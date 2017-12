Neptejte se Norů na počasí, máme přesnější data, říká šéf meteorologů. Spustí novou aplikaci i web

před 1 hodinou

Nový ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder chystá revoluci ve způsobu, jakým ústav představuje svá data. V dubnu představí aplikace pro mobily, později se rozjede nová podoba webu včetně videí. Změní se i komunikace na Facebooku nebo na Twitteru. Už teď má podle Marka Riedera ústav k ruce jemnější data než třeba oblíbená norská stránka Yr.no, jen je zatím neumí tak dobře předat lidem.

Praha - Když chtějí Češi zjistit, jaké bude počasí, ptají se často Norů. Na webové stránce Yr.no si vyhledají libovolné místo a dozvědí se, jak silně má pršet nebo třeba v kolik hodin přestane sněžit. Hned po lidech z Norska dokonce Češi web navštěvují nejčastěji a na tamní předpovědi spoléhají mnohdy více než na ty tuzemské.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to chce změnit. Připravuje dvě mobilní aplikace, které mají ambici být detailnější než "Norové". "Když se chce člověk podívat, jak přesně bude například v Lázních Bohdaneč, nemá to kde zjistit. To by měla nová aplikace změnit. Uvidí Bohdaneč daleko přesněji než od Norů, Googlu nebo Applu," slibuje nový šéf ústavu Mark Rieder. Ten nastoupil do čela instituce s asi sedmistovkou zaměstnanců v říjnu a chystá se udělat revoluci v tom, jak čeští meteorologové a hydrologové předávají svá data lidem.

Podle Riedera už dnes mají k ruce přesnější údaje než například Norové, jen je nemají tak příjemně dostupné pro veřejnost. "Yr.no na svých stránkách neprezentuje předpovědi norské meteorologické služby, ale data Evropského centra pro střednědobou předpověď v anglickém Readingu. Takže předpověď mezinárodní organizace představují pod hlavičkou norského meteorologického ústavu. To se mi příčí, protože by se to nemělo dělat," míní Rieder, který dříve působil jako ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v pražském Suchdole. Podle něj je tak norská předpověď postavená na daleko méně přesném výpočtu, protože nepracuje s tak jemnými daty.

Manažerka norského webu Yr.no už dříve v rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětlila, že přesnost a oblíbenost jejich stránky tkví ve výpočtech kombinujících národní model s tím evropským a se zpětnou vazbou od uživatelů. "Poskytovat vysoce kvalitní data o počasí zdarma považujeme za své poslání," řekla v rozhovoru manažerka Ingrid Støver Jensenová.

Dnes předpovídá ČHMÚ s přesností na plochu pět krát pět kilometrů. Během příštího roku chtějí lidé z ústavu své výpočty vylepšit. "Pro každý čtverec o velikosti 2,5 krát 2,5 kilometru v Česku by měla být k dispozici vlastní předpověď," vysvětluje šéf ústavu. Evropské centrum pro střednědobou předpověď, z nějž čerpají právě Norové, pracuje s přesností deset krát deset kilometrů.

Obě české aplikace budou zdarma a ústav je chce spustit v polovině dubna pro operační systémy Android, o pět měsíců později se jich dočkají i majitelé iPhonů. Jedna má obsahovat základní předpovědi, ta druhá nabídne rozšířené údaje, jako je třeba kvalita ovzduší v daném místě nebo úroveň hladiny řek.

"Takže je-li někdo starosta ve vesnici na Jizeře, bude si moci vybrat dvě vodoměrné stanice a říct: Posílejte mi z nich varování, když je změna stupně povodňové aktivity. Nebo si dokonce bude moci nastavit svoji vlastní hladinu, a když jí řeka dosáhne, automaticky přijde výstraha," popisuje Rieder. Aplikace také upozorní na náledí, extrémní vítr nebo třeba ledovku v daném místě.

Nové mobilní aplikace se v ústavu začaly chystat už za bývalého ředitele, přípravy ale nabraly zpoždění. Zakázku na vývoj novinek vyhrála už dříve v tendru firma OKsystem. Ta je známá prací na předražených IT systémech pro platbu sociálních dávek, kvůli kterým před měsícem vydal soud zatykač na někdejšího šéfa odboru informatiky na ministerstvu práce a sociálních věcí. Rieder se pověstí firmy nechce víc zabývat, zajímá ho pouze to, zda dobře splní požadavky ČHMÚ. "My jim zadáváme úkoly, oni to programují," uzavírá. Vývoj obou aplikací má stát dohromady asi 1,5 milionu korun.

Rieder má také v plánu dát novou tvář webu ČHMÚ s tím, že jinak bude vypadat verze pro laickou veřejnost a jinak pro odborníky nebo třeba hasiče. Inspirovat se bude například u Švýcarů, Britů nebo Islanďanů. "Jsme ve fázi, kdy skládáme projektové týmy na jednotlivé oblasti. Na web, sociální sítě, klasické komunikace, mobilní aplikace," vyjmenovává ředitel. Nový web by se měl představit v průběhu příštího roku.

Kdo je Mark Rieder Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, mezi lety 1993 a 2005 pracoval v Českém hydrometeorologickém ústavu, kde sledoval stavy povrchových a podzemních vod. Od roku 2007 byl ředitelem Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v pražském Suchdole. V říjnu 2017 se stal ředitelem Českého hydrometeorologického ústavu. Předsedá meziresortní komisi Voda-Sucho a České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti. Je členem vědecké rady ministra životního prostředí, vede vyjednávání s Evropskou komisí v rámci Operačního programu životní prostředí 2015-2020 (prioritní osa 1 - voda), byl šéfredaktorem časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. Ve volném čase rád vyráží na motorové lodi po evropských řekách.



S vytvářením technologických novinek pomůžou ústavu týmy profesionálů zvenčí, vnitřní IT tým se ředitel posílit nechystá. Je prý smířený s tím, že ČHMÚ nemůže ve vývoji konkurovat byznysu. Například projektům, jako je aplikace Windy, kterou rozjel zakladatel a vlastník vyhledávače Seznam.cz Ivo Lukačovič.

"Windy se mi líbí, shodou okolností jsem byl na zasedání Evropského centra pro střednědobou předpověď v Readingu a na neformálním sezení s generální ředitelkou zmínil šéf jejího vývoje, že je to geniální aplikace a že je to přesně ukázka toho, co meteorologické služby nebudou nikdy umět. Prodat to," uvedl Rieder a dodal, že nemá ani ambici obchodovat s daty ústavu. Naopak chce data, která jsou placená příspěvkem ze státního rozpočtu, víc otevřít veřejnosti. To má vymezit nový zákon, který vzniká na ministerstvu životního prostředí. Měl by přesněji určit úkoly ČHMÚ.

Nový ředitel má ale v úmyslu setkat se s vývojáři různých aplikací a projektů a bavit se o spolupráci. "Nechci primárně bohatnout na tom, že bych prodával ocelové ingoty. Chci bohatnout na tom, že z toho budeme dělat hodinové strojky," říká.