Domácí

Piráti se obětovali pro blaho Česka. Jít se STAN nebyl dobrý nápad, říká Hřib

Matyáš Zrno Vratislav Dostál Matyáš Zrno, Vratislav Dostál
před 16 minutami
Z vládního angažmá jsme se poučili v tom, že je potřeba tvrději bojovat za zájmy našich voličů, tvrdí lídr Pirátské strany Zdeněk Hřib v prvním ze série předvolebních rozhovorů s lídry stran na Aktuálně.cz. Myslí si, že po vnitřních reformách jde straně lépe i volební kampaň. "No a taky teď například nekandidujeme v koalici."
Spotlight Aktuálně.cz - Zdeněk Hřib | Video: Matyáš Zrno, Vratislav Dostál

Jít v minulosti do koalice s hnutím STAN podle hosta Spotlightu nebyl "extra dobrý nápad". Piráti se ale podle něj tímto krokem obětovali pro blaho České republiky. "Díky tomuto spojení jsme tady neměli čtyři roky vládu Andreje Babiše."

Svým potenciálním voličům na předvolebním webu nabízí kalkulačku, která spočítá, jak se změní jejich situace po uplatnění plánu Pirátů. Realizace ale nebude jednoduchá, uvědomuje si náměstek pražského primátora.

"Samozřejmě je tady velká tendence nejrůznějších stran nějakým způsobem nadbíhat miliardářům - zejména před volbami," konstatuje Hřib s tím, že miliardáři dle jeho názoru sponzorují politické strany a ty pak hlasují třeba pro to, aby pro ně zrušily daně. "Jako teď třeba tohle navrhl pan Stanjura," tvrdí.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-03:50 Jak jde Pirátům kampaň? Jak se poučili z neúspěchu v roce 2021 a krachu vládního angažmá? Co se od jejich odchodu z vlády změnilo?

03:50-08:15 Kde chtějí vzít na úspory pro 90 procent domácností? Stačí jen ořezat dotace?

08:15-13:01 Kde se mohou voliči podrobně seznámit s jejich plány? S kým chtějí program prosadit, když vylučují spolupráci s ANO, SPD i KSČM? Vládli by znovu se Spolu a hnutím STAN?

13:01-17:47 Byla chyba jít do předvolební koalice se Starosty? Opustil by po zvolení post náměstka primátora?

17:47-22:24 Jak chtějí Piráti dosáhnout svého cíle 200 tisíc bytů za čtyři roky? Jak realistické je kvůli nové čtvrti prodloužení linky metra?

22:24-27:56 Co myslel Zdeněk Hřib svým výrokem, že kdo má víc bytů než dětí, je spekulant? Jak přesně by definoval byty na kšeft a pro osobní bydlení?

27:56-34:25 Jak chtějí Piráti zjišťovat, které byty jsou prázdné? O kolik a jak chtějí navýšit komerční výstavbu? Kdyby jejich návrhy podpořilo či převzalo ANO, spolupracovali by s ním?

 
Mohlo by vás zajímat

U památníku obětí střelby na filozofické fakultě přibyla deska se jmény obětí

U památníku obětí střelby na filozofické fakultě přibyla deska se jmény obětí

"Píchl jsem mu heparin, začal krvácet." Známý vrah chtěl prý jen zmást zdravotníky

"Píchl jsem mu heparin, začal krvácet." Známý vrah chtěl prý jen zmást zdravotníky

Nejdříve si kupte investiční byt. Ten vám pak vydělá na vlastní, radí "realiťák"

Nejdříve si kupte investiční byt. Ten vám pak vydělá na vlastní, radí "realiťák"

Ikona sametové revoluce. Biskup Malý slaví 75, podle zvyklosti rezignoval na funkci

Ikona sametové revoluce. Biskup Malý slaví 75, podle zvyklosti rezignoval na funkci
domácí Aktuálně.cz Obsah Piráti domácí politika volby volební kampaň STAN Zbyněk Stanjura Andrej Babiš bydlení

Právě se děje

před 16 minutami
Piráti se obětovali pro blaho Česka. Jít se STAN nebyl dobrý nápad, říká Hřib
34:34

Piráti se obětovali pro blaho Česka. Jít se STAN nebyl dobrý nápad, říká Hřib

Z vládního angažmá jsme se poučili v tom, že je potřeba tvrději bojovat za zájmy našich voličů, tvrdí lídr Pirátské strany Zdeněk Hřib.
před 16 minutami
Německé platy mají Češi blíž, než myslíme. Dříve chudý národ ukazuje cestu

Německé platy mají Češi blíž, než myslíme. Dříve chudý národ ukazuje cestu

Češi se za posledních 20 let na cestě k německým platům významně posunuli. K tomu, aby je dohnali, zbývá překvapivě málo. Poláci jsou ovšem rychlejší.
Aktualizováno před 7 hodinami
Tisíce příznivců se loučí s Charliem Kirkem na stadionu v Arizoně

Tisíce příznivců se loučí s Charliem Kirkem na stadionu v Arizoně

Účast plánují i další představitelé Trumpovy administrativy, včetně ministrů zahraničí, obrany a zdravotnictví, nebo prezidentův nejstarší syn.
Aktualizováno před 8 hodinami
"A najednou bylo po všem." Čech útočil na životní triumf, diskvalifikaci obrečel

"A najednou bylo po všem." Čech útočil na životní triumf, diskvalifikaci obrečel

Plochodrážník Adam Bubba Bednář najel ve finále Zlaté přilby v Pardubicích do startovní pásky.
před 8 hodinami
Totální výbuch. Hradec vedl 3:0, v poslední třetině dostal od Komety pět gólů

Totální výbuch. Hradec vedl 3:0, v poslední třetině dostal od Komety pět gólů

Ambiciózní Pardubice znovu prohrály, tentokrát v Plzni. Ze šesti zápasů už mají tři porážky. Sparta vyhrála po nájezdech ve Vítkovicích.
před 9 hodinami
Český souboj v nizozemském šlágru neměl vítěze
2:28

Český souboj v nizozemském šlágru neměl vítěze

PSV Eindhoven s Matějem Kovářem remizoval 2:2 s Ajaxem Amsterdam, za který chytal Vítězslav Jaroš.
před 9 hodinami
Jako dvě "Eiffelovky". Nejvyšší most na světě zkrátí cestu z dvou hodin na dvě minuty

Jako dvě "Eiffelovky". Nejvyšší most na světě zkrátí cestu z dvou hodin na dvě minuty

Most Huajiang Grand Canyon se tyčí 625 metrů nad zemí. Stavba má významně usnadnit dopravu a Čína ji prezentuje jako symbol ambiciózních megastaveb.
Další zprávy