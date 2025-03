Největší den, radoval se krojovaný Vondráček. Kroj by prý nosil i jako ministr

Nejsou tady jen Moraváci, ale je tady i pár poslanců z Čech, upozorňoval poslanec hnutí ANO Radek Vondráček, když se v úterý účastnil průvodu ke Dni lidových krojů a krajů. Poslanci se nejprve sešli na Malostranském náměstí, odkud za zpěvu a s doprovodem folklorních souborů přišli do hlavní sněmovní budovy. Aktuálně.cz přináší z této akce video sestřih.

Radek Vondráček, který je známý tím, že občas připomíná tradice rodné Moravy, působil v úterním průvodu hodně spokojeně a tvrdil, že je to pro něj největší den v tomto volebním období. "Je dobré si naše tradice připomínat," uvedl.

Ovšem kdo by hledal politika Vondráčka poprvé v lidovém kroji, musel by se vrátit do roku 2020. Tehdy organizoval jako předseda sněmovny neobvyklé setkání moravských politiků na půdě Ústavního soudu v Brně. Právě tam totiž původně zasedal Moravský zemský sněm a Vondráček chtěl, aby si tam moravští poslanci připomněli uplynutí 1200 let od první zmínky o Moravanech - a to v krojích.

Tehdy i teď ujišťoval, že v žádném případě nechce probouzet nějaký moravský separatismus, který se objevil s příchodem svobody po roce 1989. Hned několik moravských stran a hnutí se snažilo od té doby dostal do nejvyšší politiky, ale nikomu se to nakonec nepodařilo. Tato hnutí nakonec neuspěla ani ve snaze, aby Morava měla v rámci České republiky nějakou vlastní samosprávu.

Mimochodem, právě Vondráček se snaží splnit alespoň jedno přání moravských hnutí, která touží po oficiálním znaku a praporu Moravy. Vondráček se tak snaží v tomto volebním období dostat na program sněmovny návrh příslušného zákona, který by se ale týkal i znaků Čech a Slezska, ovšem zatím se mu to nedaří. A vzhledem k tomu, že se blíží volby, tak se mu to v tomto období ani nepodaří.

"Pořád se to snažím prosadit, ale opravdu nejde o žádný separatismus. Že jsme na Moravě trochu jiní, to vědí všichni. Ale Morava spojuje, nerozděluje," říkal v úterý před sněmovnou Vondráček, který pořádání Dne lidových krojů a krajů inicioval. Inspiroval ho poslanec Říšského sněmu ve Vídni František Skopalík (žil v letech 1822-1891 - pozn. red.), který v lidovém kroji vystupoval nejen na jednání tohoto sněmu, ale i při setkání s císařem Františkem Josefem I. "A pan Skopalík vystupoval proti moravskému separatismu," zdůrazňuje Vondráček.

Problém u zmiňovaného návrhu zákona je navíc ještě v tom, že část příznivců samosprávné Moravy tvrdí, že tělo moravské orlice na znacích a vlajkách musí mít kromě červených také stříbrné kostičky, zato vlajka musí mít modré pozadí. Jenže druhá část aktivistů upřednostňuje to, aby červené kostičky doplňovaly žluté a aby pozadí vlajky bylo žluto-červené.

Při úterním dni krojů v Poslanecké sněmovně se o ničem z toho nemluvilo. Poslanci a poslankyně se nejvíce svěřovali s tím, jakou mají radost, že mohou ukázat kroj svého rodného kraje - nebo místa, k němuž mají srdcem blízko. Například šéfka klubu hnutí ANO Alena Schillerová šla v podlužáckém kroji, poslankyně SPD Tereza Hyťhová v kroji ze slováckých Šardic, zatímco známý koňák a nyní i poslanec ANO Josef Váňa dorazil ve valašském kroji.

"Cítím se jako úplně nový člověk," tvrdila Alena Schillerová, která sdělila, že v kroji bude chodit občas také v předvolební kampani - je lídrem jihomoravské kandidátky ANO. Radek Vondráček, o kterém se spekuluje jako o možném ministru zahraničí v případné vládě Andreje Babiše, také nevyloučil, že by někdy nosil kroj i jako ministr. "Určitě bych o tom minimálně přemýšlel," odpověděl na dotaz Aktuálně.cz s tím, že kandidátů na šéfa diplomacie je určitě více.

Poté co poslanci prošli kolem sněmovny dovnitř, se shromáždili v největší místnosti, kde probíhalo folklorní odpoledne. Vystoupilo několik souborů, předvedli se i lidoví umělci, například malérečky (věnují se malování lidových motivů - pozn. red.). Zatímco tedy v jedné části budovy běžela tato akce, v druhé části normálně jednali poslanci. Někteří se ovšem účastnili zasedání v krojích. Vondráček dokonce na úvod schůze v kroji promluvil.

"Tradiční oděv hrál velkou roli za národního obrození při budování Československa. Bývalo zvykem, že poslanci se účastnili i zákonodárných sněmů ve svém lidovém kroji," připomněl Vondráček.

Po něm se postavil k mikrofonu ještě lidovecký poslanec Jiří Horák - rovněž v kroji. Ten na úvod přiznal, že vztahy ve sněmovně i ve společnosti jsou často napjaté a ne vždy se podaří najít společnou řeč. "Ale jsem rád, že alespoň při některých příležitostech - jako je ta naše -, můžeme ukázat, že pokud jde o vyjádření naší lásky vůči naší zemi, tradicím, hodnotám a regionům, tak dovedeme ukázat jednotu," prohlásil.

Byla to skutečně nezvyklá chvíle. Při pohledu do jednacího sálu bylo vidět, že po krátkém proslovu Vondráčka tleskali i někteří vládní poslanci - což jindy zpravidla nedělají. A stejně tak výjimečně tleskali vládnímu poslanci Horákovi zase opoziční poslanci. Ovšem uteklo pár několik minut a vše už jelo v tradičních kolejích. Slovo si vzal šéf ANO Andrej Babiš a v dlouhém projevu tepal vládu za celou řadu věcí.