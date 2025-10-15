Domácí

Pelta je venku z vězení. "Počítal jsem s tím," řekl bývalý fotbalový boss

Aktualizováno před 1 hodinou
Bývalý předseda české fotbalové asociace Miroslav Pelta opustil ve středu krátce před 14:45 v doprovodu svého advokáta Bronislava Šeráka věznici v Liberci. Trest na pět a půl roku za zmanipulování sportovních dotací mu ve stejný den přerušil Nejvyšší soud, ve věznici byl Pelta od pátku minulého týdne.
Miroslav Pelta před vazební věznicí v Liberci, 15. října 2025.
Miroslav Pelta před vazební věznicí v Liberci, 15. října 2025.

Novinářům řekl, že s propuštěním počítal s ohledem na to, že stejně učinil už před týdnem Nejvyšší soud u bývalé náměstkyně ministryně školství Simony Kratochvílové, která si ve stejné kauze vyslechla šestiletý trest.

"Samozřejmě, dokud to není černé na bílém, nejsem z věznice venku, tak člověk má pochybnosti," řekl Pelta. Uvedl, že za pět dnů pobytu ve věznici se nepotkal s žádným jiným odsouzeným. "Byl jsem na cele sám," uvedl. I na vycházky chodil sám.

Jeho první kroky po propuštění budou směřovat za rodinou, a když mu to zdraví dovolí, chce jít o víkendu i na fotbal. "Uvidím, jak mi dopadne v pátek vyšetření u doktora, ale jen když to trošku půjde, tak bych chtěl," řekl.

Zdravotní problémy má dle svých slov už více než měsíc. Kvůli nim mu soud schválil i pozdější nástup do vězení. "Od pátého září jsem byl průběžně v nemocnici, v Jablonci a pak ve vojenské (v Praze). Nejdřív jsem měl žlučníkový záchvat s ucpáním žlučovodu a pak jsem byl na operaci se žlučníkem. To ještě nemám doléčené, takže jsem jezdil i tady ve věznici na převazy do Jablonce do nemocnice," dodal Pelta.

Přerušením trestu u Pelty i Kratochvílové reagoval Nejvyšší soud na složitou procesní situaci. Zatím totiž nevyřídil dovolání bývalého nejvyššího státního zástupce Igora Stříže v téže kauze. Střížovo dovolání směřuje proti rozhodnutí, které předcházelo verdiktu, na jehož základě zamířili Kratochvílová a Pelta do vězení. Pokud by Nejvyšší soud dovolání vyhověl, vedlo by to i ke zrušení následných rozhodnutí, a to včetně rozsudku, na jehož základě se oba dostali za mříže.

Pelta s tehdejší náměstkyní ministryně školství Kratochvílovou podle pravomocného rozsudku ovlivnili v roce 2017 přidělení ministerských peněz 18 konkrétním žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů. Pelta podle vyšetřování předložil Kratochvílové seznam žádostí, které preferoval. Pelta i Kratochvílová vinu od počátku odmítají.

 
