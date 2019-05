V Beskydech napadlo 15 centimetrů sněhu, v den státního svátku bude až 18 stupňů

O prvním květnovém víkendu se do hor vrátila zima, nejvíce nasněžilo v Beskydech. Zatímco v sobotu ráno byl na Lysé hoře jen nepatrný sněhový poprašek, v pondělí tamní stanice hlásí 15 centimetrů sněhu. Sníh pokryl i Jeseníky, na Šeráku napadlo sedm centimetrů. I tento týden bude spíše chladný a deštivý, nejtepleji by mělo být o státním svátku ve středu.

Od rána v pondělí sněží v Karlovarském kraji, a to i v nižších polohách kolem 400 metrů nad mořem. Meteorologové očekávají, že sněhové přeháňky se přes den mohou objevit na celém území republiky v místech okolo 700 až 800 metrů nad mořem. Nejvyšší denní teploty vystoupí maximálně na 12 stupňů Celsia, na horách ke třem stupňům, noční teploty se budou pohybovat od jednoho do pěti stupňů Celsia.

Podobně bude v úterý, kdy by mělo být polojasné počasí. Teploty se budou pohybovat od 9 do 13 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 3 stupňů. Na severu a severozápadě lze očekávat sněžení či déšť se sněhem. K večerů by mělo ubývat oblačnosti. V noci teploty klesnou až k bodu mrazu.

Nejteplejším dnem tohoto týdne má být středa, kdy by mělo být jasno až polojasno, ale během dne bude přibývat oblačnosti a v Čechách bude na některých místech pršet. Teploměr o státním svátku vystoupá až na 18 stupňů, nadále se ale k ránu objeví četné přízemní mrazíky.

Do konce týdne předpověď očekává zatažené nebo oblačné počasí s deštěm, teploty nepřekročí 16 stupňů. Noční teploty by už pod bod mrazu klesat neměly.