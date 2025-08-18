Domácí

Politická šikana se sázkařem: Je Spolu pro staré a ANO pro mladé? STAN chybí program

Michaela Nováčková Vratislav Dostál Michaela Nováčková, Vratislav Dostál
před 2 hodinami
Srpnový volební model agentury NMS Market Research dává hnutí ANO 29,8 procenta, koalici Spolu 18,7 procenta a SPD 14,6 procenta. Byť se zdá, že se volební mapa příliš nemění, podle investora Michala Sirového mohou být výsledky říjnových voleb výrazně odlišné – klíčové budou nejen přelivy uvnitř dvou stabilních politických bloků, ale i výsledek stran pohybujících se kolem pětiprocentní hranice.
Politická šikana 14. 8. 2025 | Video: Michaela Nováčková

Podle Michala Sirového, někdejšího volebního sázkaře, může hnutí ANO v závěru kampaně "klidně spadnout na 25 procent, ale také vystřelit k 38 procentům". "V českých volbách je plus minus pět procentních bodů reálná chyba průzkumů," upozorňuje v novém dílu podcastu Politická šikana.

Vráťa Dostál připomíná, že trend průzkumů může v posledních týdnech kampaně dramaticky změnit dynamiku. "V roce 2017 přišli sociální demokraté a komunisté během dvou měsíců o polovinu voličů." Přesto Sirový i Dostál souhlasí, že zásadní není ani tak rozdíl mezi bloky, které se pohybují kolem 39 procent (ten vládní) a 57 procent (opoziční), ale přelivy uvnitř nich. "Vládní strany soupeří mezi sebou, nikoli s Babišem," podtrhl Sirový.

Spolu ztrácí u mladých

Zajímavé jsou i demografické posuny. Koalice Spolu ztrácí nejvíce u voličů do 35 let a mezi vysokoškoláky, zatímco si polepšila u seniorů. ANO naopak posílilo u mladších, kde dříve patřilo k outsiderům.

"Mají teď u mladých asi 25 procent, zatímco před čtyřmi lety to bylo kolem patnácti," řekl Sirový k tématu podpory hnutí ANO mezi mladými lidmi. Dostál k tomu dodal, že v roce 2021 mladí a vzdělaní voliči pomohli současnému vládnímu bloku k vítězství, přičemž dnes je podle něj situace jiná. U Pirátů vidí Sirový posun hlavně kvůli nepřiznané koalici se Zelenými a roli Zdeňka Hřiba, který podle něj zvládá kampaně i v náročných situacích.

Volební překvapení

Za možné volební překvapení považuje Sirový scénář, ve kterém by hnutí SPD přeskočilo koalici Spolu a stalo se druhým nejsilnějším subjektem. Zajímavý dle něj bude také souboj STAN a Pirátů. "Starostům hrozí, že povedou kampaň tak neutrálně, že prohrají s oběma," podotkl. O nadějích na vítězství vládního bloku může rozhodnout zejména to, jestli propadnou hlasy pro Stačilo! a Motoristy sobě: "Pokud nepropadnou, bude obhajoba mandátu takřka nemožná," říká Dostál na adresu současné vládní čtyřkoalice.

Ať už ale dopadne závěr kampaně jakkoliv, zásadní rozložení sil mezi vládním a opozičním blokem zůstane podle Sirového stejné. 

S kým se přetahuje o voliče Andrej Babiš? A na čem mohou vyhořet Motoristé? Poslechněte si nejnovější díl podcastu Politická šikana. Už teď jej najdete ve všech podcastových aplikacích.

 
