Volba šéfa ČT: do top 5 neprošel ambiciózní kandidát. Žena vyzve současné manažery

První kolo volby generálního ředitele ČT skončilo přesně tak, jak Aktuálně.cz předpokládalo: do finálního výběru se dostali tři kandidáti zevnitř ČT – Milan Fridrich, Jiří Ponikelský a Hynek Chudárek. Doplní je Miroslav Karas, který v ČT dlouhé roky působil, a mediální manažerka Libuše Šmuclerová.

Hlavní zprávou ale je, že se do finální pětice nedostal ředitel divize zpravodajství a publicistiky Petr Mrzena. O post velmi stál, v zákulisí byl jeden z nejaktivnějších, nakonec mu ale uškodilo, že byl hlavním vykonavatelem kritizovaných změn, ke kterým v redakci zpravodajství došlo v éře minulého ředitele ČT Jana Součka. Mrzena tak dostal pouhých sedm hlasů - k postupu jich bylo potřeba minimálně deset.

Část radních si osvojila záložní plán, který spočívá v tom, že Mrzena ustoupí do pozadí a vytvoří tandem s Hynkem Chudárkem. A to v tom smyslu, že druhý jmenovaný usiluje o post generálního ředitele a Mrzena by v případě jeho zvolení zůstal jeho spojencem a pravou rukou jako ředitel divize Zpravodajství a publicistiky.

Odpovídá tomu také počet hlasů, které Chudárek obdržel - volilo jej všech sedmnáct radních. Druhou nejúspěšnější kandidátku Libuši Šmuclerovou volilo patnáct radních, Karase jedenáct, Fridricha a Ponikelského pak deset. V danou chvíli se to tedy jeví tak, že se Chudárek po prvním kole pasoval do role favorita. Otázka ovšem je, jak se radní zachovají příští týden. V prvním kole měl totiž každý z nich pět hlasů - z jejich volby tudíž nelze odvodit, který z kandidátů je pro ně ten hlavní.

Kvůli formálním nedostatkům byl z volby vyřazen Michal Michálek. Konkrétně kvůli tomu, že disponuje pouze bakalářským titulem, požadován ale byl magisterský titul. Radní tak vybírali z dvaceti kandidátů. V prvním kole měl každý z nich pět hlasů, v případném každém následujícím by měl tolik, kolik by zbývalo dovolit do pětice kandidátů. To se ale nakonec nestalo - radním se podařilo finálovou pětici kandidátů vybrat hned na první pokus.

Její součástí budou veřejná slyšení a představení kandidátských projektů. Na jednání Rady ČT dorazí všech pět finalistů - každý z nich dostane vymezený prostor a čelit budou také otázkám radních. A pokud by se jim nepodařilo příští středu nikoho zvolit, mají naplánováno, že se mimořádně sejdou ještě o týden později.

Profily pětice finalistů:

Milan Fridrich

Jako novinář začínal v Českém rozhlase, od roku 1997 tam byl šéfredaktorem zahraničního zpravodajství, působil pak také jako jeho zahraniční zpravodaj v Bruselu. Psal do Hospodářských novin, v České televizi je od roku 2011 - byl součástí managementu ČT v éře generálních ředitelů Jiřího Janečka, Petra Dvořáka a Jana Součka.

Je také autorem několika cestopisných knih, pro ČT natočil téměř sedmdesát cestopisů "Postřehy odjinud".

Hynek Chudárek

Jeden z množiny kandidátů, kteří v České televizi už několik let působí. V roce 2012 nastoupil na post obchodního ředitele, v danou chvíli zde pracuje jako výkonný ředitel obchodu. Předtím spoluvlastnil hudební televizi Óčko, kterou v roce 2002 založil.

O post generálního ředitele se už ucházel. V roce 2009 se dostal do finále volby, kterou nakonec vyhrál Jiří Janeček. A o dva roky později to zkusil znovu - to ho ale ve finále porazil Petr Dvořák, kterému svůj hlas tehdy dalo dvanáct radních. Chudárek dostal pouze tři. O něco později ho Dvořák angažoval na post obchodního ředitele.

Miroslav Karas

Dlouholetý zahraniční zpravodaj ČT v Polsku a Rusku. V letech 2020 až 2024 byl ředitelem televizního studia Ostrava. Byl svědkem mnoha zásadních momentů moderní ruské historie. Přinášel reportáže z dění na Donbase i Krymu, informoval o soudu s pilotkou Savčenkovou, zblízka sledoval Vladimira Putina a z první ruky zažil například Zimní olympijské hry v Soči.

Jiří Ponikelský

Dlouholetý výkonný ředitel ČT Sport. Do České televize nastoupil už v éře Jiřího Janečka.

Libuše Šmuclerová

Předsedkyně představenstva vydavatelství Czech News Center. Předtím působila ve vydavatelství Ringier. Na počátku své profesní dráhy v roce 1986 nastoupila do Československé televize, z Kavčích hor odešla společně s řadou kolegů v roce 1993 do vznikající Novy.

V komerční televizi byla od roku 1999 programovou a výkonnou ředitelkou, Novu opustila se změnou vlastníka na konci roku 2004. Do médií vrátila v roce 2007 a působí v nich dodnes.