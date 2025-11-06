Pazderková: Nejen hajlující Turek. Udělali jsme krok do temna, obavy nejsou přehnané

Při práci s dosluhujícím premiérem Petrem Fialou (ODS) ji překvapilo, jaké sebereflexe je schopen. "Podle mě je to silný lídr a je strašná škoda, že jsme o něj přišli." Důraznější stránka odcházejícího šéfa ODS byla podle herečky znát hlavně při živých debatách s voliči.
Obavy z dalšího směřování České republiky nejsou vůbec přehnané, myslí si. "Ve chvíli, kdy tady řešíme, jestli se - pro boha živého - ministrem zahraničí stane člověk, který veřejně hajluje a je to násilník, tak mi to hlava vůbec nebere. Mám strach, že jsme krok do temnějších vod už udělali."
Během předvolební kampaně se Pazderková musela potýkat s různými nenávistnými projevy. "Za hranou toho bylo hodně. To, co naplňuje skutkovou podstatu, už řeší policie," konstatuje a apeluje, že ve chvíli, kdy něco překročí legální hranici, je potřeba to aktivně řešit.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:38 Jak snáší volební prohru Petra Fialy a jeho koaličních partnerů? Má se brát politika vážně? Je možné v dnešní době najít společnou řeč i přes rozdílné politické názory? Proč se rozhodla moderovat předvolební debaty?
04:38-10:49 Co se od končícího premiéra během společné práce naučila? Je podle ní schopný sebereflexe? Je opravdu neautentický, jak je mu často vytýkáno? Co jí angažmá v politické kampani dalo?
10:49-15:19 Jak zvládala agresivní reakce během veřejných vystoupení? Jak pracuje v náročných situacích sama se sebou? Šla by do podobného projektu znovu?
15:19-20:17 Má obavy z povolebního směřování Česka? Čelí nenávistným útokům i po konci kampaně? Plánuje se dál veřejně angažovat? A jak na její angažmá reagovalo její nejbližší okolí?
20:17-25:41 Probíhají politické diskuse i mezi herci v zákulisí? Jak zvládá nejistotu herecké profese a je dnes větší než dřív? Baví ji pořád postava "blbé blondýny" a lze ještě dnes dělat nekorektní humor?
25:41-29:27 Jaké vtipy považuje za nevhodné? Jak relaxuje? Kde se v ní bere bojovnost? A jaké vlastnosti jí nejvíc komplikují život?