Nejvyšší soud přerušil Kratochvílové výkon trestu za zmanipulování dotací

Kratochvílová si má odpykat šest let kvůli zmanipulovaným sportovním dotacím. Do výkonu trestu nastoupila v pondělí, nyní se dostane znovu na svobodu. O rozhodnutí NS informovala jeho mluvčí Gabriela Tomíčková.
Zásah NS je reakcí na složitou procesní situaci. Střížovo dovolání směřuje proti rozhodnutí, které předcházelo verdiktu, na jehož základě zamířila Kratochvílová do vězení. Pokud by NS dovolání vyhověl, vedlo by to i ke zrušení následných rozhodnutí, včetně rozsudku, který je podkladem pro výkon trestu.
"NS považuje za nezbytné, aby nedocházelo k výkonu trestu za situace, kdy teprve budou posuzovány pro meritorní rozhodnutí ve věci zásadní právní a procesní námitky uplatněné v dovolání nejvyššího státního zástupce," uvedla Tomíčková.