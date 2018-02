AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Dálnice D5 byla na 7. kilometru ve směru na Plzeň téměř 1,5 hodiny uzavřena kvůli nehodě osobního auta. Řidička zřejmě usnula a vyjela z dálnice do svahu. "Následně se podle svědků vůz třikrát přetočil přes střechu a skončil na boku napříč dálnicí," řekla policejní mluvčí Marcela Pučelíková. Žena utrpěla středně těžká zranění. Provoz na dálnici byl obnoven v 10:00. Původní informace mluvily o nárazu auta do svodidel. Svědci nehody to ale vyloučili. "Dechová zkouška u ženy byla provedena na místě s negativním výsledkem," řekla Pučelíková. Podle mluvčí záchranné služby Petry Effenbergerové utrpěla žena středně těžká zranění a po ošetření byla převezena do motolské nemocnice.

autor: ČTK | před 3 hodinami

Související









Hlavní zprávy