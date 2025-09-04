Domácí

Odvoz německého odpadu z Jiříkova začne příští týden, na místě je první technika

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Odvoz nelegálního německého odpadu z Jiříkova na Bruntálsku začne v úterý 9. září. Zástupci společnosti IGRO Tachov, která má německou matku, ve čtvrtek přijeli na místo s první těžkou technikou. Další stroje a personál dorazí v pondělí, řekla starostka Jiříkova Barbora Šišková. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) na síti X uvedl, že odvoz začne v úterý dopoledne.
Nelegální skládka nebezpečného odpadu v obci Jiříkov navezená sem kamiony z Německa. Jiříkov (mistní část Těchanov), 14. 1. 2025. Foto Drahoslav Ramík
Nelegální skládka nebezpečného odpadu v obci Jiříkov navezená sem kamiony z Německa. Jiříkov (mistní část Těchanov), 14. 1. 2025. Foto Drahoslav Ramík | Foto: Hospodářské Noviny

"Dohodli jsme se, že nakládání a odvoz fyzicky začne 9. září. Dnes přivezli jeden nakladač. V pondělí přijedou další nakladače a bagry," uvedla starostka s tím, že jednala se zástupci české pobočky společnosti, která je pověřena naložením a odvozem odpadu z Česka zpět do Německa. "Byl tady ale i zástupce německé mateřské společnosti," řekla.

"V úterý dopoledne odvoz oficiálně začne. V úterý budu taky na místě, abychom se potkali se starostkou Jiříkova a na vše dohlédli," uvedl ministr Hladík.

Odpad měla původně odvézt na vlastní náklady firma Roth International, která jej podle vyšetřovatelů do Česka nelegálně vyvezla, ta se ale ocitla v insolvenci. Horní Falc následně oznámila, že odpad odveze a zlikviduje na vlastní náklady. Společnost Roth International sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této bavorské firmy, pozornost vyvolal především případ z Jiříkova na Bruntálsku.

Mluvčí vlády regionu Horní Falc Kathrin Kammermeierová dříve uvedla, že na místě bude nutné odpad hrubě roztřídit podle druhu a velikosti. "Celkem se počítá s odpadem o hmotnosti 300 tun," uvedla Kammermeierová v tiskovém prohlášení. Součástí skládky jsou podle ní i kompozitní materiály, umělá hmota vyztužená uhlíkovými vlákny (CFK) a části lithium-iontových baterií. Roztříděný odpad se bude odvážet na vhodné skládky do několika spolkových zemí včetně Severního Porýní-Vestfálska, Saska, Braniborska a Bavorska.

V případu nelegálního vývozu odpadu z Německa do Česka skončili v minulých týdnech ve vazbě dva lidé - 52letý jednatel firmy Roth International a 56letý český řidič kamionu. Jednatel čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.

Související

Kamiony s odpadem nelegálně dovezeným na Bruntálsko se vrátí do Německa

Starostka Jiříkova Barbora Šišková

Podle weidenské prokuratury, která se případem zabývá, vyvezený odpad obsahoval "směs sklolaminátu, gumy a kovů a další materiály, zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel, různé umělé hmoty, kovy, dřevo, papír, keramiku, kameny a elektroodpad".

Odpad je v Jiříkově na Bruntálsku a také v Brně-Horních Heršpicích. V Jiříkově, kam první kamiony s německým odpadem přijely v první polovině loňského prosince, se část nákladu podařilo zablokovat před vyložením. Tyto naložené nákladní vozy se vrátily do Německa.

 
Mohlo by vás zajímat

Fiala přijal v Praze šéfa NATO, společně se připojili na jednání koalice ochotných

Fiala přijal v Praze šéfa NATO, společně se připojili na jednání koalice ochotných

Vedoucí ambasády v Kinshase Karel Komárek v úterý zemřel

Vedoucí ambasády v Kinshase Karel Komárek v úterý zemřel

Hnutí ANO spustilo kampaň před říjnovými sněmovními volbami

Hnutí ANO spustilo kampaň před říjnovými sněmovními volbami

Šéf ČNB kupuje z eráru posilovnu. Nedávno přitom káral vládu, že zbytečně utrácí

Šéf ČNB kupuje z eráru posilovnu. Nedávno přitom káral vládu, že zbytečně utrácí
domácí Aktuálně.cz Obsah regiony Moravskoslezský kraj odpad skládka nelegální

Právě se děje

před 2 minutami
Loupež přerušil alarm ve 3:15, zloději si přesto odnesli z muzea porcelán za miliony

Loupež přerušil alarm ve 3:15, zloději si přesto odnesli z muzea porcelán za miliony

Neznámí lupiči vykradli v noci na čtvrtek Národní muzeum Adriena Dubouché ve francouzském městě Limoges.
Aktualizováno před 12 minutami
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

ŽIVĚ
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 17 minutami
Monstrum z hlubin. Podívejte se, co za tvora vyplavilo moře na velšské pláži

Monstrum z hlubin. Podívejte se, co za tvora vyplavilo moře na velšské pláži

Záhadný nález obrovského těla na pláži Cefn Sidan vzbudil zvědavost. Odborníci zkoumají, zda jde o velrybu či něco jiného.
před 20 minutami
Papež v neděli svatořečí dva Italy, jeden se stane prvním svatým z generace Y

Papež v neděli svatořečí dva Italy, jeden se stane prvním svatým z generace Y

Jeden z nich, Carlo Acutis, který zemřel v roce 2006 v 15 letech na leukémii, se stane prvním světcem z generace takzvaných mileniálů (generace Y).
před 22 minutami
Fiala přijal v Praze šéfa NATO, společně se připojili na jednání koalice ochotných

Fiala přijal v Praze šéfa NATO, společně se připojili na jednání koalice ochotných

Zhruba hodinové jednání Fialy s Ruttem se bude týkat evropské bezpečnosti, obranné spolupráce, mírových jednání a pomoci Ukrajině.
před 37 minutami
Vedoucí ambasády v Kinshase Karel Komárek v úterý zemřel

Vedoucí ambasády v Kinshase Karel Komárek v úterý zemřel

V úterý zemřel Karel Komárek, chargé d’affaires České republiky v Konžské demokratické republice. Na webu to oznámilo ministerstvo zahraničí.
před 43 minutami
Bruslař A a bruslař B. Není obrovská fyzická výhoda být muž, zní z dívčího páru

Bruslař A a bruslař B. Není obrovská fyzická výhoda být muž, zní z dívčího páru

Ve Finsku vytvořily taneční pár dvě krasobruslařky - devatenáctiletá domácí naděje Emma Aaltová a o rok starší Britka Millie Collingová.
Další zprávy