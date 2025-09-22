Piráti se obětovali pro blaho Česka. Jít se STAN nebyl dobrý nápad, říká Hřib

Jít v minulosti do koalice s hnutím STAN podle hosta Spotlightu nebyl "extra dobrý nápad". Piráti se ale podle něj tímto krokem obětovali pro blaho České republiky. "Díky tomuto spojení jsme tady neměli čtyři roky vládu Andreje Babiše."
Svým potenciálním voličům na předvolebním webu nabízí kalkulačku, která spočítá, jak se změní jejich situace po uplatnění plánu Pirátů. Realizace ale nebude jednoduchá, uvědomuje si náměstek pražského primátora.
"Samozřejmě je tady velká tendence nejrůznějších stran nějakým způsobem nadbíhat miliardářům - zejména před volbami," konstatuje Hřib s tím, že miliardáři dle jeho názoru sponzorují politické strany a ty pak hlasují třeba pro to, aby pro ně zrušily daně. "Jako teď třeba tohle navrhl pan Stanjura," tvrdí.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-03:50 Jak jde Pirátům kampaň? Jak se poučili z neúspěchu v roce 2021 a krachu vládního angažmá? Co se od jejich odchodu z vlády změnilo?
03:50-08:15 Kde chtějí vzít na úspory pro 90 procent domácností? Stačí jen ořezat dotace?
08:15-13:01 Kde se mohou voliči podrobně seznámit s jejich plány? S kým chtějí program prosadit, když vylučují spolupráci s ANO, SPD i KSČM? Vládli by znovu se Spolu a hnutím STAN?
13:01-17:47 Byla chyba jít do předvolební koalice se Starosty? Opustil by po zvolení post náměstka primátora?
17:47-22:24 Jak chtějí Piráti dosáhnout svého cíle 200 tisíc bytů za čtyři roky? Jak realistické je kvůli nové čtvrti prodloužení linky metra?
22:24-27:56 Co myslel Zdeněk Hřib svým výrokem, že kdo má víc bytů než dětí, je spekulant? Jak přesně by definoval byty na kšeft a pro osobní bydlení?
27:56-34:25 Jak chtějí Piráti zjišťovat, které byty jsou prázdné? O kolik a jak chtějí navýšit komerční výstavbu? Kdyby jejich návrhy podpořilo či převzalo ANO, spolupracovali by s ním?