Snížení počtu poslanců je ryzí populismus, Babiš vymýšlí věci, kterým nerozumí, říká politolog

před 1 hodinou

Snížení počtu zákonodárců na 101 je podle politologa Tomáše Lebedy jen posílení Babišovy tendence omezovat parlament. V jiných srovnatelně velkých zemích mají daleko vyšší počty zákonodárců. Kdyby skutečně došlo ke zredukování poslanců a senátorů, dramaticky by to podle Lebedy změnilo volební model. Ten by pak připomínal spíš většinový systém. Pro navrhované změny nevidí žádný důvod.

Andrej Babiš na sněmu ANO navrhl zredukovat počet zákonodárců. Ze stávajících 200 poslanců a 81 senátorů by podle něj bohatě stačilo 101 zákonodárců. Co si o takovém návrhu myslíte?

Ono to celkově zapadá do postoje Andreje Babiše k parlamentarismu a parlamentním procedurám. Andrej Babiš dlouhodobě dává najevo, že není přítelem parlamentních debat. Omezení nebo okleštění parlamentu je v jeho případě asi poměrně logickým vyústěním jeho postojů. Já si zrovna nemyslím, že mladá demokracie, jako je Česká republika, by měla jít cestou omezování demokratických institucí.

A opravdu nemáme zbytečně velký parlament?

Náš parlament s počtem 281 zákonodárců není nijak zásadně velký. Třeba srovnatelně velké Švédsko má 349 zákonodárců v jediné parlamentní komoře. Najdeme země, kde těch zákonodárců při stejné velikosti populace je méně, ale najdeme také země, kde jich je více. Nemyslím si, že tohle je téma číslo jedna. Tahle země má řadu jiných problémů, které by bylo asi třeba řešit, než vytrhávat z ústavního systému jednotlivosti a celkem populisticky navrhovat tyto změny.

Nešlo by ale reálně jen o snížení počtu zákonodárců? Nebo by se kvůli tomu nějak změnilo fungování politického systému jako takového?

Pochopitelně by se změnilo. Sněmovna má nastavenou vnitřní strukturu, má nějaké výbory, podvýbory a tak dále. A toho by se to samozřejmě zásadním způsobem dotklo.

Další věc je, že by se samozřejmě okamžitě změnilo působení celého volebního systému. Pokud bychom v každém ze stávajících volebních obvodů rozdělovali polovinu ze stávajícího počtu mandátů, tak by to znamenalo, že polovina křesel ve sněmovně by se volila v mimořádně malých volebních obvodech. Karlovarský kraj by měl dva nebo tři mandáty a takový průměrný český kraj by měl kolem pěti šesti mandátů. A v takhle malých volebních obvodech se výsledky mohou v podstatě blížit většinovému systému.

Pokud by se zároveň nezměnil volební systém, neudělaly by se větší volební obvody, tak by to mělo samozřejmě dramatický dopad na reprezentaci stran ve sněmovně. To by byl zásah, který by musel být doprovázen celou řadou dalších změn v rámci ústavně-politického systému. A myslím, že málokdo takhle od stolu dokáže dohlédnout, co všechno by tím bylo ovlivněno. A já si myslím, že Česká republika má teď celou řadu jiných starostí a mnohem důležitějších, než aby se zabývala takhle komplexní změnou ústavy, která skutečně smysl nedává.

Andrej Babiš navrhl i to, že by poslanci mohli svůj mandát vykonávat jen dvakrát za sebou. Ani tento návrh se vám nelíbí?

Zase mi to připadá, že je to výsledek zvláštní tvořivosti Andreje Babiše. Já prostě nevím, proč Andrej Babiš vymýšlí věci, kterým nerozumí. Já nezpochybňuji, že byl úspěšný v byznysu. Ale trošku se mi bohužel zdá, že když byl úspěšný v byznysu, tak má někdy pocit, že rozumí úplně všemu. Chtěl bych vidět tu kontinuitu, se kterou by parlament pracoval, pokud by poslanci měli jenom dvě volební období po sobě. Je to velmi netypické.

Ale některé politické funkce bývají omezeny počtem mandátů, po které je člověk může vykonávat.

Týká se to především exekutivních funkcí, jako je třeba prezident, ať už přímo, nebo nepřímo volený. Ten bývá často omezen na dvě funkční období. Ale například premiéři takové omezení nemají, protože tam je to dáno výsledkem parlamentních voleb, skládáním koalicí v parlamentu a tak dále.

Takže takové návrhy nepovažujete za rozumné?

Já pro ty změny, které Andrej Babiš navrhuje, nevidím vůbec žádné zdůvodnění. Kdyby tady byl nějaký vážný problém, nějaká krize parlamentního uspořádání, krize parlamentu, který je nějakým způsobem paralyzován, tak pak bych chápal, že politici začnou navrhovat nějaká řešení, jak změnit strukturu parlamentu. Ale já tam nic takového nevidím. Já vůbec nerozumím tomu, proč se vůbec tato diskuse otvírá. Nechápu, proč by měli mít poslanci jen dvě volební období po sobě. Co to řeší? To jsou takové výkřiky, které na mě působí spíš jako výkřiky ryze populistické.

autor: Radek Dragoun