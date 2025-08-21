Stanjura odmítá komentovat Blažkova drsná slova. "Teče mu do bot," reaguje politolog

"Nečtu to, takže nemohl," řekl Stanjura na dotaz deníku Aktuálně.cz, zda by neokomentoval poslední vyjádření svého stranického kolegy Pavla Blažka.
Blažek coby bývalý ministr spravedlnosti způsobil pozdvižení svým nedávným příspěvkem na sociálních sítí, ve kterém se vyjádřil k aktuálnímu vývoji v takzvané bitcoinové kauze. Ta ho stála křeslo.
Třeba ministr dopravy Martin Kupka na dotaz deníku Aktuálně.cz přiznal, že Blažkova vyjádření sleduje s tím, že ho to "samozřejmě nemohlo minout".
Podle Kupky taková vyjádření neprospívají celé situaci. "Osobně jsem mu nevolal, ale vím, že kolegové jsou s ním v kontaktu," řekl Kupka deníku Aktuálně.cz.
"Politický praktik"
Krátce poté, co vyšlo najevo, že policie zatkla Tomáše Jiřikovského, od kterého stát získal miliardu korun v bitcoinech, zveřejnil exministr spravedlnosti svůj pohled na věc.
"Bude-li dárce odsouzen za trestnou činnost spáchanou v souvislosti s předmětem daru, potvrdí se současně, že darovací smlouva byla po téměř 10 letech od spáchání trestné činnosti jediným účinným způsobem, jak se dobrat k výsledku trestního řízení i k tomu, aby byl zabaven případný výnos z ní. Nebude-li odsouzen, předmět daru zůstane v majetku státu jakbysmet," napsal Blažek 15. srpna na síti X.
Bude - li dárce odsouzen za trestnou činnost spáchanou v souvislosti s předmětem daru,potvrdí se současně ,že darovací smlouva byla po téměř 10 letech od spáchání trestné činnosti jediným účinným způsobem, jak se dobrat k výsledku trestního řízení i k tomu, aby byl zabaven…— Pavel Blažek (@blazek_p) August 15, 2025
Politolog Lukáš Jelínek označuje Stanjuru v souvislosti s jeho neochotu komentovat zmíněné téma jako "starého politického praktika".
"I tady platí zásada doktora Plzáka zatloukat, zatloukat, zatloukat," glosuje Stanjurovu reakci Jelínek s tím, že jde o snahu vyhnout se vysvětlování, na kolik státní instituce v tomto ohledu selhaly.
"On si uvědomuje, jak moc jemu a jeho straně teče do bot," míní Jelínek. "Dokonce jsem zaznamenal vyjádření, že to není kauza Občanské demokratické strany, ale jen samotného Pavla Blažka," dodává politolog.
Podle něj je vyloučené, aby Stanjura Blažkova slova na sítích nečetl. Navíc když je šéf volební kampaně celé koalice Spolu.
Kdyby Stanjura přiznal sebemenší zaváhání, mohlo by to podle Jelínka rozjet další vlnu kritiky. "Proto se snaží držet bobříka mlčení a vychází z toho, že mu to u jeho voličů projde," tvrdí Jelínek.
Stát by měl kupcům vrátit peníze
Zbyněk Stanjura také uvedl, že stát by měl vrátit kupcům bitcoinů od ministerstva spravedlnosti jejich peníze. "Nejsem u těch jednání, ale podle mě by to bylo nejlepší," tvrdí šéf státní kasy.
"Bez znalostí těch jednání, myslím si, že se máme dostat do stavu, že se vrátí peníze české koruny a státu zůstanou ty bitcoiny, které jsou v této chvíli zmražené," dodal Stanjura.
Šéf státní kasy zároveň tvrdí, že by stát neměl platit kupcům nic navíc. "Jakou škodu? A co kdyby ta hodnota klesla?" uvedl na dotaz deníku Aktuálně.cz, zda by měl stát uhradit kupcům vzniklou škodu vzhledem k tomu, že hodnota bitcoinů mezi tím, co je investoři uhradili, a současností cena zmíněné kryptoměny značně vzrostla.
Bitcoinová kauza
Ministerstvo spravedlnosti ještě pod vedením Pavla Blažka (ODS) rozhodlo letos v březnu o přijetí bitcoinů jako daru. Kryptoměna měla hodnotu zhruba 957 milionů korun. Bitcoiny dal státu Tomáš Jiřikovský, pravomocně odsouzený z trestné činnosti.
Jiřikovský provozoval online tržiště pro prodej drog. V roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. V roce 2021 byl z vězení propuštěn.
Nelegální původ darovaných bitcoinů se úřadům nepodařilo prokázat.
Jiřikovský státu daroval 30 procent bitcoinů z peněženky, kterou policie odsouzenému zabavila a po propuštění z věznice vrátila. Ministr Blažek nejprve přijetí daru obhajoval.
Po následné vlně kritiky z řad opozičních ale i některých vládních kolegů nakonec rezignoval na konci května. Vystřídala ho jeho stranická kolegyně Eva Decroix.