"Na vyšetřování máme policii," opřel se Stanjura do Babišova plánu pro celníky

Končící vláda v rámci konsolidačního balíčku zredukovala počet celních úřadů z patnácti na šest a snižoval se i počet zaměstnanců. Některé činnosti - například kontroly zaměstnávání cizinců - se přesunuly na jiné úřady.
Teď to vypadá, že celníkům naopak práce přibude. "Rozšíříme kompetence Celní správy ČR, což zásadně zlepší výběr spotřebních daní a regulaci hazardu," píše se v návrhu programového prohlášení v kapitole finance a hospodaření státu.
Celníci by se tedy nově měli zapojit například do boje proti krácení daně z příjmu.
Místopředsedkyně hnutí ANO a zřejmě i budoucí ministryně financí Alena Schillerová pro deník Aktuálně.cz záměry příštího kabinetu s celní správou popsala podrobněji.
"Naším záměrem je přiblížit roli celní správy v oblasti odhalování daňových úniků praxi běžné ve většině zemí Evropské unie," řekla.
"Dnes musí celníci většinu případů po podrobném zadokumentování trestné činnosti předávat policii, která se s případem teprve začne znovu seznamovat," vysvětlila.
Podle Schillerové pak policie s celníky stejně úzce spolupracuje.
"Jde o byrokratické přesouvání spisů a dublování agend, které komplikují a zdržují odhalování daňových úniků," říká Schillerová.
"Konkrétně uvažujeme o rozšíření působnosti ve vztahu ke krácení daně z příjmů a získání kompetence k vyšetřování daňových trestných činů," upřesňuje.
"Na vyšetřování máme policii"
Dosluhující ministr financí Zbyněk Stanjura před podobnými změnami varuje.
"Celní správa funguje dobře. Kdo by nechtěl zvýšit daňové příjmy, ale musíme vědět, za jakých nákladů a zda je to reálné, anebo je to jen odvádění pozornosti," reagoval Stanjura na dotaz deníku Aktuálně.cz
"Na vyšetřování máme policii. Myslím, že nemáme budovat paralelní policii," upozornil.
Stanjura také upozornil, že celní správa má za sebou rozsáhlou transformaci, která se povedla. V rámci změn provedených dosluhující vládou celníci například už neprovádějí kontrolu nízkorychlostního vážení, které přešlo na Inspekci silniční dopravy.
A přestali také sbírat údaje od osob pěstujících mák setý a rostliny konopí, což nyní provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
Zda bude muset celní správa opět nabírat nové pracovníky a odkdy by celníci mohli získat část pravomocí policie, zatím není jasné.
Nová vláda slibuje celníkům zvýšit platy a hodlá je pravidelně valorizovat. "Zajistíme nástupní plat 50 tisíc korun," píše se v návrhu programového prohlášení vznikajícího kabinetu.