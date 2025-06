Kdo povede ČT: představujeme hlavní favority na nového vládce Kavčích hor

Začíná horká fáze volby generálního ředitele České televize. Ve středu po poledni se sejde Rada ČT a zúží seznam kandidátů na post, začne volba nástupce Jana Součka na postu generálního ředitele České televize. V danou chvíli se situace jeví tak, že ho nejspíš nahradí někdo zevnitř veřejnoprávní instituce. Většina radních bude – zdá se – preferovat spíše někoho, kdo situaci uklidní a stabilizuje.

Do finální volby zbývá týden, případně i dva. A dění okolo kandidátů začne nesporně teprve nabírat na obrátkách.

Podstatné je v danou chvíli toto: z jedenadvaceti přihlášených kandidátů a kandidátek Rada ČT ve středu vybere pět. Ti se o týden později utkají ve finální volbě, jejíž součástí bude veřejná prezentace kandidátských projektů. Čelit budou také otázkám jednotlivých radních. Na to naváže tajná volba, která bude skoro jistě vícekolová. A pokud se radním za týden ve středu nepodaří nikoho zvolit, pokusí se o to znovu na konci června.

Oproti předchozím volbám generálního ředitele ČT je letos situace odlišná v tom, že se do výběrového řízení přihlásil vysoký počet lidí, kteří působí v České televizi. Stěží lze přitom pracovat s tím, že radní budou v prvním kole preferovat výhradně je. Z informací Aktuálně.cz vyplývá, že poměr mezi lidmi zevnitř ČT a zvenčí bude po prvním kole, ve kterém radní zúží počet kandidátů na oněch pět, buď 4:1, spíše ale 3:2.

Z toho, o čem se mluví v zákulisí, lze přitom s jistou mírou opatrnosti říct, kdo má vcelku slušné šance projít do finální volby. Jsou to Hynek Chudárek, Miroslav Karas, Milan Fridrich, Petr Mrzena, Jiří Ponikelský a Libuše Šmuclerová (podrobnosti o nich viz box níže v článku).

Vyloučit však v žádném případě nelze nějaké překvapení. V čase, kdy tento text vznikal, zbývalo do volby necelých čtyřiadvacet hodin, což je doba, během které mohou vzniknout nové dohody a spojenectví.

Záložní plán

Pokud platí, že většina radních upřednostní někoho zevnitř České televize, o post generálního ředitele si to podle všeho rozdají Mrzena, Chudárek, Fridrich a Ponikelský. A posledně jmenovaného lze označit za kompromisního kandidáta - sice není favorit, směle ho ale můžeme považovat za "černého koně" volby nástupce Jana Součka.

O post generálního ředitele usilují tito lidé (Řazeno abecedně) Hynek Brom

Od roku 2009 do roku 2021 působil jako první místopředseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Od roku 2022 pak zastával pozici speciálního zmocněnce ministerstva průmyslu a obchodu pro stavbu gigafactory u Plzně. Od letošního ledna do dubna byl vedoucím kanceláře generálního ředitele Jana Součka. Propuštěn byl ještě ve zkušební době. Ondřej Cón

Vystudoval Vysokou školu finanční a správní. V roce 2023 kandidoval do Rady ČT. Alena Dlabačová

Získala doktorát na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy v oboru novinářství a se specializací na televizi. Více než dvacet let pracovala v Československé televizi, v Hlavní redakci tělovýchovy a motorismu odvysílala kolem dvou stovek pořadů, převážně publicistických a dokumentárních. Michal Frankl

Historik a vedoucí vědecký pracovník Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR. Předtím působil jako vedoucí Oddělení židovských studií a dějin antisemitismu v Židovském muzeu v Praze. Milan Fridrich

Jako novinář začínal v Českém rozhlase, od roku 1997 tam byl šéfredaktorem zahraničního zpravodajství, působil pak také jako jeho zahraniční zpravodaj v Bruselu. Psal třeba i do Hospodářských novin, v České televizi je od roku 2011 - byl součástí managementu ČT v éře generálních ředitelů Jiřího Janečka, Petra Dvořáka a Jana Součka. Je také autorem několika cestopisných knih, pro ČT natočil téměř sedmdesát cestopisů "Postřehy odjinud". Radan Holásek

