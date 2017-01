Omezení hazardu internet nezdraží. Ministerstvo povolilo levné blokování stránek, které půjde obejít

před 1 hodinou

Ministerstvo financí vydalo dlouho očekávaný dokument, který radí, jak mají provideři blokovat nelegální hazardní stránky. Podle materiálu bude resort tolerovat omezování obsahu i blokováním na úrovni DNS, které je levné a jednoduché. Odborníci však varují, že toto řešení půjde snadno obejít. Malí poskytovatelé internetu však možnost vítají, protože nebudou muset zdražovat.

Praha – Ministerstvo financí na začátku týdne zveřejnilo dlouho očekávané metodické pokyny, které radí poskytovatelům, jak blokovat internetové stránky s nelegálním hazardem. Dokument ukazuje, že resort bude tolerovat i finančně nejméně nákladné řešení pomocí blokování na úrovni DNS. To znamená, že pokud uživatel zadá adresu stránky, která je na černé listině, server odpoví tak, aby se zobrazil web s vysvětlením, proč je obsah nepřístupný. Malým poskytovatelům by se tím pádem nemusely zvýšit náklady a ceny pro zákazníky.

"S ohledem na uvedené je nutné vyloučit použití blokování na úrovni IP adres. Blokování na úrovni DNS (Domain Name Service) lze považovat za jedno z vhodných opatření…," píše se v metodických pokynech ministerstva financí. Na osmnácti stránkách jsou také informace pro banky, jak zamezit platbám u nelegálního hazardu.

Odborníci však nepovažují blokování na úrovni DNS za nejšťastnější. "Pokud blokujete lokální DNS, tak to většina hráčů obejde, jak se to stalo ve Francii," upozorňuje výkonný ředitel CZ.NIC Ondřej Filip.

Podle předsedy výkonné rady Sdružení pro internetový rozvoj Jána Simkaniče je celý zákon připravený principiálně špatně. "Ústavní soud možná ještě k tomu zákonu řekne svoje a spadne to pod stůl. To, že nechávají na operátorech, jak mají stránky blokovat, je absurdní," kritizuje.

Není nutné zdražovat

Především malí poskytovatelé internetu se báli, že budou muset zdražit, protože nebylo jasné, jakou metodou se bude muset blokovat. Ministerstvo totiž mohlo upřednostnit možnost, která by je donutila k nákupu drahého specializovaného hardwaru.

"Ke zdražení kvůli blokaci DNS není důvod. Ty náklady mohou znamenat tak hodinu práce týdně. Kdo zdraží kvůli blokování DNS, kecá," upozorňuje Rostislav Kocman z ISP Alliance zastupující malé internetové poskytovatele.

Někteří operátoři vydanou metodiku vítají, i když zákon kritizují. "Potvrzuje naše obavy z neefektivnosti a nesmyslnosti zákonné úpravy a zároveň nám dává vcelku jasný návod na řešení. Pro nás je podstatné, že blokování na úrovni DNS je vhodné opatření a jeho použitím bude splněna povinnost. A to plně respektujeme," řekla mluvčí T-Mobile Patricie Šedivá.

I UPC by spíše uvítalo, kdyby zákon vůbec nebyl schválen. "Nicméně za situace, ke které v Česku došlo v otázce blokování přístupu k internetu, jsme rádi za cokoli, co pomůže větší předvídatelnosti toho, co po nás zákon chce a jak to vidí ministerstvo," dodal mluvčí UPC Jaroslav Kolar.

Resort financí věří, že dokumentem právě rozptýlí i údajné fámy o zdražování internetu. "Varování před zdražením některých služeb ze strany poskytovatelů připojení k internetu se ukázalo jako předčasné a pramenilo z neznalosti postoje ministerstva k jednotlivým metodám blokování. Blokace přes DNS je zjevně nejlevnější a dle metodiky přípustná varianta," sdělil mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.

Na nově zveřejněný dokument podle ministerstva financí zatím nejsou žádné připomínky. Metodiku je však připraveno ještě rozšířit, pokud se situace změní.

Špatně čitelný seznam

Kritika odborníků směřuje i na to, že seznam zakázaných stránek bude nestandardně přístupný i ve formátu PDF, který se problematicky zpracovává pro zdrojové čtení. Blokování tak půjde hůř automatizovat.

Podobné obavy jako poskytovatelé podle ministerstva financí vyjadřovaly i banky. Ty zajímaly především způsoby blokování plateb firem provozujících nelegální hazard.

"Banky sice nebyly tak viditelné, ale přicházejí s podobnou kritikou a obě strany mají pravdu," řekl HN na konci prosince náměstek ministra financí Ondřej Závodský s tím, že žádný ze zvolených nástrojů, ať už jde o blokování webu, plateb, nebo dodatečné zdanění, není stoprocentní. "Chceme tomu organizovanému zločinu namíchat takový koktejl, aby se mu to nevyplatilo," dodal náměstek.

Například ČSOB přiznává, že blokování představuje pro banky další náklady. Podle Komerční banky ukáže až praxe, jestli pravidla budou fungovat.

"Teprve až samotná aplikace nových pravidel na konkrétní obchodní případy ukáže, zda jsou dostatečně vyřešeny všechny obchodní situace, které mohou při zpracování peněžních operací v bankovním sektoru nastat," popsal Pavel Zúbek z tiskového oddělení Komerční banky.

autor: Jakub Zelenka