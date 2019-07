Podmínka pro hasiče, který převrátil cisternu a zabil spolujezdce, je pravomocná

Podmíněný trest pro řidiče hasičské cisterny Petra Matějíčka, který loni zavinil tragickou nehodu na Šumpersku, je pravomocný. Žalobce, který si původně ponechal lhůtu, se rozhodl odvolání nepodávat. Rozsudek byl doručen tento týden ve středu. Matějíček při cestě k zásahu nezvládl zatáčku, po převrácení cisterny se smrtelně zranil jeho spolujezdec, velitel zásahu. Sám se těžce zranil, přišel o nohu.

Okresní soud Matějíčka uznal v květnu vinným z usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, za tragickou nehodu mu uložil podmíněný trest 16 měsíců se zkušebním odkladem na dva roky. Obžalovanému uložil i zákaz řízení na 1,5 roku a náhradu škody 150 tisíc korun.

"Odvolání jsme nepodali, rozsudek je tak pravomocný. Lhůtu jsme si ponechali, neboť u tak závažných věcí to děláme. Nemáme důvod podávat odvolání, u soudu bylo vyhověno našemu návrhu. Trest je přiměřený," řekl Horák.

Nehoda se stala loni v srpnu u Libivé, hasiči jeli k dopravní nehodě ve Studené Loučce. Cisterna se zapnutými majáky dostala v zatáčce na mokré silnici v osmdesátikilometrové rychlosti smyk. Podle žalobce měl řidič vzhledem k podmínkám, které panovaly, situaci předvídat.

Vůz vjel do protisměru, kde se střetl bokem s osobním autem. Cisterna se přetočila na bok, sjela do koryta potoka a nakonec narazila do stromu.

Následky byly tragické. Velitel zásahu na sedadle spolujezdce na místě zemřel, Matějíček byl těžce zraněn. Zranili se také další dva jeho kolegové i řidič osobního auta, se kterým se cisterna střetla.

Lidé posílali peníze

Nehoda vyvolala loni velký ohlas po celé republice. Po tragické nehodě vyhlásili odboráři hasičů na podporu rodiny zemřelého a těžce zraněného hasiče veřejnou sbírku, lidé přispívali na dva transparentní účty. Sbírka byla ukončena na konci listopadu.

Na každý z obou účtů lidé z celé země poslali více než 1,2 milionu korun. Velitel hasičů Jiří Rýznar, který kolizi nepřežil, byl vyznamenán in memoriam medailí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.