Výkonný ředitel volejbalového klubu VK UP Olomouc. Vojtěch Chlubna

Vystudoval obor Řízení a ekonomika podniku na Fakultě strojní při ČVUT v Praze. Hynek Chudárek

Jeden z množiny kandidátů, kteří v České televizi už několik let působí. Chudárek už od roku 2012, kdy nastoupil na post obchodního ředitele, v danou chvíli zde pracuje jako výkonný ředitel obchodu. Předtím spoluvlastnil hudební televizi Óčko, kterou v roce 2002 založil. O post generálního ředitele se už ucházel. V roce 2009 se dostal do finále volby, kterou nakonec vyhrál Jiří Janeček. A o dva roky později to zkusil znovu - to ho ale ve finále porazil Petr Dvořák, kterému svůj hlas tehdy dalo dvanáct radních. Chudárek bral pouze tři. O něco později ho Dvořák angažoval na post obchodního ředitele. Miroslav Karas

Dlouholetý zahraniční zpravodaj ČT v Polsku a Rusku. V letech 2020 až 2024 byl ředitelem televizního studia Ostrava. Byl svědkem mnoha zásadních momentů moderní ruské historie. Přinášel reportáže z dění v Donbasu i na Krymu, informoval o soudu s pilotkou Savčenkovou, zblízka sledoval Vladimira Putina a z první ruky zažil například Zimní olympijské hry v Soči. Martin Konrád

V letech 1996 až 2006 obchodním ředitelem v rozhlasovém zastupitelství Regie Radio Music. Potom byl generálním ředitelem vydavatelství Metro ČR, kde působil do roku 2008. Následně působil na pozici obchodního ředitele FTV Prima a pak na postu ředitele televize Prima. O post generálního ředitele ČT se ucházel už v roce 2023. Vladimír Kořen

Do České televize nastoupil v roce 1995, postupně moderoval Události v regionech, dokumentární seriál České hlavy, vědecký týdeník Planeta vědy, seriál reportáží Živé srdce Evropy nebo Zázraky přírody. Je také učitel a v letech 2010 až 2020 byl starosta středočeských Říčan. Je popularizátorem vědy a životního prostředí, za což obdržel v roce 2006 cenu Česká hlava. Vendula Krejčová

V letech 2006 až 2023 uváděla v České televizi pořad Objektiv, od listopadu 2023 do dubna 2025 byla tiskovou mluvčí ČT. Michal Michálek.

Český herec, pracuje také v dabingu. Petr Mrzena

Od roku 2023 je členem managementu ČT - zastává post ředitele divize Zpravodajství a publicistiky. Do České televize přišel v roce 2011 z Novy. Od té doby až do roku 2023 zastával pozici šéfredaktora zpravodajství ČT, byl také výkonným ředitelem ČT24. V letech 2010 a 2011 působil jako zpravodaj v Bruselu pro televizi Z1. Mezi lety 2006 až 2010 byl šéfredaktorem zpravodajství TV Nova. Dále působil v letech 2004 až 2006 jako redaktor a moderátor zpravodajství v České televizi a v období 1996 až 2004 jako redaktor zpravodajství v TV Prima. Jiří Ponikelský

Dlouholetý výkonný ředitel ČT Sport. Do České televize nastoupil už v éře Jiřího Janečka. Jiří František Potužník

Také on dříve působil v České televizi. Byl rovněž mluvčím premiéra Mirka Topolánka pro předsednictví Evropské unii. V roce 2010 působil v přípravném týmu účasti České republiky na Světové výstavě (EXPO) 2010 v Šanghaji. Na Světové výstavě 2015 v Miláně byl generálním komisařem české účasti na EXPO, stejně jako v roce 2020 v Dubaji. O post generálního ředitele ČT se ucházel už v letech 2009, 2011, 2017 a 2023. Aleš Rozehnal

Advokát a bývalý jednatel společnosti CET 21 s.r.o. Profesně se věnuje mediálnímu a soukromému právu. Roman Karel Šimek

