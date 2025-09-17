Pustí vraha, který unikl trestu smrti, na svobodu? Znalec vyřkl svůj názor

Doživotně odsouzený Zdeněk Navrátil (původním jménem Vocásek) svého činu nelitoval, lituje jen sebe, řekla. Podle znalce není odsouzený nebezpečný a propuštění je možné. Obhájce žádá soud o jeho propuštění. Trest smrti si vyslechl v září 1988. Popraven měl být v prosinci 1989, smrti unikl díky změně režimu v listopadu téhož roku. Soud mu pak uložil doživotí.
Pro podmíněné propuštění byla podle státní zástupkyně Dagmar Bušovské splněna časová podmínka. Žádat o propuštění může doživotně odsouzený po odpykání dvaceti let. Nyní čtyřiašedesátiletý Navrátil tak již opakovaně neúspěšně učinil. Druhou podmínkou je prokázání polepšení, což považuje žalobkyně za sporné a podmínku za nesplněnou. Hodnocení z věznice sice podle Bušové vyznělo pozitivně, ale stále má vlastnosti, které zvyšují pravděpodobnost páchání trestné činnosti.
Třetí podmínka pro propuštění je vedení řádného života. Žalobkyně se nedomnívá, že postačuje záruka neziskové organizace a církve adventistů, která nabídla muži bydlení. Probační a mediační služba je připravena muže z věznice v Bělušicích na Mostecku odvézt do probačního domu v Jihočeském kraji, kde by strávil šest měsíců přípravy na život na svobodě. Státní zástupkyně řekla, že nelze odhlédnout od trestné činnosti, která se vyznačovala značnou brutalitou. Existuje podle ní obava, že by mohl ohrozit společnost obdobným jednáním.
Znalec uvedl, že Navrátil má vrozenou poruchu intelektových a adaptivních funkcí, které ho limitují v mnoha oblastech. Řekl, že jeho osobnost se ve věznici změnila, není agresivní. Obhájce Michal Pokorný řekl, že požadavky k propuštění splněny byly. Navrátil je ochotný přistoupit na jakékoliv podmínky života na svobodě, je schopen vést jiný život než při spáchání skutků, kdy mu bylo 26 let. Je si podle obhájce také vědom toho, že činy spáchal pod vlivem alkoholu a je ochotný brát lék, který požití alkoholu vylučuje.
Jednání u soudu v Mostě se ve středu konalo videokonferenčně. Navrátil do kamery řekl, že tehdy byl lump a choval se nehorázně. Co by ho čekalo na svobodě, si prý uvědomuje.
Za muže se u soudu zaručil spolek Oikia. "Záruku dáváme s respektem, pokorou, ale bez obav," řekl u soudu předseda spolku Václav Mitáš, který jako vězeňský kaplan zná Navrátila od roku 2007. "Přimlouváme se za povinnost uložit mu v případě propuštění půlroční resocializační program v probačním domě," uvedl. Bydlení nabídla Navrátilovi církev adventistů. "Svůj trest si odpykal," řekla žena, členka církve, která by poskytla muži byt k pronájmu na venkově v Karlovarském kraji. Uvedla, že si myslí, že je Navrátil na život na svobodě připraven, chce si najít práci, ve vězení si našetřil 350 tisíc korun.
V případě nevyhovění návrhu je připravena státní zástupkyně i obhájce na místě podat stížnost. O té by pak rozhodoval Krajský soud v Ústí nad Labem.
Navrátil je jedním z posledních vězňů odsouzených v Československu k trestu smrti. Do vězení nastoupil v 26 letech. Nebyl popraven díky změně režimu v listopadu 1989, která kromě jiného přinesla i zrušení absolutního trestu. V srpnu 1990 mu soud původní trest změnil na doživotí. Vocásek si ve věznici změnil příjmení na Navrátil. Doživotí si kromě Vocáska v českých věznicích odpykává 48 dalších vězňů, z toho tři ženy.