Podělal jsem to a bál se, že mě ODS vyhodí. Přestanu urážet ženy, kaje se Novotný

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) tvrdí, že do poslední chvíle nevěděl, jestli ho výkonná rada v úterý večer nevyloučí ze strany kvůli jeho chování. Zejména když úzké vedení ODS nedávno pro jeho vyloučení bylo, včetně předsedy Petra Fialy. "Já jsem si nikdy nemyslel, že mě vyhodí, ale tentokrát jsem se fakt bál," řekl Aktuálně.cz ve své kanceláři v Řeporyjích.

"Vím, že jsem to podělal. Nevím, co se to stalo. Přehodnocuji své chování, nebudu už nadávat ženám," tvrdí na videu pro Aktuálně.cz Pavel Novotný, který ale zároveň říká, že nelze čekat nějakou jeho zásadní proměnu. "Nemíním měnit svůj styl," uvedl.

Novotný svými veřejnými vyjádřeními několikrát popudil špičky své strany. Kvůli svým výrokům také čelí několika trestním oznámením a soudům. Naposledy na sebe strhl pozornost, když na síť X napsal, že nemocná dcera hudebníka Felixa Slováčka Anna nemá žádnou šanci a zemře.

"Musím přijít na to, proč jsem to udělal. Přemýšlím nad tím, fakt mě to trápí. Vím, že nemůžu říkat, že to byl zkrat nebo že jsem to nebyl já. Byl jsem to já," prohlašuje Novotný.

Právě kvůli výroku o Slováčkové předsednictvo strany v květnu navrhlo Novotného vyloučení ze strany. "Výroky starosty pražských Řeporyjí Pavla Novotného jsou lidsky nepřijatelné a neslučitelné se členstvím v ODS," napsalo po svém jednání předsednictvo v čele s předsedou a premiérem Petrem Fialou.

"Myslím, že jsem tentokrát naštval i Petra," přiznal v úterý v noci Novotný. Strana ho ale nakonec nevyloučila. Předseda pražské ODS a šéf poslaneckého klubu Marek Benda původně avizoval, že navrhne jeho vyloučení, ale nakonec tak neučinil. Po jednání tvrdil, že dal přednost odpuštění. "Přestože překročil hranice slušnosti, zaznamenal jsem jeho veřejný projev omluvy, lítosti i odpovědného závazku odpracovat 100 hodin na onkologickém pracovišti. Musíme umět odpouštět," sdělil Benda.

Novotný po jednání tvrdil, že kdyby ho ODS nepotřebovala, tak by ho tentokrát určitě vyhodila. "My se s ODS vzájemně potřebujeme. Tentokrát mám však pocit, že jsem dlužník. Myslím, že jsem si zasloužil být vyhozený. Vůbec bych se tomu nedivil," uvedl Novotný.