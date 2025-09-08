Domácí

Politická šikana: Voliči ANO mají dva vesmíry a Babiš to ví. K Ukrajině je cynický

Michaela Nováčková Vratislav Dostál Radek Bartoníček Michaela Nováčková, Vratislav Dostál, Radek Bartoníček
před 48 minutami
Šéf hnutí ANO mistrně pracuje s náladami voličů. Tvrdí, že žijeme v nové „totalitě“, a zároveň se z jeho programu vytratila klíčová témata, jako je postoj k Ukrajině a Rusku. Jde o promyšlenou strategii, která Babišovi otevírá cestu zpět do Strakovy akademie? A došlo i na debatu Roberta Šlachty s Petrem Macinkou v České televizi, která působila spíše jako rozvodové sezení než politická diskuze.
Video: Vratislav Dostál, Michaela Nováčková, Radek Bartoníček

"Čtyři roky lidem vtlouká do hlavy, že tady není svoboda, že nemůžou říkat své názory - a přitom je on i Alena Schillerová pořád na obrazovkách nejrůznějších televizí," upozornil Radek Bartoníček. Podle něj se Babišovi podařilo vytvořit iluzi, která rezonuje se značnou částí společnosti. Hnutí ANO navíc každý den vypouští jednoduchá hesla z programu, která se snadno pamatují.

Ukrajina nebo Rusko ani slovem

Dalším zvoleným trikem je úplné vynechání zahraničněpolitických témat. "V programu není ani slovo o Ukrajině nebo Rusku. Babiš nechce své voliče rozdělovat, a proto tato témata prostě zmizela," říká Michaela Nováčková. Podle ní tak předseda ANO vědomě mapuje svou voličskou základnu a nabízí jí přesně to, co chce slyšet.

Diskuze se dotkla i slabin vládních stran. "Současná koalice nemá moc co nabídnout - kromě neustálého zdůrazňování zahraniční politiky," zaznělo od Vratislava Dostála. To je podle něj spíše "z nouze ctnost" než propracovaná strategie. Naopak Babiš staví na tématech, která lidé vnímají silněji - od EET až po kritiku České televize.

Macinka po rozvodu se Šlachtou

Tématem nejnovějšího dílu Politické šikany byla i předvolební debata České televize. Hned na začátku pořadu Šlachta "vystartoval" proti Macinkovi, když připomněl Renatu Veseckou jako údajný důvod rozpadu spolupráce Přísahy a Motoristů.

"Působilo to, jako když vyčítáš bývalému partnerovi novou známost," poznamenala Nováčková. Macinka naopak dal jasně najevo, že už se k minulosti vracet nechce, a odsekl, že "o Šlachtovi už ví všechno". "V ten moment mu podle mě došlo, že je definitivní konec," doplnila Nováčková.

Pokud vás zajímá, jak Andrej Babiš nastavuje tón kampaně a proč debata mezi Šlachtou a Macinkou připomínala manželskou hádku, poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Politická šikana.

 
