Obří výpadek proudu zasáhl Prahu i další části země. Nejezdí tramvaje či vlaky

Prahu i některé kraje po poledni postihl výpadek elektřiny. Bez proudu jsou kromě hlavního města také části Ústeckého, Libereckého a Středočeského kraje. Jak dlouho bude blackout trvat, zatím není jasné.

Hasiči vyjíždějí kvůli rozsáhlému výpadku elektřiny na většině území Prahy k většímu počtu lidí uvězněných ve výtazích. Problémy se týkají i dalších částí Česka, nejezdí hromadná doprava, řada firem jede na záložní systémy.

"Zasahujeme v Mladé Boleslavi, Kutné Hoře, Zruči nad Sázavou, Kolíně, Poděbradech nebo Pyšelích. Volají lidé, že zůstali ve výtahu, protože došlo k výpadku elektrického proudu," uvedl mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.

"V zájmu zachování fungování tísňových linek prosíme o zvážení situace, kdy volat. Pamatujte: tísňové linky jsou určeny především v situacích, kdy je ohrožen život, zdraví nebo hrozí škody na majetku," napsali hasiči. Upozornili, že všechny jeho stanice jsou vybavené záložními elektrickými systémy. "V současné době je hasičský záchranný sbor plně funkční a připraven poskytnout pomoc ve standardním režimu," dodali hasiči.

Pražské metro linek A,B,C, které dnes kolem poledne zastavil výpadek proudu, se po půl hodině opět rozjelo. V provozu jsou i všechny tramvaje na levém břehu Vltavy, na pravém břehu je v provozu jen úsek Národní třída - Lazarská - Karlovo náměstí - Dvorce, plyne z informací na webu dopravní podnik. Pražské radnice ani jejich organizace neměly kvůli výpadku proudu vážné problémy

Kvůli dnešnímu výpadku uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) do pohotovosti Ústřední krizový štáb. Rozsah výpadku a komplikací, které způsobil, podle něj ministerstvo momentálně zjišťuje. Rakušan to uvedl na síti X. Premiér Petr Fiala (ODS) na síti X napsal, že všichni intenzivně pracují na obnovení dodávek elektřiny.

Kde všude vypadl proud

Po obnovení provozu metra krátce ještě projížděly na lince A vlaky stanicí Želivského, před 13:00 ale i toto omezení bylo zrušeno. Trolejbus číslo 58 dopravní podnik po dobu výpadku nahradil autobusy.

Výpadek elektřiny zasáhl podstatnou část Libereckého kraje. Proud nejde v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě, Novém Boru, Turnově a dalších částech Semilska nebo ve Frýdlantském výběžku. V Liberci kvůli tomu nejezdí tramvaje, potvrdila ČTK mluvčí dopravního podniku Martina Poršová.

"Tramvaje stojí, vypadly nám všechny systémy napojené na elektřinu. Autobusy ale jezdí nadále," dodala. Pokud by výpadek trval delší dobu, museli by podle ní stáhnout z linek autobusy jezdící na CNG a elektrobusy. "Plynové autobusy nelze kvůli výpadku natankovat a elektrobusy nesmí jezdit do úplného vybití," dodala Poršová.

Krajská nemocnice v Liberci zatím funguje bez větších omezení. "Máme v provozu náhradní zdroje, které zajišťují nouzovou dodávku elektřiny. Zatím máme dostatečné zásoby paliva. Pokud by výpadek trval delší dobu, tak se soustředíme na zajištění akutní péče," řekl mluvčí nemocnice Václav Řičář.

"Chci všechny uklidnit. Zdravotnická zařízení mají pro tyto situace připravené jasně dané postupy. V nemocnicích zasažených výpadkem naběhly záložní agregáty. Péče o pacienty není ohrožena. Samozřejmě může dojít k odkladu některých vyšetření. O dalším vývoji budu informovat," sdělil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (ODS).

Elektřiny vypadla i v částech Ústeckého kraje. Elektřina nejde v Ústí nad Labem, Teplicích nebo Lounech. Bez napětí je větší část Ústeckého kraje, potvrdila ČTK mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová.

V Ústí nad Labem nefungují semafory. Jezdí pouze trolejbusy na bateriový pohon a autobusy. Tramvaje nejezdí v Mostě, dopravní podnik řeší náhradní autobusovou dopravu. Výpadek se dotkl také chemičky v Litvínově.

"Z důvodu rozsáhlého výpadku proudu, který postihl Mostecko, musíme v litvínovské rafinérii řízeně přebytečnou produkci spalovat na bezpečnostních hořácích," řekl mluvčí společnosti Orlen Unipetrol Pavel Kaidl.

Záchranná služba Ústeckého kraje řeší společně s Krajskou zdravotní, pod kterou patří sedm nemocnic na severu Čech, péči o pacienty v kritickém stavu. "Domlouváme se na transportech pacientů s akutními problémy do nemocnic, kde elektřina jde," řekla ČTK mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová.

Výpadek postihl i Královéhradecký kraj zasáhl na téměř půl hodiny. Hasiči vyjeli k lidem uvízlým ve výtazích. Zavřely některé obchody. Nemocnice kvůli výpadku proudu přešly na záložní zdroje. Fakultní nemocnice Hradec Králové musela kvůli výpadku odložit některé operace. ČTK to zjistila u energetiků, hasičů a dalších institucí. Výpadek nebyl plošný, některá místa nezasáhl.

Výpadek postihl i další části republiky. Bez proudu je například část Prahy, dále Středočeského nebo Libereckého kraje. Příčina problémů není zatím známa, na opravě technici pracují, uvedl provozovatel soustavy ČEPS.

Mobilní a internetové bankovnictví výpadek proudu neovlivnil, banky mají záložní zdroje. Nefungují některé bankomaty, uvedla Česká bankovní asociace.

Policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) nemají zatím informace o tom, že by za dnešním rozsáhlým výpadkem proudu v Česku stál kybernetický nebo teroristický útok. Uvedli to na síti X. Na zasažených územích zvýšili hlídkovou činnost, řídí také dopravu na vybraných křižovatkách. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) uvedl, že příčiny výpadku zjišťuje, podle jeho dosavadních informací rovněž není důsledkem kybernetického útoku.