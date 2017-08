Odstupte, žádá Vondráček z ANO šéfa vyšetřovací komise Plíška, který označil výzvu za "blábol"

před 56 minutami

Místopředseda Poslanecké sněmovny za hnutí ANO Radek Vondráček chce, aby Martin Plíšek (TOP 09) opustil vedení vyšetřovací komise, která zkoumá úniky informací z policejních spisů. Vondráček tvrdí, že Plíšek svým politicky motivovaným chováním práci komise diskredituje. Plíšek jeho tvrzení označil za nepravdivý "blábol", podle svých slov cítí od všech členů komise s výjimkou Vondráčka důvěru a míní úniky vyšetřovat.

Praha - Místopředseda sněmovny za ANO Radek Vondráček požaduje odchod Martina Plíška (TOP 09) z čela vyšetřovací komise pro úniky informací z policejních spisů.

"Předseda vyšetřovací komise Plíšek by měl odstoupit. Svým chováním ji diskredituje," tvrdí Vondráček a vyzývá ho k odchodu. "Vždyť on se ani vzdáleně nechová jako nezávislý předseda vyšetřovací komise. Ta jeho skandální mediální vystoupení by se naopak měla započítat TOP 09 do nákladů na předvolební kampaň," říká poslanec Vondráček.

Úkolem komise je prověřit případné protiprávní jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním policejních spisů. "Tato komise ale prakticky řeší jen předsedu hnutí Andreje Babiše. Navíc Martin Plíšek si klidně udělá tiskovou konferenci, kde jako její předseda vypráví novinářům, koho si pozve a na co se bude ptát," tvrdí Vondráček s tím, že tak pozvaným hostům pomáhá v tom, na co se mají připravit.

Vondráček také tvrdí, že Plíšek svým politicky motivovaným chováním práci komise diskredituje. "Vždyť on veřejně zkresluje informace z jednání nebo neříká pravdu," dodává Radek Vondráček.

Vondráček také Plíška kritizuje za to, že se vyjadřoval k obsahu žádosti o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. "To je naprosto skandální a neprofesionální," komentuje Plíškovo počínání Vondráček.