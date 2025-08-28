Domácí

Většina Čechů chce povolit "trávu" jen pro léčebné účely, ukázal průzkum

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Většina Čechů podporuje léčebné využití marihuany, k její legalizaci jsou však zatím zdrženliví, ukázal výzkum Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) z konce loňského roku. Vědci v něm zkoumali i obavy z možných rizik nebo vnímání rizikovosti marihuany ve srovnání s alkoholem, uvedl ve čtvrtek mluvčí NUDZ Jan Červenka.
Léčebné konopí z pěstírny nemocnice u sv. Anny v Brně.
Léčebné konopí z pěstírny nemocnice u sv. Anny v Brně. | Foto: FNUSA

"Nejvíce souhlasných odpovědí získala možnost, že marihuana by měla být dostupná výhradně pro léčebné účely (tj. vázaná na lékařský předpis) - 71 procent respondentů s tímto výrokem spíše nebo zcela souhlasilo," uvedl jeden z autorů studie, Ladislav Kážmér z NUDZ. Jde o přístup, který v ČR platí v současnosti.

Související

"Hulírna" v Brně už nefunguje. Pěstírna ovšem produkuje víc léčebného konopí než dřív

FNUSA konopí

"V pořadí druhou nejvíce podporovanou variantou byla: marihuana by měla být dostupná pro dospělé starší 18 let, ale jen za podmínek přísné regulace (např. pod kontrolou státu ve speciálních licencovaných prodejnách). S danou variantou zcela nebo spíše souhlasilo 45 procent dotázaných respondentů, 43 procent se ale vyslovilo proti," doplnil vědec.

Podle něj měly nejmenší podporu plná legalizace pro osoby starší 18 let, a naopak i přísnější restrikce, než platí dnes.

Výzkum ukázal, že téměř dvě třetiny respondentů mají za to, že zavedení specializovaných prodejen by způsobilo zvýšení celkového počtu uživatelů marihuany. Podobný podíl odpovídajících mínil, že by vzrostl počet lidí závislých na marihuaně.

Více pohody, více problémů

Necelá polovina dotazovaných by rovněž očekávala větší zátěž pro zdravotní systém a také, že zavedení specializovaných prodejen by vedlo ke zvýšení zátěže na práci policie. Zvýšení počtu dopravních nehod pod vlivem marihuany předpokládá více než polovina dotázaných.

Související

Nelichotivé prvenství. Nejvíce zkušeností s konopím mají v Evropě mladí Češi a Češky

Marihuana

"Celkově negativně laděná očekávání veřejnosti představují významný podnět pro odbornou diskusi na toto téma. Koncept zavedení regulované dostupnosti konopí ve specializovaných prodejnách vychází z předpokladu, že tím dojde ke snížení škod a rizik spojených s nelegálním trhem."

"Výsledky šetření však ukazují, že značná část české populace tato pozitivní očekávání buď nesdílí, nebo není s tímto přístupem dostatečně obeznámena," shrnul Kážmér.

Negativní hodnocení podle vědců významně souviselo s vyšším věkem - v seniorské skupině (65 a více let) by celkový vliv regulované dostupnosti považovala za negativní téměř polovina dotázaných, naproti tomu v nejmladší věkové skupině (15 až 24 let) to byla přibližně třetina.

Související

Houby na hraně zákona. Lidé mohou zažít i vlastní smrt a narození, říká terapeutka

Spotlight - Rita Kočárová
35:41

Vědci zkoumali i vnímání rizikovosti marihuany ve srovnání s alkoholem. Více než polovina dotázaných míní, že obě látky představují pro jednotlivce i společnost srovnatelná rizika. Asi čtvrtina respondentů má za to, že alkohol je jak z hlediska zdraví jednotlivce, tak z hlediska dopadů na společnost rizikovější než marihuana. Přibližně pětina respondentů považuje za větší riziko marihuanu.

Výzkumu se zúčastnilo 1809 lidí, tvořili reprezentativní zastoupení pohlaví, věku a 14 tuzemských krajů.

 
Mohlo by vás zajímat

Generál Halenka získá za nezákonné stíhání 5,36 milionu a rentu, rozhodl soud

Generál Halenka získá za nezákonné stíhání 5,36 milionu a rentu, rozhodl soud

Překvapivé finále Turkovy jízdy po "německé" dálnici. Pokutu dostal za něco jiného

Překvapivé finále Turkovy jízdy po "německé" dálnici. Pokutu dostal za něco jiného

Babiše na mítinku rozčílil starosta za ODS. Řekl, jak si s ním hodlá poradit

Babiše na mítinku rozčílil starosta za ODS. Řekl, jak si s ním hodlá poradit
1:54

"Šmírovací" zákon EU přehledně: co se musí stát, aby prošel, a které země jsou proti?

"Šmírovací" zákon EU přehledně: co se musí stát, aby prošel, a které země jsou proti?
domácí Aktuálně.cz Obsah Legalizace konopí legalizace marihuana Národní ústav duševního zdraví zdravotnictví

Právě se děje

Aktualizováno před 7 minutami
Potvrzeno, Krejčí míří do Premier League. Zatím na hostování

Potvrzeno, Krejčí míří do Premier League. Zatím na hostování

Fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí zamířil z Girony na hostování do Wolverhamptonu. Anglický klub má opci na přestup šestadvacetiletého obránce.
Aktualizováno před 15 minutami

ŽIVĚ
Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě, Ukrajinci zaútočili na další ruské rafinerie

Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě, Ukrajinci zaútočili na další ruské rafinerie
Prohlédnout si 20 fotografií
Hasiči odnášejí tělo oběti z domova zničeného ruským útokem.
Hasiči zasahují u budovy v plamenech po ruském raketovém útoku.
před 24 minutami
Český biatlon bude na olympiádě zastupovat celkem deset závodníků. Stejně mužů a žen

Český biatlon bude na olympiádě zastupovat celkem deset závodníků. Stejně mužů a žen

Český biatlon bude na zimních olympijských hrách v Cortině d'Ampezzo a Miláně reprezentovat pět mužů a pět žen.
před 29 minutami
Fronty na benzin v Rusku. Schází mu už pětina rafinérií, místní média mají vysvětlení
0:59

Fronty na benzin v Rusku. Schází mu už pětina rafinérií, místní média mají vysvětlení

V srpnu prudce vzrostly ceny benzinu a nafty na čerpacích stanicích v Rusku, někde je ho kvůli ukrajinským útokům na rafinerie nedostatek.
před 1 hodinou
"Nemáš vzdělání." Partnerka Siniakové v ostré hádce, Amerika řeší rasistický podtext

"Nemáš vzdělání." Partnerka Siniakové v ostré hádce, Amerika řeší rasistický podtext

Jednu z největších kontroverzí dosavadního průběhu US Open nabídl vypjatý závěr utkání mezi Taylor Townsendovou a Jelenou Ostapenkovou.
před 1 hodinou

Odklad zákazu spalovacích motorů? Kia je proti, stálo by to jmění, říká její šéf

Odklad zákazu spalovacích motorů? Kia je proti, stálo by to jmění, říká její šéf
Prohlédnout si 13 fotografií
Kia minulý týden zahájila v Žilině výrobu modelu EV4.
Do úpravy továrny investovala 108 milionů eur.
před 1 hodinou
Argentinský prezident Milei musel prchnout před voliči. Zasypali jeho auto kamením

Argentinský prezident Milei musel prchnout před voliči. Zasypali jeho auto kamením

Milei během útoku stál na korbě projíždějícího pick-upu společně se členy ochranky a svou sestrou Karinou, která je šéfkou prezidentské kanceláře.
Další zprávy