Policie vyslýchala premiéra Babiše a jeho blízké v kauze Čapí hnízdo

Policie si předvolala premiéra Andreje Babiše k výslechu v kauze Čapí hnízdo. Předseda hnutí ANO vypovídal poprvé jako obviněný. U výslechu byla i jeho manželka a dcera.

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) poprvé vypovídal ve čtvrtek na policii jako obviněný v dotační kauze Čapí hnízdo. Policie vyslechla i další obviněné, Babišovu manželku Moniku a dceru Adrianu Bobekovou, píše o tom deník Právo. Obhájce rodiny se k tomu nevyjádřil. Policie stíhá premiéra a šest lidí pro podezření z padesátimilionového dotačního podvodu. Za to Babišovi hrozí až deset let vězení.

Babiše a jeho blízké vyslýchal podle důvěryhodného zdroje listu pražský kriminalista Pavel Nevtípil, který kauzu Čapí hnízdo vyšetřuje.

Čtvrteční výslech byl vůbec první, který Babiš absolvoval v roli obviněného, do té doby vypovídal v případu jako svědek. Premiér podle informací redakce vypovídal na služebně jen krátce a stejně jako v minulosti jakoukoli vinu odmítl.

Vyšetřovatel vyslechl v tomto týdnu také premiérovu manželku Moniku Babišovou a dceru z prvního manželství Adrianu Bobekovou. Obě ženy byly na služebně v souvislosti s dotačním případem poprvé. I ony podle deníku jakoukoliv vinu odmítly. Obhájce Babišovy rodiny Michael Bartončík se k informacím Práva odmítl vyjádřit.

Premiér je společně s dalšími šesti lidmi včetně nejbližší rodiny obviněn z možného padesátimiliónového dotačního podvodu a také z poškození finančních zájmů Evropské unie. Hrozí mu pět až deset let vězení.

Policie původně vyšetřovala i místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka a další tří lidi z představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, která dříve Čapí hnízdo vlastnila. Státní zástupce však jejich stíhání na začátku května zastavil.

Kauza Čapí hnízdo se točí kolem padesátimilionové dotace EU, která měla být neoprávněně využita na stavbu luxusní farmy ve tvaru čapího hnízda.

Policejní prověřování v kauze Čapí hnízdo začalo už v roce 2015 poté, co detektivové obdrželi v listopadu anonymní trestní oznámení na zneužití dotace. Policie obvinění rozdala už loni v říjnu.

Společnost Farma Čapí hnízdo (dříve pod jiným názvem) patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak v létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.