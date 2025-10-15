"Neřekl jsem, že ty bitcoiny jsou ultračisté. Smlouva je ultralegální," tvrdí Blažek

"Žádná instituce ale nerozhodla o tom, že darované bitcoiny pocházejí z trestné činnosti," řekl Blažek novinářům před jednáním senátního bezpečnostního výboru o kauze, kvůli které rezignoval na ministerskou funkci. Výbor se k případu sejde znovu ve čtvrtek ráno, kdy by měl přijmout závěrečné stanovisko, uvedl předseda výboru Pavel Fischer (za TOP 09).
"Ministerstvo to prověřovalo, rizika tam byla řekněme politická, právní do dnešního dne nikoli," uvedl Blažek k okolnostem přijetí daru. Zdůrazňoval, že neexistuje žádné rozhodnutí, které by určilo, že darované bitcoiny pocházejí z trestné činnosti. Pokud by to tak stanovil soud, pak by Blažek podle svých slov uznal, že přijetí daru byla chyba. "Teď nemám důvod to říkat," dodal. Darovací smlouva byla podle exministra právně v pořádku.
"Alibistické zdůvodnění"
Předsedkyně senátorů ANO Jana Mračková Vildumetzová s Blažkem nesouhlasila. "S největší pravděpodobností ty bitcoiny byly z výnosu z trestné činnosti," řekla. Podle senátorky si ministerstvo nevyžádalo souhlas zúčastněných institucí s přijetím daru. Předseda senátorského klubu SEN21 a Piráti Václav Láska označil Blažkovo zdůvodnění za alibistické. Podle něj mělo ministerstvo minimálně požadovat doklad o legálním původu bitcoinů a jejich zdanění. "To ministerstvo neudělalo a tím si prostě zadělalo na průšvih," uvedl.
Podle auditu, který zadala Blažkova ministerská nástupkyně Eva Decroix (ODS), ale ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě. Ministerstvo podle Blažka nemohlo zjistit, že bitcoiny pocházely z trestné činnosti.
"Nikdy jsem neřekl, že jsou ultračisté ty bitcoiny, ale (darovací) smlouva je ultralegální. Nikdo ji nezrušil, je platná, stát má ty bitcoiny," prohlásil Blažek. V červnu ale při mimořádném jednání Sněmovny o bitcoinové kauze připustil, že postup ministerstva, který souvisel s přijetím daru, byl chybný, a to i s ohledem na reputační a etickou stránku. "Postup chybný byl," řekl tehdy exministr.
Bývalý koordinátor pro objasňování bitcoinové kauzy David Uhlíř počátkem srpna v prohlášení zaslaném ČTK uvedl, že ministerstvo spravedlnosti nemělo přijímat miliardový bitcoinový dar od odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského, a to hlavně kvůli možnému ohrožení důvěry veřejnosti v nezávislou justici. Jiřikovský je nyní ve vazbě kvůli tomu, že podle kriminalistů zastíral, že bitcoiny pocházejí z nelegálního obchodování na darknetu.
Blažek po jednání uvedl, že diskuse se senátory byla na úrovni a férová. "Myslím, že jsme se vzájemně chápali," uvedl exministr s tím, že spolu se svým bývalým ekonomickým náměstkem Radomírem Daňhelem zodpověděli všechny otázky. Podle Daňhela se senátoři ptali mimo jiné na časový vývoj případu. Blažek připustil, že kauza ovlivnila výsledek sněmovních voleb v neprospěch ODS kvůli dezinterpretacím a lžím s ní spojeným.
Mračková Vildumetzová rovněž připomenula, že se z jednání výboru opakovaně omluvil končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a že Decroix stále neposkytla výboru písemnou komunikaci, kterou ministerstvo vedlo s dalšími státními institucemi a s advokátem Jiřikovského. Ministerstvo se hájí tím, že dokumenty jsou součástí neukončeného trestního řízení.