Babiš dostal Fialu pod tlak, měl v debatě klíčovou posilu. Komentátoři hodnotí duel

Závěrečná předvolební debata na TV Nova trvala hodinu a půl, během níž se stihla probrat některá ekonomická témata (důchody, daně, ceny energií), největší bezpečnostní hrozba pro Česko nebo čeho si každý z kandidátů nejvíce váží na svém politickém soupeři.
Jak viděla čtvrteční duel Michaela Nováčková:
Z posledního duelu dvou hlavních rivalů Andreje Babiše (ANO) a Petra Fialy (Spolu) odešel současný premiér jako poražený. Tentokrát za výsledkem ale nestojí Fialova nevýhodná premiérská pozice ani špatně zvolená taktika. Babišovi k rétorické převaze pomohl sám moderátor televize Nova - Rey Koranteng. A to natolik, že to místy vypadalo, že proti němu kandiduje on sám.
Zatímco Petr Fiala se obhajoval, Andrej Babiš se smál, a to ještě škodoliběji než ve středečním duelu na CNN Prima News. To, že Rey Koranteng není politický moderátor a podobná role mu do klína padá spíše náhodou a poměrně výjimečně, není žádná novinka. Také jím řízené duely či debaty většinou postrádají jakékoliv kritické vedení diskuze. To by ani tolik nevadilo, kdyby oběma měřil stejným metrem. Například, kdyby nechával domluvit Fialu stejně, jako to činil u jeho protikandidáta.
Co se týče samotného obsahu - nezaznělo nic nového. Člověk, který politické dění před volbami aspoň po očku sleduje, mohl odpovědi dopředu parodovat z gauče v obýváku, jako když na Vánoce sledujete Pelíšky - taky přesně víte, co řekne Simona Stašová, když si Uzlinka povzdechne, zda bude zase rajská.
A vzhledem k tomu, že podle všech relevantních průzkumů se jen minimum voličů přelévá z vládního do protivládního tábora (ti zklamaní z vlády Petra Fialy tak učinili již pár měsíců po volbách v roce 2021), bych tento duel označila za naprosto zbytečný. Pokud přece jen existuje někdo, kdo vkládal naději do tohoto souboje s tím, že mu pomůže rozhodnout se ve volbách - doporučila bych mu volit Reye Korantenga.
Jak viděl čtvrteční duel Vratislav Dostál:
Petr Fiala bojoval a vysvětloval, Andrej Babiš se smál. Případně se premiérovi vysmíval. Tak by šlo shrnout druhý a finální duel a s Michaelou se na tom naprosto shodneme. Předseda hnutí ANO zprvu navázal tam, kde skončil ve středu na CNN Prima News, postupem času ale přebíral otěže debaty a v samotném závěru už Fialu vyloženě drtil.
Předseda hnutí ANO Petra Fialu zjevně zaskočil už v samotném úvodu, když na něj vyrukoval s tím, že mu přinesl dárek. Věnoval mu českou vlajku, prý aby ji měl častěji připnutou na saku. Babiš Fialu dostal přesně tam, kde ho chtěl mít. Vyčetl mu, že mu nejde o české lidi a že nehájí české zájmy. Což během hodiny a půl ještě několikrát zopakoval. Fialova reakce, že Babišovi jde jen o sebe, případně o Agrofert, působila jako hodně ohraná odrhovačka.
Následovala snad půl hodiny dlouhá a dost úmorná diskuse o tom, co kdo udělal v minulosti a kdo zavinil více problémů. Oba si řekli to své, každý z nich nejspíš uspokojil své voliče, k ničemu kloudnému se ale Babiš s Fialou nedobrali. A nejspíš to ani nebylo možné. Působili zacykleně stejně jako už přes třicet let do minulosti zahleděná české veřejná debata o tom, kdo tady víc bojoval s komunismem - ideálně po listopadu 1989. Což je trapně směšné.