Realitní makléř. Libuše Šmuclerová

Předsedkyně představenstva vydavatelství Czech News Center. Předtím působila ve vydavatelství Ringier. Na počátku své profesní dráhy v roce 1986 nastoupila do Československé televize, z Kavčích hor odešla společně s řadou kolegů v roce 1993 do vznikající Novy. V komerční televizi byla od roku 1999 programovou a výkonnou ředitelkou, Novu opustila se změnou vlastníka na konci roku 2004. Do médií vrátila v roce 2007 a působí v nich dodnes. Ondřej Vrbík

Architekt z Lipníku nad Bečvou, dosud se mediálně nijak neangažoval. O post generálního ředitele ČT se ucházel už v roce 2023. Jakub Železný

Novinář, rozhlasový a televizní moderátor. V České televizi kdysi začínal v pořadu Dobré ráno, postupem času se vypracoval a ve své vrcholné éře moderoval zpravodajské pořady Události a Události, komentáře.

Za pozornost bude jistě stát také to, jak si bude počínat ředitel divize Zpravodajství a publicistiky Petr Mrzena. Podle některých hlasů má solidní šanci, podle jiných může být naopak pro velkou část kontrolního orgánu veřejnoprávní televize nevolitelný, neboť je spojován s tím, co se jim nelíbilo na nyní už exšéfovi ČT Součkovi.

Jen pro připomenutí: už v prosinci roku 2023 ČT oznámila, že v její hlavní zpravodajské relaci Události skončí moderátor Jakub Železný, loni v létě pak vedení ČT ukončilo výrobu pořadu 168 hodin s Norou Fridrichovou, v ČT pak za Mrzeny skončili investigativní novináři Jiří Hynek a Ondřej Stratilík. A letos na jaře došlo k pozastavení výroby pořadu Fokus Václava Moravce.

Někteří radní pak Mrzenovi vyčítají jisté "zabetonování" redakce zpravodajství a kumulaci funkcí. Jednoduše řečeno: celé redakci velí vedle Mrzeny Michal Kubal, šéfredaktor zpravodajství a publicistiky, ale také moderátor Událostí nebo autor rozhovorů s "lukrativními" hosty. Něco podobného lze říct o Martinu Řezníčkovi, který je jeho zástupcem.

Co ovlivní loajalita?

Mrzena byl po celou dobu zcela loajální Součkovi, ostatně jinak by ani nebyl součástí jeho managementu. Jenomže Souček se zvládl za necelé dva roky ve funkci znelíbit těm radním, kteří ho původně volili, a tak je otázka, do jaké míry by bylo nyní z jejich strany moudré vsadit na kandidáta, který je tak úzce spojený právě s ním.

Na druhou stranu platí toto: Jan Souček tvrdí, že byl pod tlakem radního Pavla Matochy třeba v tom smyslu, aby z obrazovek ČT odstranil Václava Moravce. A Mrzena se takovému scénáři přinejmenším nebránil. Matocha a spol. to tedy mohou vyhodnotit také tak, že jim je loajální.

Složení Rady České televize Rada ČT má mít 18 členů, avšak nyní je neúplná. O novém generálním řediteli tak bude hlasovat těchto 17 radních. Ke zvolení generálního ředitele je potřeba minimálně deseti hlasů. Karel Novák, předseda Rady ČT

Ivan Tesař, místopředseda Rady ČT

David Brabec

Roman Bradáč

Jefim Fistein

Ivana Chmel Denčevová

Pavel Matocha

Vlastimil Ježek

Ladislav Mrklas

Jiří Padevět

Ilja Racek

Milada Richterová

Tomáš Řehák

Petr Šafařík

Jiří Šlégr

Luboš Xaver Veselý

Bára Procházková

V každém případě nelze vyloučit, že si někteří radní včetně Mrzeny v jistý moment osvojí, případně už osvojili, záložní plán, který spočívá v tom, že by Mrzena v jistou chvíli ustoupil do pozadí a vytvořil tandem s Hynkem Chudárkem. A to v tom smyslu, že by druhý jmenovaný usiloval o post generálního ředitele a Mrzena by zůstal jeho spojencem a pravou rukou jako ředitel divize Zpravodajství a publicistiky.

