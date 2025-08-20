Osmileté školačky se mažou krémy proti stárnutí. Může jim to zničit kůži i zrak

"Stala se z toho doslova epidemie. Některé dívky tomu propadly," hodnotí nový trend, v rámci kterého si tisíce holčiček kupují kosmetické výrobky pro dospělé, profesorka dermatologie Monika Arenbergerová.
Dívky se podle ní každý den líčí, používají i pleťové masky či krémy. Například proti vráskám. "Problém je v tom, že jsou na to příliš mladé. Kosmetika pro zralé ženy je pro ně nevhodná," říká lékařka.
U některých dívek kvůli tomu můžou propuknout dráždivé reakce, dalším na obličeji vyraší nepříjemný ekzém. "Setkávám se i s holčičkami, které ke mně přivedou silné otoky kolem očí," popisuje Arenbergerová.
Vůbec nejhorší je podle ní kontakt dětské kůže s retinoidy - tedy deriváty vitaminu A, které mají zpomalovat stárnutí. "Pokud se tato látka dostane do oka, například při neopatrné aplikaci, může z toho být velký problém. V krajním případě to může poškodit i zrak," varuje.
Transplantace rohovky v devíti letech
Na totéž upozorňuje i členka výboru České dermatologické společnosti Silvie Rafčíková. "Je to opravdu nevhodné. Jakmile si takový krém omylem vetřete do oka, může vám to podráždit rohovku. Vznikne na ní jizva, což už je nevratný stav," potvrzuje.
Pacientce pak nezbude nic jiného, než podstoupit transplantaci oční rohovky. "Což ale nechcete, zvlášť pokud je vám devět let," dodává.
Problematické jsou podle ní i další látky. Do rukou malých slečen nepatří třeba urychlovače opalování, takzvané AHA kyseliny, nebo přípravky s kyselinou salicylovou. Ty se používají k utlumení tvorby mazu a proti vzniku akné. "Což v osmi letech většinou ještě nepotřebujete," souhlasí Monika Arenbergerová.
"A pokud ano, měla by se dívka poradit nejprve s lékařem. Rozhodně by si neměla sama kupovat volně prodejnou kosmetiku pro dospělé, kterou jí doporučí nějaká influencerka na internetu," dodává.
Jenomže právě to se děje. Navíc masově. Podle průzkumu, který nedávno publikoval tým z Centra pro environmentální zdraví dětí na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, vtírá kosmetické přípravky do nevyzrálé pleti dokonce 70 procent dívek do dvanácti let.
Jen 36 procent z nich přitom sahá po přípravcích pro děti. Zbylé slečny nakupují krémy a vodičky určené pro dospělé ženy - po vzoru influencerek.
"V Česku data sice nemáme, budou ale velmi podobná. Ten boom je naprosto zřejmý," uvádí profesorka Arenbergerová.
Omezení jako u energy drinků
Lékaři už proto volají po změně - prodej kosmetiky by se podle nich měl regulovat. "Mělo by to vypadat podobně jako u energetických nápojů. To znamená, že by se měla legislativně nastavit určitá věková hranice, do které by si dítě kosmetiku s vybranými látkami jednoduše nekoupilo," říká Arenbergerová.
Pokud by dívka krém přesto potřebovala, do obchodu by ji musel doprovodit některý z rodičů. "Musel by tam potvrdit, že je s riziky užití kosmetiky v takto útlém věku obeznámený, a s nákupem i přesto souhlasí," dodává lékařka.
Podobnou cestou se podle ní vydali například ve Švédsku. Tam už se o úpravě legislativy diskutuje. Mezitím přestaly kosmetiku proti stárnutí malým dětem prodávat alespoň některé sítě lékáren.
"Vztahuje se to zejména na přípravky s AHA či BHA kyselinami. Děti si samy nekoupí ani krémy s vitaminy A a C," popisuje Arenbergerová. Věkovou hranici švédští zdravotníci stanovili na patnáct let, stejně by to mohlo podle Arenbergerové vypadat i u nás.
Posbírají v obchodě vzorky
O omezení prodeje kosmetiky debatují i v dalších zemích. Například ve Španělsku.
"Dětská a dospívající kůže není na produkty pro dospělé připravená. Nikdo ani neví, jak na tyto krémy může reagovat - doposud se to netestovalo. Nikoho totiž nenapadlo, že by si to chtěly na obličej natírat i děti, které nic z toho nepotřebují," vysvětlila serveru El Diario Paloma Borreguerová, lékařka a mluvčí Španělské akademie dermatologie a venerologie.
I do její ordinace prý proudí desítky dívek, které kvůli sérům pro zralé ženy postihla zánětlivá reakce.
Jenomže podle zástupců kosmetických řetězců nemusí omezení věku při prodeji zabrat. Dívenky si totiž obstarají vytoužené krémy i jinak - v obchodě s kosmetikou třeba posbírají testovací vzorky, které jsou navíc zdarma.
"Mnohokrát jsem viděla malé slečny, které si takto braly retinolová séra nebo denní a noční krémy," popsala ambasadorka kosmetického řetězce L'Oréal María Eugenia.
Další holčičky si přípravky objednávají na internetu, kde nefungují vůbec žádná omezení a regulace. "V takovém případě se s tím opravdu nedá nic dělat," souhlasí i viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.
Změna musí přijít "shora"
Ministerstvo zdravotnictví navíc namítá, že je legislativa kosmetických přípravků harmonizovaná - pravidla jsou upravená na celoevropské úrovni. Podle mluvčího Jana Řežábka by proto musela přijít jakákoliv změna "shora", tedy z Evropské unie. Samo české ministerstvo nezmůže nic.
Už teď navíc podle Řežábka platí, že pokud kosmetika obsahuje látky nevhodné pro děti, musí to výrobce povinně uvést na obalu.
"Je třeba taky zdůraznit, že kosmetické přípravky nejsou hračky. Neměly by tedy být - stejně jako třeba bytová chemie - dětem volně přístupné," podotýká mluvčí.
"Pokud rodiče svým dětem takovou kosmetiku dovolí, měli by si minimálně ověřit, zda není dotyčný přípravek vymezen věkovou kategorií," dodává. Dohlédnout by podle Řežábka měli i na to, jestli dítě krémy aplikuje v souladu s pokyny výrobce a v adekvátním množství.