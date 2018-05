Otevřel si restauraci, za měsíc mu vyhořela. Podnik pomáhají zachránit pivovary i konkurence

O víkendu vyhořela nově otevřená restaurace La Farma na pražských Vinohradech. Její host, který dříve majitele neznal, rozjel ojedinělou kampaň na záchranu podniku a vyzval pivovary, ať mu darují pivo. Jídlem pomohou i hostinští z okolí.

Praha - Před necelým měsícem Michal Pagáč slavnostně otevíral novou restauraci La Farma na pražských Vinohradech. Sedmadvacetiletý muž, který čtyři roky dělal manažera v restauraci nedaleké Žižkovské věže, se rozhodl osamostatnit a vařit moderní českou kuchyni ze surovin od českých farmářů.

Jenže minulou neděli mu nejdůležitější část restaurace - kuchyni - zničil požár a škoda se blíží milionu korun. Pagáč přiznává, že příčinou byla pánev s rozpáleným olejem na sporáku, na kterou na chvíli pozapomněli.

"Přišel kamarád, zakecali jsme se a kuchyň byla v plamenech. Začali jsme rychle hasit, ale jak byla od oleje i digestoř, tak to bylo jak turbína," říká Pagáč, podle nějž to zpočátku vypadalo na nevyhnutelný krach čerstvě založeného podniku. Byli sice pojištěni, jenže bude několik měsíců trvat, než pojišťovna škodu zaplatí. A sami z vlastních peněz na novou kuchyň a rychlou rekonstrukci nemají.

Já bych si to asi hodil

Jenže krach nakonec přijít nemusí, a to díky Ladislavu Vrtišovi, jednomu ze "štamgastů", který si během krátké doby restauraci oblíbil a rozjel ojedinělou akci na její záchranu. "Byl jsem v šoku úplně stejně, jako když předtím hořelo," říká Pagáč. Tomu se po výzvě, kterou Vrtiš zveřejnil a rozeslal také svým známým, začali hlásit dárci.

"Spousta pivovarů posílá dary v podobě piva, jeden z nich, protože neměl sudy, poslal slad, aby se to pivo uvařilo," popisuje Pagáč. Jeho konkurent z centra Prahy mu pak nabídl, že mu kuchyň zapůjčí.

Vrtiš, který spoluvlastní plzeňský minipivovar Raven a do restaurace La Farma chodí od počátku jejího provozu, svou pomoc vysvětluje jednoduše. "Jsou to obrovští srdcaři, líbí se mi, co a jak tam dělají. Hlavně jsem si uvědomil, co bych dělal já, kdyby mi po prvním měsíci fungování shořela půlka pivovaru. Nejspíš bych si to šel hodit do lesa," poukazuje.

Obvolal pár kamarádů

Vrtiš proto oslovil kolegy pivovarníky, aby pomohli tím, že Pagáčovi darují své pivo. "Obvolal jsem pár kamarádů z pivovarů a nakonec patnáct pivovarů poslalo zdarma pivo za zhruba čtyřicet tisíc korun," popisuje Vrtiš. To však není vše. V pátek a sobotu chce Pagáčovi - kterého před otevřením restaurace neznal - pomoci podnik provizorně otevřít, a rozjel proto také kampaň na Facebooku.

"Chceme tam natlačit pivní komunitu, aby tam přišli lidi na oběd a pár piv a udělali mu nějakou tržbu, i když nebude moci dělat tu svoji běžnou kuchyni," říká Vrtiš.

"Jen mu doplníme sortiment o řemeslná piva patnácti špičkových českých pivovarů," říká s tím, že se do akce zapojí i vinohradští hospodští, kteří donesou nějaké jídlo. "Jelikož kuchyň lehla popelem, pojedeme hezky fresh z grilu," uzavírá Vrtiš. V provozu prý budou minimálně čtyři pípy.