

Babiš není příliš pro oslabení SPD, rozhodnou jednání v tomto týdnu

Druhým citlivým bodem je požadavek sociálních demokratů, aby ANO napomohlo oslabení SPD v Poslanecké sněmovně. Konkrétně, aby zvedlo ruku minimálně pro odchod některých poslanců SPD z důležitých funkcí. Například předsedou bezpečnostního výboru je Radek Koten, místopředsedou sněmovny Tomio Okamura.

I k tomuto požadavku ČSSD je zatím Babiš zdrženlivý, přitom i to může ovlivnit výsledek referenda. "My jsme o tom nediskutovali, ale nejsme moc nakloněni nějakým zásadním změnám ve sněmovně," řekl poněkud neurčitě České televizi v neděli večer Babiš.

Sociální demokraté chtějí oslabit SPD hlavně pro to, aby ANO nakonec nespolupracovalo s SPD, přestože by bylo ve vládě s ČSSD. Proto chtějí i co nejkonkrétnější smlouvu. "Pokud chce někdo držet dohody, nepotřebuje žádné smlouvy, a stačí na to podání ruky," tvrdí Babiš, který si postěžoval, že v dřívější vládě nedržela dohody ČSSD.

Jasněji by mělo být v příštích dnech. Ještě v pondělí se sejde vedení ANO, které bude jednat o další strategii. Podle Babiše by se ve středu měli setkat také zástupci ANO a ČSSD, ovšem pravděpodobně bez něj, protože od pondělního večera do středy bude na výjezdním zasedání vlády na severní Moravě.

Místopředseda ANO a vlády Richard Brabec během pondělního jednání vlády řekl, že dohoda mezi oběma stranami i KSČM, která chce vládu tolerovat, by mohla být ještě tento týden. "Osobně bych byl rád, abychom do konce tohoto týdne v programovém prohlášení vlády i v koaliční smlouvě v zásadě měli už nějaký finální text," řekl Brabec.