Domácí

"Právě jsem zalil kytičku." Marihuana nečekaně spojila Babišova muže s Piráty

Domácí Domácí
před 3 hodinami
Nová kampaň na legalizaci a dekriminalizaci marihuany vytvořila nečekané spojence. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích a serveru Youtube se objevuje pražský politik Patrik Nacher a Piráti. A tentokrát se navzájem nekritizují, ale mají společné cíle.
Foto: Jakub Plíhal

"Právě jsem támhle zalil kytičku konopí, jako symbol toho, že tím porušuji zákon," říká pražský politik Patrik Nacher na videu, která včera zveřejnil na sociálních sítích. "Udělal jsem to záměrně proto, na tomto happeningu, abych podpořil dekriminalizaci samopěstitelů konopí pro léčebné účely," dodává.

Video je součástí projektu czeXperiment a věnuje se legalizaci konopí a neúměrně vysokým trestům, které hrozí za jeho pěstování. Součástí je i výzva prezidentovi k udělení amnestie lidem, kteří za pěstování rostlin sedí v kriminále.

Související

Většina Čechů chce povolit "trávu" jen pro léčebné účely, ukázal průzkum

FNUSA konopí

Video má formu sociálního experimentu, kdy tvůrci na pražském Palackého náměstí rozmístili několik rostlin konopí v květináči. Okolo procházející lidé je pak mohli zalít připravenou konví. A podle tvrzení autorů videa tak "překročit zákon". 

Nacher přitom není jediným politikem, který se ve videu objevuje. Objevuje se zde například předseda Pirátů Ivan Bartoš či pirátský komunální politik a aktivista za legalizaci konopí Robert Veverka.

"Pokud se bavíme o něčem takovém, jako je léčivá rostlina, je pro mě naprosto nepřijatelné, abychom žili v zemi, kde vláda nebo zákonodárci omezují možnosti využívat takovou rostlinu. Já bych řekl, že to je zločin. Podpora prohibice je mnohem větší zločin," říká Veverka. Ve videu se tak objevují jindy nesmiřitelní političtí oponenti.

Patrik Nacher je veřejně známý svou intenzivní kritikou pirátské strany. Tvrdě je kritizuje například za údajně nezvládnutou digitalizaci stavebního řízení. Jindy je pak přímo označil za "novodobé komunisty".

Dekriminalizace samopěstitelů

Legalizaci, respektive dekriminalizaci pro léčebné účely ale Nacher podpořil už dříve. Je podepsán u pozměňovacího návrhu novely trestního zákoníku, který pěstování konopí jasněji odlišuje od užívání drog jako například heroin.

"Za mě je prvotní úkol dekriminalizovat samopěstitele konopí pro léčebné účely," uvedl pak například v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Jak ale server připomíná, ANO není v této otázce jednotné. Například šéf hnutí Andrej Babiš na Piráty útočí za to, že "propagují drogy".

 
Mohlo by vás zajímat

Babišovi vychází další sázka na známou tvář. Kupka s ní zatím bojuje marně

Babišovi vychází další sázka na známou tvář. Kupka s ní zatím bojuje marně

Byl Metternich skutečným otcem Boženy Němcové? Historik odhaluje překvapivá tajemství

Byl Metternich skutečným otcem Boženy Němcové? Historik odhaluje překvapivá tajemství

"Spolu mimo sněmovnu? Bylo by to nespravedlivé," říká právník a navrhuje řešení

"Spolu mimo sněmovnu? Bylo by to nespravedlivé," říká právník a navrhuje řešení
9:59

Boj proti "skrytým vlivovým operacím". Jak se český TikTok chystá na volby

Boj proti "skrytým vlivovým operacím". Jak se český TikTok chystá na volby
domácí Aktuálně.cz Obsah Patrik Nacher konopí seté marihuana legalizace pěstování politika

Právě se děje

před 3 minutami
Babišovi vychází další sázka na známou tvář. Kupka s ní zatím bojuje marně

Babišovi vychází další sázka na známou tvář. Kupka s ní zatím bojuje marně

Martin Kupka, Vít Rakušan, Ivan Bartoš i Robert Plaga objíždějí všemi způsoby kraj, kde má každá strana svou silnou voličskou základnu.
před 11 minutami
Z gauče na barovou stoličku. Kocour putoval 50 kilometrů a stal se hvězdou

Z gauče na barovou stoličku. Kocour putoval 50 kilometrů a stal se hvězdou

Peanut zmizel z domova a vydal se na nečekanou cestu s jasným cílem. A pak tam šel znovu. Příběh kocoura, který ví, co chce!
před 1 hodinou
RETRO KVÍZ: Honzíkova cesta, Timurova parta. Znáte bestsellery socialistické četby?
Infografika

RETRO KVÍZ: Honzíkova cesta, Timurova parta. Znáte bestsellery socialistické četby?

Připomeňte si, o jakých literárních dílech se učilo na hodinách češtiny za dob totality.
před 1 hodinou
Nesmrtelný Putin. Co říkají experti na konverzaci, kterou svět nikdy neměl slyšet
0:46

Nesmrtelný Putin. Co říkají experti na konverzaci, kterou svět nikdy neměl slyšet

Cestou po červeném koberci na čínskou vojenskou přehlídku se ruský prezident a jeho čínský protějšek pobavili na téma dlouhověkosti a nesmrtelnosti.
před 1 hodinou
Bartůňková neohroženě jede Mexikem. Mladá Češka si poradila i s obhájkyní titulu

Bartůňková neohroženě jede Mexikem. Mladá Češka si poradila i s obhájkyní titulu

Tenistka Nikola Bartůňková porazila v Guadalajaře obhájkyni titulu Magdalenu Frechovou 7:5, 6:4 a na WTA Tour si poprvé zahraje semifinále.
před 1 hodinou
Válka Američanů i návrat hvězdy po soudu proti otci tyranovi. Čechům hrozí tvrdá nula
Přehled

Válka Američanů i návrat hvězdy po soudu proti otci tyranovi. Čechům hrozí tvrdá nula

Světová atletika láká na množství zajímavých příběhů. A co česká želízka na mistrovství světa v Tokiu? Podívejte se na přehled.
před 2 hodinami
Skvělý Lehečka vyděsil Američany, Menšík poté zaváhal. Češi vzdorují favoritům

Skvělý Lehečka vyděsil Američany, Menšík poté zaváhal. Češi vzdorují favoritům

Čeští tenisté hrají po úvodních dvouhrách ve 2. kole kvalifikace Davisova poháru s výběrem USA nerozhodně 1:1.
Další zprávy