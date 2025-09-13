"Právě jsem zalil kytičku." Marihuana nečekaně spojila Babišova muže s Piráty

"Právě jsem támhle zalil kytičku konopí, jako symbol toho, že tím porušuji zákon," říká pražský politik Patrik Nacher na videu, která včera zveřejnil na sociálních sítích. "Udělal jsem to záměrně proto, na tomto happeningu, abych podpořil dekriminalizaci samopěstitelů konopí pro léčebné účely," dodává.
Video je součástí projektu czeXperiment a věnuje se legalizaci konopí a neúměrně vysokým trestům, které hrozí za jeho pěstování. Součástí je i výzva prezidentovi k udělení amnestie lidem, kteří za pěstování rostlin sedí v kriminále.
Video má formu sociálního experimentu, kdy tvůrci na pražském Palackého náměstí rozmístili několik rostlin konopí v květináči. Okolo procházející lidé je pak mohli zalít připravenou konví. A podle tvrzení autorů videa tak "překročit zákon".
Nacher přitom není jediným politikem, který se ve videu objevuje. Objevuje se zde například předseda Pirátů Ivan Bartoš či pirátský komunální politik a aktivista za legalizaci konopí Robert Veverka.
"Pokud se bavíme o něčem takovém, jako je léčivá rostlina, je pro mě naprosto nepřijatelné, abychom žili v zemi, kde vláda nebo zákonodárci omezují možnosti využívat takovou rostlinu. Já bych řekl, že to je zločin. Podpora prohibice je mnohem větší zločin," říká Veverka. Ve videu se tak objevují jindy nesmiřitelní političtí oponenti.
Patrik Nacher je veřejně známý svou intenzivní kritikou pirátské strany. Tvrdě je kritizuje například za údajně nezvládnutou digitalizaci stavebního řízení. Jindy je pak přímo označil za "novodobé komunisty".
Dekriminalizace samopěstitelů
Legalizaci, respektive dekriminalizaci pro léčebné účely ale Nacher podpořil už dříve. Je podepsán u pozměňovacího návrhu novely trestního zákoníku, který pěstování konopí jasněji odlišuje od užívání drog jako například heroin.
"Za mě je prvotní úkol dekriminalizovat samopěstitele konopí pro léčebné účely," uvedl pak například v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Jak ale server připomíná, ANO není v této otázce jednotné. Například šéf hnutí Andrej Babiš na Piráty útočí za to, že "propagují drogy".