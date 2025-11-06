Domácí

Pazderková: Nejen hajlující Turek. Udělali jsme krok do temna, obavy nejsou přehnané

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 5 minutami
Volební prohru končící vládní koalice snáším špatně, přiznává herečka a stand-up komička, ale také moderátorka předvolebních debat s premiérem Iva Pazderková. "Je mi to strašně líto," konstatuje s tím, že do poslední chvíle věřila, že výsledek bude lepší.
Spotlight Aktuálně.cz - Iva Pazderková. | Video: Tým Spotlight

Při práci s dosluhujícím premiérem Petrem Fialou (ODS) ji překvapilo, jaké sebereflexe je schopen. "Podle mě je to silný lídr a je strašná škoda, že jsme o něj přišli." Důraznější stránka odcházejícího šéfa ODS byla podle herečky znát hlavně při živých debatách s voliči.

Obavy z dalšího směřování České republiky nejsou vůbec přehnané, myslí si. "Ve chvíli, kdy tady řešíme, jestli se - pro boha živého - ministrem zahraničí stane člověk, který veřejně hajluje a je to násilník, tak mi to hlava vůbec nebere. Mám strach, že jsme krok do temnějších vod už udělali."

Během předvolební kampaně se Pazderková musela potýkat s různými nenávistnými projevy. "Za hranou toho bylo hodně. To, co naplňuje skutkovou podstatu, už řeší policie," konstatuje a apeluje, že ve chvíli, kdy něco překročí legální hranici, je potřeba to aktivně řešit.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:38 Jak snáší volební prohru Petra Fialy a jeho koaličních partnerů? Má se brát politika vážně? Je možné v dnešní době najít společnou řeč i přes rozdílné politické názory? Proč se rozhodla moderovat předvolební debaty?

04:38-10:49 Co se od končícího premiéra během společné práce naučila? Je podle ní schopný sebereflexe? Je opravdu neautentický, jak je mu často vytýkáno? Co jí angažmá v politické kampani dalo?

10:49-15:19 Jak zvládala agresivní reakce během veřejných vystoupení? Jak pracuje v náročných situacích sama se sebou? Šla by do podobného projektu znovu?

15:19-20:17 Má obavy z povolebního směřování Česka? Čelí nenávistným útokům i po konci kampaně? Plánuje se dál veřejně angažovat? A jak na její angažmá reagovalo její nejbližší okolí?

20:17-25:41 Probíhají politické diskuse i mezi herci v zákulisí? Jak zvládá nejistotu herecké profese a je dnes větší než dřív? Baví ji pořád postava "blbé blondýny" a lze ještě dnes dělat nekorektní humor?

25:41-29:27 Jaké vtipy považuje za nevhodné? Jak relaxuje? Kde se v ní bere bojovnost? A jaké vlastnosti jí nejvíc komplikují život?

 
Mohlo by vás zajímat

Dostihové tabulky v české justici. Tlak na nás je obrovský, popisuje soudkyně

Dostihové tabulky v české justici. Tlak na nás je obrovský, popisuje soudkyně

Podepsal smlouvu sám se sebou. Jak si Zemanův muž v Lánech přihrával "malou domů"

Podepsal smlouvu sám se sebou. Jak si Zemanův muž v Lánech přihrával "malou domů"

Předsedou Sněmovny se stal lídr SPD Okamura, porazil lidovce Bartoška

Předsedou Sněmovny se stal lídr SPD Okamura, porazil lidovce Bartoška

Od plyšových výletů přes pivní zprávy do čela parlamentu. Cesta Tomia Okamury obrazem

Od plyšových výletů přes pivní zprávy do čela parlamentu. Cesta Tomia Okamury obrazem
18 fotografií
domácí Aktuálně.cz Obsah Iva Pazderková volby kampaň Petr Fiala Filip Turek sociální sítě agresivita společnost politika Přehled zpráv

Právě se děje

před 5 minutami
Dostihové tabulky v české justici. Tlak na nás je obrovský, popisuje soudkyně

Dostihové tabulky v české justici. Tlak na nás je obrovský, popisuje soudkyně

Soudkyně popsala výkonnostní tabulky deseti pražských soudů a extrémní tlak na výkon.
před 5 minutami
Nikdo to nikdy neměl vidět. Unikátní dokument nabízí pohled za zdi ruských škol
2:04

Nikdo to nikdy neměl vidět. Unikátní dokument nabízí pohled za zdi ruských škol

Děti vydané na pospas státní ideologii i wagnerovci prezentující v tělocvičně svou výzbroj. Z filmu Pan Nikdo proti Putinovi mrazí.
před 5 minutami
Pazderková: Nejen hajlující Turek. Udělali jsme krok do temna, obavy nejsou přehnané
29:36

Pazderková: Nejen hajlující Turek. Udělali jsme krok do temna, obavy nejsou přehnané

Volební prohru končící vládní koalice snáším špatně, přiznává herečka, komička a moderátorka předvolebních debat s premiérem Iva Pazderková.
před 6 hodinami
Schick vstal z lavičky a trefil vítězství, Barcelona je po divočině ráda za bod

Schick vstal z lavičky a trefil vítězství, Barcelona je po divočině ráda za bod

Patrik Schick zařídil v Lize mistrů výhru fotbalistů Leverkusenu na hřišti Benficy Lisabon 1:0. Inter porazil Kajrat Almaty 2:1 a zůstal stoprocentní.
před 6 hodinami
Trump naznačil společný plán USA, Ruska a Číny na omezení jaderných zbraní

Trump naznačil společný plán USA, Ruska a Číny na omezení jaderných zbraní

"Předělali jsme náš jaderný program - jsme jadernou velmocí číslo jedna, což nerad přiznávám, protože je to tak hrozné," řekl Trump.
před 7 hodinami
Podepsal smlouvu sám se sebou. Jak si Zemanův muž v Lánech přihrával "malou domů"

Podepsal smlouvu sám se sebou. Jak si Zemanův muž v Lánech přihrával "malou domů"

Deník Aktuálně.cz přináší přehled nepravostí, které se v Lánech odehrály v době, kdy tamní lesní správu "Zemanův hajný" Miloš Balák.
před 8 hodinami
Od ochrany k realpolitice. Německo nabízí Afgháncům peníze, pokud se vzdají azylu

Od ochrany k realpolitice. Německo nabízí Afgháncům peníze, pokud se vzdají azylu

Nabídka se týká Afghánců, kteří mají nárok na podání žádosti o azyl, protože by jim ve vlasti hrozilo pronásledování.
Další zprávy