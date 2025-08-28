Politika

Europoslanec Turek dostal od celníků pokutu 8000 korun za jízdu bez dálniční známky

ČTK ČTK
před 24 minutami
Europoslanec a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dostal 8000 korun pokuty za jízdu bez dálniční známky. Zprávu ČT potvrdila mluvčí plzeňského Celního ředitelství Marcela Kašparová. Turek v dubnu na sociálních sítích sdílel fotografii, na níž tachometr jeho vozu ukazuje rychlost vyšší než 200 km/h, údajně pořízenou na dálnici v Německu. Později připustil, že jel po české dálnici D5.
Europoslanec Filip Turek (na archivním snímku) vede středočeskou kandidátku Motoristů v říjnových sněmovních volbách.
Europoslanec Filip Turek (na archivním snímku) vede středočeskou kandidátku Motoristů v říjnových sněmovních volbách. | Foto: Economia

"Rozhodli jsme a vyrozumění už jsme panu europoslanci poslali," citovala ve čtvrtek agentura ČTK Kašparovou.

Policie předala v červnu přestupek ke správnímu řízení na městský úřad v Rokycanech, který věc odložil. Lídr středočeské kandidátky Motoristů pro sněmovní volby Turek označil své jednání za obrovskou chybu a uvedl, že při vyšetřování spolupracoval, nevyužil imunitu a k jízdě se okamžitě přiznal. Druhé správní řízení běželo kvůli podezření, že se Turek dopustil přestupku za neuhrazení časového poplatku u vozidla, které užilo zpoplatněnou komunikaci D5. Věc řešilo plzeňské Celní ředitelství.

Případ překročení rychlosti začalo prověřovat policejní prezidium, spis později postoupilo do Plzeňského kraje kvůli podezření, že povolenou rychlost europoslanec překročil na D5 na území Plzeňského kraje. Krajská policie poté uvedla, že řidiče předvolají k podání vysvětlení policisté z dálničního oddělení ve Svojkovicích na Rokycansku. V červnu předala policie přestupek ke správnímu řízení na radnici v Rokycanech.

"I přes to, že policie odložila vyšetřování mé jízdy na D5 a i přes to, že průměr v daných úsecích podle PČR nedosahoval ani 130 km/h, rozhodně považuju za obrovskou chybu, že jsem mohl neuváženě inspirovat kohokoli k nepřiměřené jízdě a velmi jsem se poučil, mého jednání je mi líto a nedomyslel jsem následky a to, jak velký mohu mít v tomto směru dopad právě třeba na mladé a nezkušené řidiče, které je naopak nezbytné inspirovat k opatrné jízdě," uvedl počátkem srpna Turek. V reakci na odložení případu poslal podle svého vyjádření Fondu pro oběti nehod 50 tisíc korun, což je podle něj dvojnásobek maximální pokuty, která mu hrozila.

 
domácí politika Aktuálně.cz Obsah Motoristé sobě přísaha pokuta Volby do sněmovny 2025

před 24 minutami
Turek v dubnu na sociálních sítích sdílel fotografii, na níž tachometr jeho vozu ukazuje rychlost vyšší než 200 km/h, údajně pořízenou v Německu.
