Nejdražší volební kampaň měla loni vítězná koalice Spolu, stála téměř 90 milionů

Nejdražší kampaň v loňských volbách do Poslanecké sněmovny měla vítězná koalice Spolu, tedy občanských demokratů, lidovců a TOP 09. Na kampaň dalo uskupení 89,8 milionu korun, takřka tak naplnilo celý povolený limit 90 milionů. Zhruba o 2,2 milionu méně stála kampaň ve volbách druhé hnutí ANO, třetí koalice Pirátů a STAN vynaložila 81,3 milionu korun.

Vyplývá to ze zpráv jednotlivých stran a koalic o financování kampaně na webu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. V pondělí uplynula lhůta pro předložení zprávy a účetnictví z posledních sněmovních voleb.

Ve volbách do sněmovny loni na začátku října zvítězila nejtěsnějším rozdílem v historii samostatné České republiky tehdy opoziční koalice Spolu, pro kterou hlasovalo 27,8 procenta voličů. Tehdy vládní hnutí ANO dostalo 27,1 procenta hlasů, zásluhou volebního systému ale získalo o jeden mandát víc než Spolu. Třetí skončila koalice Pirátů a STAN s 15,6 procenta hlasů. Do sněmovny se ještě dostalo hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), které volilo 9,6 procenta voličů. Sněmovní lavice musely opustit KSČM a ČSSD, které ve volbách nepřekročily zákonnou pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny. ČSSD přitom do loňského roku vládlo společně s ANO a komunisté jejich vládu tolerovali.

Na kampaň ve volbách vítězné koalice Spolu přispěla nejvýrazněji ODS, a to 51,4 milionu korun. KDU-ČSL vynaložila 22,5 milionu korun a na TOP 09 připadlo ve společném rozpočtu kampaně 15,9 milionu korun. Formou daru získala koalice na kampaň 18,9 milionu korun, 3,4 milionu korun tvořila bezúplatná plnění.

Hnutí ANO, které skončilo ve volbách druhé, dalo na kampaň 87,6 milionu korun, zhruba o tři miliony více než při volbách do sněmovny v roce 2017. Na několik milionů vyšla kniha Sdílejte, než to zakážou!, kterou předseda strany a tehdejší premiér Andrej Babiš vydal v létě a jež obsahovala mimo jiné jeho vizi obnovy České republiky po koronavirové pandemii nebo kritiku Pirátské strany. Volební dopis Babiše stál téměř pět milionů korun. Milionové částky šly na mediální a on-line kampaň, tištěnou reklamu, reklamní plochy či na tisk a roznos volebních novin. Hnutí si podle zprávy nevzalo na financování kampaně úvěr. Na peněžitých darech obdrželo zhruba milion korun, přičemž v roce 2017 takto získalo přes 17 milionů.

Koalici Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) stála loňská sněmovní kampaň 81,3 milionu korun. Z větší části se na kampani podle koaliční dohody se STAN podíleli Piráti. Z vlastních zdrojů se zavázali na společnou kampaň přispět 33 miliony korun, Starostové 16 miliony. Kvůli preferenčním hlasům však získal STAN velkou většinu ze 37 mandátů, Piráti mají nově jen čtyřčlenný poslanecký klub.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) vynaložilo na kampaň v loňských volbách do Poslanecké sněmovny 75,9 milionu korun, o více než 40 milionů víc než v roce 2017, kdy částka činila 33,2 milionu. Mezi nejdražší položky v kampani se řadí tisk a distribuce stranických novin nebo pronájem reklamních ploch. Další vyšší náklady si vyžádaly plánování a organizace akce Český jarmark, v němž SPD nabízela potraviny za nižší ceny než v kamenných obchodech, nebo různé reklamní, plakátovací či mediální a on-line kampaně. Hnutí si vzalo na financování kampaně také krátkodobý bankovní úvěr pět milionů korun. Na peněžitých darech získalo 3,1 milionu korun.

ČSSD dala na loňskou sněmovní kampaň téměř 54,4 milionu korun, což je zhruba o 31 milionů korun méně než o čtyři roky dříve, kdy měla nejdražší kampaň ze všech kandidujících stran. Komunisté vydali na kampaň 31,7 milionu korun, před volbami 2017 utratili podle zprávy o financování volební kampaně 35,4 milionu korun.