Tahle pětice se uchází o post rektora Univerzity Karlovy. Obhájí první žena post?

Profesorka histologie a embryologie Králíčková vede Univerzitu Karlovu (UK) od února 2022, je první ženou na pozici rektora UK. Věnovat se chce dokončení a budování infrastruktury, například Kampusu Albertov, či financování a férovému odměňování na UK. Pokračovat chce i v reformě doktorského studia, zabývat se chce i rekonstrukcí kolejí a menz.
Ve volebních tezích uvedla, že si je vědoma chyb, které vedení školy udělalo v končícím funkčním období a ví, co je potřeba udělat dál. Do čela školy ji navrhly čtyři fakultní senáty, například katolické a evangelické fakulty či lékařské fakulty v Plzni. Králíčková byla v minulých měsících kritizovaná kvůli zpoždění stavby kampusu na Albertově i kvůli vysokým odměnám pro vedení UK.
Zima je analytický chemik, v letech 2016 až 2024 byl děkanem Přírodovědecké fakulty (PřF) UK. Chce například udělat revizi systému podpory studentů na UK, posílit mezioborový přístup či se věnovat reformě doktorského studia. Důraz chce klást také na modernizaci a digitalizaci školy. Styl vedení univerzity podle něj musí být transparentní. "Univerzita ani její vedení nesmí vyvolávat dojem, že něco skrývá, ani bránit akademické či široké veřejnosti v přístupu k informacím," uvedl. Zimu navrhlo na rektora sedm fakultních akademických senátů, například právnické, filozofické, přírodovědecké či matematicko-fyzikální fakulty.
Podpora fakultních senátů neznamená pro kandidáty žádnou jistotu zvolení. Rektora bude 31. října vybírat celouniverzitní akademický senát, který může rozhodovat bez ohledu na ně. Volba je tajná, v prvním kole může zvítězit kandidát s nadpolovičním počtem hlasů. Pokud žádný z navržených tolik hlasů nedostane, koná se další kolo voleb.
Krištoufek je profesorem ekonomie, specializuje se na decentralizované finance a kryptoaktiva. Chce například zpřehlednit studium či posílit kvalitu výzkumného prostředí. Důraz chce klást i na digitalizaci školy. Jeho cílem je zjednodušit struktury programů, zvýšit kvalitu výuky, posílit podporu studujících a zlepšit studijní zkušenost, uvedl. Krištoufka navrhly na post rektora fakultní senáty Fakulty sociálních věd a Fakulty tělesné výchovy a sportu.
Zahálka je profesorem kinantropologie, v letech 2019 až 2024 byl předsedou akademického senátu univerzity. Škola se podle něj musí zaměřit na investice do infrastruktury a digitálních nástrojů, které umožní studentům a akademikům pracovat rychleji. UK podle něj také musí jít příkladem jako instituce, která pečuje o fyzické i duševní zdraví. Zahálku navrhli členové akademického senátu UK a fakultní senát 1. lékařské fakulty.
Mihaljevič se věnuje environmentální geochemii, v letech 2013 až 2020 byl proděkanem pro geologickou sekci a Ústav pro životní prostřední PřF UK. Chce například zajistit, aby učitelé a badatelé nebyli zavalováni administrativou, podpořit chce i navýšení peněz do fondů na stipendia doktorandů. Zároveň chce obnovit důvěru k vedení školy. Mihaljeviče navrhli členové akademické obce UK.
Univerzita Karlova je největší a nejstarší česká vysoká škola, má 17 fakult. Podle statistiky ministerstva školství na ní loni studovalo zhruba 53 tisíc studentů. V roce 2024 celkové náklady univerzity dosáhly 15,235 miliardy korun. Funkční období nového rektora skončí v roce 2030.