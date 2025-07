Odřízlo domácnosti od proudu horko? Je to varianta, říká ministerstvo průmyslu

Zpřetrhané dráty elektrického vedení odřízly v pátek těsně po poledni od dodávek proudu velkou část Česka. Vrchní ředitel sekce energetiky ministerstva průmyslu René Neděla tvrdí, že poruchu mohly způsobit teplotní výkyvy. Ty příčiny teprve budeme analyzovat, říká Neděla v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Hovoříme spolu v pátek v 15:30. Jaké jsou aktuální informace k příčině toho masivního výpadku?

Problém nebyl způsoben kybernetickým útokem či něčím, co souvisí s obnovitelnými zdroji. Problém byl čistě fyzikální. Došlo k poruše fázového vedení, zkrátka spadlo lano. A jak spadlo lano, na vedení došlo k lavinovému efektu, který způsobil postupně výpadky devíti rozvoden. Jednalo se o část Prahy a také o severní a východní Čechy.

Postupně se podařilo obnovit dodávky u většiny rozvoden. Zároveň se servisní technici snaží na tom dotyčném vedení 411, kde spadlo lano, natáhnout nový kabel, aby zajistili obnovu na celé lince.

Spadne lano, to zní jako banální nehoda, nicméně nastal opravdu masivní výpadek. Co to značí o celé přenosové soustavě?

V tuto chvíli se nedá identifikovat, co stálo za tím, že se přetrhlo lano. To není běžná záležitost. Je možné, že spolu s tím, jak dochází k velkým teplotním rozdílům, tak právě to mohlo mít vliv a došlo k mechanickému poškození. Ale to bude předmětem nějakého šetření.

To, že se nám daří obnovovat dodávky, znamená, že ta přenosová soustava je robustní a je v pořádku. A je pro nás klíčové, abychom zachovali jednotlivé investice, aby se posílila stabilita a bezpečnost dodávek.

Kolik domácností zůstalo bez proudu?

Zatím tuto informaci nemáme (podle informací energetických firem byly okolo 17:00 bez dodávek elektřiny ještě desítky tisíc odběratelů - pozn. red.).

Hrozí v nejbližších hodinách nebo dnech další výpadky?

Ne. Postižené oblasti jsou zásobované z východu, předpokládáme, že se dneska podaří opravit vedení v rámci té trasy 411.

Budete nějak přehodnocovat investice do přenosové soustavy na základě toho, co se stalo? Nebo mohou se nyní měnit ty plány, třeba pokud jde o instalaci obnovitelných zdrojů? Už dříve se mluvilo o posílení těch stabilních zdrojů na úkor těch obnovitelných.

Co se týká rozvoje distribuční či přenosové soustavy, v letošním roce se udělala poměrně detailní analýza. A ta říká, že je nutné - a to nejen s ohledem na rozvoj obnovitelných zdrojů a připojování více zdrojů - navýšit kapacitu zhruba o čtyřicet procent. To je schváleno a dohodnuto. A pokud jde o bezpečnost a dodávky těch jednotlivých zdrojů, proto jsme připravovali zákon "lex plyn". Ten byl schválen. Jsou tam zrychlené povolovací procesy pro plynové elektrárny a je tam bezpečnostní mechanismus pro stávající zdroje.

V návaznosti na aktuální výpadek, vylučujete tedy nějaké změny ve strategii?

Budeme identifikovat, proč došlo k přetržení lana. Není to běžné, ale v případě strategie či legislativní úpravy a návrhů, jež jsme udělali v předcházejících měsících, je evidentní, že jsme šli správnou cestou, protože jsme připraveni.

Energetický expert a bývalý šéf Pražské plynárenské Pavel Janeček řekl, že obnovování provozu vůbec nemusí být jednoduché, protože už ve čtvrtek vyšla zpráva, že Dlouhé stráně (přečerpávací vodní elektrárna, pozn. red) coby základní regulační prvek v elektrizační soustavě jsou mimo provoz a že bez nich bude složité se vracet do plného provozu. Můžete se k tomu vyjádřit?

V tuto chvíli neřešíme oblast Dlouhých strání. Státní společnost Česká elektroenergetická přenosová soustava (ČEPS) má nasmlouváno několik různých míst, které slouží pro takzvané black starty a nájezdy do těch jednotlivých ostrovních provozů. V tuto chvíli jsme řešili, aby najela elektrárna Ledvice a Počerady, což se stalo. Tyhle dva zdroje byly klíčové pro obnovu dodávek.

Takže nám pomohlo uhlí?

Myslím plynovou, ale co se týká Elektrárny Ledvice, tak ano.

Byla podle vás dostatečná komunikace ze strany společnosti ČEPS?

Proběhly tři krizové štáby za účasti zástupců společnosti ČEPS, hasičů, policie, ale i mobilních operátorů. A využívali různých komunikačních nástrojů. Lidé jsou zvyklí právě z těchto zdrojů získávat informace. Ale i společnost ČEPS komunikovala na sociálních sítích. Vím, že ze začátku to bylo z její strany poněkud zdrženlivé, protože bylo potřeba nejprve zjistit, co se stalo.

Komunikace ze strany ČEPS nebyla příliš srozumitelná, alespoň podle některých komentářů na sociálních sítích…

Určitě si to zpětně vyhodnotíme i s kolegy z ČEPS, jak zafungovaly ty procesy, které máme naučeny. Pokud dojdeme k závěru, že je nutné se v rámci komunikace s běžnými občany snažit méně držet těch technických specifik a říkat věci lidštější firmou, například místo toho, že došlo k poruše na lince 411, jednoduše říct, že spadl drát, určitě se budeme snažit zlepšit.

Co byste vzkázal lidem, kteří jsou stále bez proudu, nemají informace, co mají dělat, bojí se, že přijde další výpadek?

Ať zachovají klid, žádnou paniku. Dokázali jsme identifikovat problém, kde vznikl. Postupně je vidět i na tom obnovování dodávek, že se nám to daří řešit. Informace jsou na stránkách ministerstva průmyslu nebo právě zmíněné společnosti ČEPS. Ten výpadek může mít i vliv na nějaké lokální výpadky vody, není třeba se obávat, vodárny mají záložní zdroje, takže zachovejte klid, postupně dodávky obnovujeme.