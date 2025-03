Generace Z se bojí vrásek. Trendem mezi mladými v USA je "baby" botox

Podle Americké společnosti plastických chirurgů se počet dvacetiletých, kteří si nechali aplikovat botox, zvýšil v letech 2019 až 2022 o 71 procent. Přestože nejstarším z nich je v současnosti teprve 27 let, zdá se, že strach ze stárnutí je mezi příslušníky generace Z (lidé narození mezi lety 1997 až 2012) výraznější než u generací předchozích.

Na internetu v poslední době nasbíralo desítky milionů zhlédnutí hned několik videí, v nichž si mladí lidé kolem 25 let stěžovali, že je okolí považuje za mnohem starší. Tyhle obavy se zhmotňují nejen v natáčení příspěvků na TikTok a další sociální sítě, ale také v rostoucím zájmu mladých lidí o kosmetiku, jež má omladit jejich vzhled.

Podle průzkumné společnosti Circana příslušníci generace Z stále častěji používají make‑up s účinky proti stárnutí pleti, údajně dokonce 70 procent z nich denně používá séra se stejným účinkem (jde o údaje z trhu v USA).

Trendem posledních let je mezi mladými aplikace botulotoxinu neboli botoxu, tedy látky, kterou si starší generace nechává vpichovat, aby zahladila své vrásky. Podle Americké společnosti plastických chirurgů se počet dvacetiletých, kteří si nechali aplikovat botox a podobné injekce, v letech 2019 až 2022 zvýšil o 71 procent. Počet osob ve věku 19 let a mladších, které dostávají tyto neuromodulační injekce, se dokonce zvýšil o 75 procent.

Možná vám vytane na mysli otázka, proč si mladí lidé nechávají píchat injekce botoxu, když ve svém věku ještě žádné výrazné vrásky nemají. Odpověď je prostá: aby se jim v budoucnosti žádné vrásky vůbec nevytvořily. Takzvaný baby botox, tedy malá dávka této látky, funguje proaktivně, nikoliv reaktivně. Pokud se poprvé aplikuje v mládí a opakuje se každých několik měsíců po zbytek života, může podle lékařů vzniku vrásek do značné míry zabránit.

Touha po věčném mládí

Zpomalit známky stárnutí je odvěkou lidskou touhou. Staří Egypťané používali k vyhlazování vrásek bylinu pískavici a hnědou lepkavou pryskyřici ladanum. Zhruba před 1500 lety používaly Číňanky ve snaze zakrýt jemné vrásky zase čajový olej a rýžový prášek.

Generace Z, vystavená od útlého dětství sociálním sítím, je podle odborníků pod velkým psychologickým tlakem vypadat stále co nejlépe. Značky péče o pleť se v současnosti zaměřují na skupiny již od 11 let a snaží se jim prodat koncept "prevence stárnutí". Baby botox je vyvrcholením všech těchto podnětů dovedených do logického extrému. Nejde pouze o snahu zpomalit příznaky stárnutí, ale o jejich úplné zastavení.

Zjištěno je, že stejně jako u normálního botoxu účinky baby verze obvykle odezní po třech až čtyřech měsících. Bez nového kola injekcí slábnou: jak svaly znovu získávají větší pohyblivost, výrazy se rozvlní po tváři se vší silou, která opět vytváří vrásky.

Kdo vrásky nechce, musí si tedy píchat třikrát ročně injekce do obličeje se svalovým paralyzérem. Dělat něco takového třeba od dvaceti let (nebo dokonce od pozdního dospívání) je obrovským finančním závazkem. Podle statistik Americké společnosti plastických chirurgů stojí injekce botoxu v průměru asi 530 dolarů. Jedna jednotka botulotoxinu stojí v průměru 15 až 20 dolarů. Počet jednotek použitých u jedné osoby závisí na tom, jak výrazné vrásky má a jak agresivně chce danou oblast ošetřit. Například někdo, kdo dostává "dětský botox", může dostat 10 jednotek na jednu ošetřovanou oblast. U standardního botoxu se obvykle používá 20 až 40 jednotek na jednu oblast.

Může botox uškodit?

Botoxové injekce jsou obecně považovány za bezpečné, nicméně o dlouhodobých zdravotních účincích užívání botoxu je dosud známo jen velmi málo, protože většina klinických studií sleduje pacienty pouze po dobu přibližně šesti měsíců. Některé studie však zjistily, že dlouhodobé kosmetické užívání botulotoxinu může vyvolat trvalé změny ve výrazu tváře a tyto osoby již nejsou schopny hýbat s některými obličejovými svaly. Přehledová studie z roku 2022 zjistila, že u osob, které pravidelně dostávaly botoxové injekce, došlo ke změnám ve složení, funkci a vzhledu svalů, jež přetrvávaly ještě čtyři roky po poslední injekci.

Začne‑li se s aplikací botoxu v příliš raném věku, může to rovněž změnit vzhled a paradoxně způsobit, že dvacátníci budou vypadat o pár let starší, než ve skutečnosti jsou. Dlouhodobé podávání může vést k atrofii, kdy se sval zmenšuje a chátrá v důsledku nedostatečného používání. U někoho, kdo dostává botox každé tři až čtyři měsíce po dobu několika desetiletí, mohou obličejové svaly začít vypadat tenčí a volnější již v mladším věku. "Může to také změnit tvar jejich obočí a oni téměř zestárnou, protože už nedokážou emotivně reagovat, a vypadají téměř roboticky," řekl pro USA Today dermatolog Anthony Rossi o botoxových injekcích.

Nemluvě o tom, že aplikace botoxu v mládí by nakonec mohla přijít vniveč. Když je tělo po dlouhou dobu vystaveno jeho účinkům, může se vůči němu stát odolným. Příslušníci generace Z se tedy v honbě za věčně mladistvým vzhledem vystavují možnosti, že utratí spoustu peněz, aby nakonec byli stejně vrásčití jako jejich předkové.