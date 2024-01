Sněmovna jedná o volbě poštou z ciziny. Schůze může pokračovat i přes noc

Poslanecká sněmovna se sešla k úvodní debatě o sporném koaličním návrhu na zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí. Mimořádnou schůzi vyvolali vládní poslanci. S poštovní volbou nesouhlasí opoziční hnutí ANO a SPD, mluví o možném ohrožení demokracie a rozporu s ústavním pravidlem, že volby jsou tajné. Očekávají se obstrukce. Poslanci budou moci jednat i přes noc.

U řečniště se nyní, ještě před schvalováním programu mimořádné schůze svolané z podnětu vládního tábora, budou střídat řečníci s přednostním právem. Jako první vystoupila předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová, jež mimo jiné nabádala odpůrce hlasování poštou k tomu, aby o ní nešířili manipulativní a nepravdivé informace.

Možnost nočního jednání prosadil předseda poslanců ODS Marek Benda. "Asi všichni tušíme, co nás v nejbližších třech dnech čeká," poznamenal s ohledem na to, že se už při nynějším úvodním kole debaty o předloze ke korespondenční volbě čekají opoziční obstrukce.

Vládní tábor v úterý předpokládal, že středeční jednací den se protáhne do čtvrtečních zhruba 01:00. "Počítáme, že nějaká noc bude, a myslím, že o tom povedeme debatu ještě v průběhu dne," uvedl předseda klubu občanských demokratů.

Pekarová Adamová v úvodním vystoupení připomněla, že TOP 09 prosazuje zavedení korespondenční volby z ciziny dlouhodobě. Jde podle ní o ulehčení výkonu jednoho z občanských práv, když Češi v cizině musejí nyní cestovat k volebním urnám mnohdy stovky a někdy i tisíce kilometrů. Pekarová Adamová poukazovala na to, že krajané žijící v zahraničí o možnost volby na dálku stojí a žádají o ni.

"Je to součást dlouhodobého plánu na modernizaci země," uvedl k zavedení korespondenční volby předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Jde podle něho o lepší službu občanům a povede podle něho ke zvýšení důvěry v politický systém. Michálek poukázal na to, že na Slovensku funguje korespondenční volba 17 let, v Británii přes 100 let a odvodil z toho, že jde o institut dobře vyzkoušený v zavedených demokraciích.

"Korespondenční volba není žádným revolučním instrumentem," uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v obhajobě koaličního návrhu. Naopak předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš míní, že tito občané by měli jezdit k volebním urnám do Česka. "Ani ne na tu ambasádu, měli by přijít domů přece, kde se narodili, a jít hrdě k volbám a odvolit," řekl.

K dřívějšímu kladnému postoji hnutí ANO ke korespondenční volbě Babiš připomněl výrok bývalého premiéra a prezidenta Miloše Zemana o tom, že "jen blbec nemění své názory".

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle předlohy mohli využít Češi, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli hlasovat dopisem v řádných volbách do Sněmovny v roce 2025. Češi v zahraničí mohou nyní hlasovat na velvyslanectvích.

Česko je jednou ze čtyř zemí Evropské unie, v nichž není možné korespondenční volbu ze zahraničí využít. Kromě Česka nezavedly zjednodušenou volbu dopisem ze zahraničí Francie, Chorvatsko a Malta, z dalších evropských zemí také Island. Ve Francii se však dá od roku 2020 volit ze zahraničí prostřednictvím internetu.