Druhá polovina debaty se ale přece jen zaměřila na budoucnost. Hlavními tématy byly Green Deal, emisní povolenky ETS2 a nedostupné bydlení. Babiš taky několikrát vytáhl migrační pakt a Fialu dostával pod čím dál silnější tlak. Byly to chvíle, ve kterých se projevilo, že je v krajně složité výchozí pozici. Na rozdíl od voleb v roce 2021 je to totiž on, kdo letos skládá účty za čtyři roky vládnutí. A bylo zjevné, že i on moc dobře cítil, že se postupně ocitá v koutě.
Závěr byl pak od Babiše vyloženě drtivý. Oba lídři byli dotázáni, co nebo koho považují za největší hrozbu pro naši současnost: podle premiéra a předsedy ODS je to jednoznačně ruská agresivní politika. "Rusko nás zkouší, testuje, je třeba dělat všechno proto, abychom byli silní. Musíme investovat do naši obrany a modernizovat naši armádu. Musíme také podporovat Ukrajinu," burcoval.
Na což Andrej Babiš navázal naprosto bez mrknutí oka tím, že se vším souhlasí, avšak že by k tomu doplnil ještě několik dalších hrozeb: nelegální migraci, blackout a především, že největší hrozbou pro současné Česko je vláda Petra Fialy. Ten se nezmohl na žádnou reakci. Zdá se mi, že právě toto bude replika, o které si budou ještě několik dnů lidé vykládat u piva.
V úplném závěru pak Babiš zopakoval, že Fialova vláda neudělala nic pro lidi, a tudíž jim ani nemá co vysvětlovat. Fiala totiž předtím s dávkou sebereflexe přiznal, že by se měl zlepšit v tom, jak komunikuje s voliči. Předseda hnutí ANO neměl v tu chvíli ani špetku slitování. Fiala byl ručník, kterým si utřel ruce. Což se projevilo vzápětí, když na adresu svého vyzyvatele řekl, že si ho váží za urputnost a vytrvalost. A za to, že do toho ve svém věku znovu jde. Byť ze stejné otázky byl Babiš zjevně vyveden z míry, nervózně a až příliš dlouho hledal nějakou pozitivní vlastnost svého protivníka, čtvrteční debatu vyhrál jasně Babiš a Fiala si toho byl na konci zjevně vědom.
Musím ale také zmínit, že svým dílem k tomu značně přispěl i moderátor Rey Koranteng. A podle mě nejde ani tak o to, že byl na Fialu o poznání přísnější. Ilustrovat to lze na výběru témat a jemných nuancích. Klíčový moment, který ale mohl dostat Babiše aspoň trochu do úzkých, by byla otázka na případné koaliční partnery. Ta ale nepadla a moderátor to dokonce zmínil a okomentoval slovy "Na to se vás ptát nebudu".
Přitom je to v poměrném volebním systému, jaký máme u nás, zcela zásadní téma. Je prakticky vyloučeno, aby v Česku vznikla jednobarevná většinová vláda, tudíž je namístě se ptát, s kým plánují jednotliví lídři uzavírat spojenectví. A pokud se Babišovi po volbách budou nabízet mimo jiné SPD a hnutí Stačilo!, tedy formace, jejichž cílem není změna vlády, ale hned celého režimu, jde o věc veřejného zájmu.
Babiš by se takřka jistě vykrucoval, navíc už několikrát řekl, že komunisty do vlády nevezme. Přesto se o tom mělo mluvit. Protože pokud dodrží, co slíbil, zbývat mu bude nejspíš jediná možnost. Vláda, jejíž součástí bude SPD a Motoristé. Případně půjde složit s Motoristy menšinový kabinet, jehož vznik umožní SPD. A i o tom se mělo mluvit. Aspoň že Babiš v samotném závěru - aniž by na to byl dotázán - řekl, že o našem vystupování z EU a TATO nemůže být řeč.