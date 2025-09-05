Domácí

Odvolací soud zrušil rozhodnutí o vyklizení Žofína, spor o palác se protahuje

před 1 hodinou
Městský soud v Praze ve čtvrtek zrušil rozhodnutí obvodního soudu, který v polovině března vyhověl žalobě městské části Praha 1 a nařídil Agentuře NKL vyklidit palác Žofín na Slovanském ostrově. Odvolací soud to zdůvodnil způsobem, jakým prvoinstanční soudkyně ve sporu rozhodla, napsaly Hospodářské noviny. Obvodní soud pro Prahu 1 tak musí znovu rozhodnout.
Foto: Jakub Plíhal

Obě strany vedou mezi sebou několik dalších soudních sporů, což už devátý měsíc paralyzuje provoz jedné z nejlukrativnějších reprezentačních prostor ve městě.

Nájemní smlouva Agentury NKL s Prahou 1 ohledně paláce na Slovanském ostrově je z roku 1994, podle městské části její platnost vypršela s koncem loňského roku. Firma však argumentuje tím, že podle smlouvy měla městská část povinnost s ní jednat na základě opce na prodloužení nájmu o dalších deset let. Společnost památku odmítla vyklidit a brání se soudně. Praha 1 zase podala žalobu o vyklizení nemovitosti.

Odvolací soud tento týden zrušil rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 kvůli způsobu, jakým prvoinstanční soudkyně v březnu rozhodla. Agentura NKL nejdříve podala námitku podjatosti soudkyně Petry Lukáškové a těsně před jednáním požádala telefonicky o odročení. Argumentovala úmrtím babičky právní zástupkyně, jež následně doplnila vystavenou neschopenkou od lékaře. Lukášková to označila za jednoznačně obstrukční a omluvenku neuznala, uvedly Hospodářské noviny.

Následně soudkyně vyhověla žalobě městské části s tím, že nájemní vztah skončil uplynutím doby nájmu 31. prosince 2024 a žalovaná strana byla povinna objekt opustit. Na vyklizení dala firmě čas 15 dní po právní moci rozsudku, pak si městská část mohla najmout exekutora.

Firma si na uvedený postup stěžovala a argumentovala, že jí byl upřen prostor, aby se mohla žalobě dostatečně bránit. Senát odvolacího soudu v čele s Tomášem Mottlem jí dal tento čtvrtek za pravdu. "Obě omluvy, pro úmrtí v rodině a neschopenka, které právní zástupkyně v březnu předložila, označil za natolik závažné, že neopravňovaly soudkyni rozhodnout a neumožnit Agentuře NKL účast na jednání a předkládání dalších důkazů," napsal deník.

