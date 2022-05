Odsouzený korupčník chtěl zachránit od ministerstva spravedlnosti, Blažek ho odmítl

Osm let vězení za korupci dostal někdejší vlivný úředník finanční správy Jiří Jung. Požádal o úplatek ve výši 10 milionů korun, inkasoval polovinu. Po odmítnutí svého dovolání u Nejvyššího soudu se obrátil na ministerstvo spravedlnosti. Resort chtěl přesvědčit, že soudy v průběhu jeho procesu nepostupovaly podle zákona. Ministr Pavel Blažek (ODS) však jeho podnět nevyslyšel.

Vloni 23. prosince poslal Jiří Jung na Nejvyšší státní zastupitelství podnět, aby úřad Igora Stříže prověřil postup soudů v jeho kauze. Bývalý úředník byl přesvědčený, že mu uškodily. Stříž jeho žádost prošetřil a následně ji se svým stanoviskem poslal na ministerstvo spravedlnosti. Na ministru Pavlu Blažkovi pak bylo rozhodnutí, zda podá v Jungův prospěch stížnost pro porušení zákona.

"Podnět pana Junga k podání stížnosti pro porušení zákona se pan ministr rozhodl odložit s tím, že jej neshledal důvodným. Panu Jungovi byla informace o výsledku šetření již zaslána," sdělil Aktuálně.cz Michal Pleskot z tiskového oddělení ministra. Blažek odsouzeného korupčníka Junga odmítl tento měsíc. Podle informací Aktuálně.cz mu nejvyšší žalobce doporučil právě tento postup.

Stížnost pro porušení zákona může být účinný nástroj, který může dát odsouzenému šanci na nový rozsudek. Takové podněty vyřizuje Nejvyšší soud. Pokud by dospěl k závěru, že nižší instance v kauze nerespektovaly právo a pachateli ukřivdily, mohl by nařídit nový proces nebo přikázat doplnit důkazy. Nic z toho se však v Jungově kauze nestalo.

Vyhnul se pravomocnému verdiktu

I kdyby se ministr Blažek rozhodl ve prospěch Junga u Nejvyššího soudu intervenovat, bývalý úředník by měl stejně malou šanci. Byla to právě tato instance, jež zamítla jeho dovolání. Jung před Nejvyšším soudem tvrdil, že pravomocný odsuzující verdikt nebyl spravedlivý, protože vrchní soud ho vynesl v jeho nepřítomnosti. Úředník tvrdil, že se jednání nemohl kvůli zdraví zúčastnit a odvolací instance měla počkat.

"Tuto skutečnost (o pracovní neschopnosti, pozn. red.) však soudu s předstihem nesdělil a svému obhájci ji sdělil až odpoledne dne předcházejícího veřejnému zasedání. Ze strany obviněného nešlo o náhlou změnu zdravotního stavu zjištěnou bezprostředně před konáním veřejného zasedání, pro kterou mu nezbýval dostatečný časový prostor pro včasné vyjádření omluvy vůči soudu," napsal Nejvyšší soud.

Podle senátu soudce Pavla Šilaveckého navíc neměl Jung vůli na zasedání soudu dorazit. Měl během nemocenské povoleny vycházky na šest hodin denně, a nic mu tudíž nebránilo, aby k pražskému vrchnímu soudu dorazil. Podle lékařské zprávy ani neměl takové zdravotní potíže, které by mu znemožnily jednání v soudní síni absolvovat. Ve zbytku Nejvyšší soud postup nižších instancí potvrdil.

Zavrženíhodné počínání obžalovaného

"Zavrženíhodné počínání obžalovaného coby úřední osoby tkví nejen v jednání korupční povahy, které je obecně neakceptovatelné a nežádoucí, ale také (a především) v tom, že se jej dopustil v postavení osoby, která sama byla povolána k odhalování a zprostředkovaně též postihování závažné kriminality na úseku správy a placení daní," stojí v rozsudku, jenž poslal Junga do vězení. Vrchní soud mu jen snížil o rok devítiletý trest.

Bývalý vlivný úředník finanční správy je aktérem co do objemu požadovaného úplatku jedné z největších korupčních kauz posledních let. V lednu 2020 se spojil s Jiřím Žežulkou, který finanční správu do roku 2016 řídil a následně přešel do soukromého sektoru. Oba muži se na Jungův podnět sešli třikrát.

Žežulka v té době zastupoval firmu CTE Cargo Sped, jež upadla do podezření z účasti na podvodném daňovém řetězci. Společnosti kvůli tomu na finanční správě prověřoval právě Jung. Žežulkovi nabídl, že mu pustí informace, jež finanční správa na společnost shromáždila. Řekl si za to o 10 milionů korun.

"Doufám, že teďka na mě neskočí, vole"

O možné daňové machinace v podání CTE Cargo Sped se zajímal i Evropský úřad boje proti podvodům (OLAF), v kauze padlo také trestní oznámení. Jung byl připravený s Žežulkou sdílet podrobnosti z oznámení i poznatky z šetření OLAF. Žežulka však hned po první schůzce kontaktoval policii, která ho na další dvě sezení s Jungem vybavila nahrávacím zařízením.

Finální schůzka se odehrála 13. února 2020. Žežulka čekal na Junga v Thámově ulici v pražském Karlíně. Úředník mu do auta přinesl materiály z šetření, na oplátku dostal první polovinu z požadovaného úplatku. Setkání ovšem monitorovala policie, stejně jako poskytla peníze v rámci předstíraného převodu už jako součást trestního řízení.

"Doufám, že teďka na mě tady venku neskočí, vole, banda," řekl Jung, když s penězi vystoupil z auta. Po těchto slovech ho obratem zadržel Útvar rychlého nasazení, poté ho Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Právě kvůli těmto skutkům skončil ve vězení. Sedí tam od loňského srpna.